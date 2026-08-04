Conductor en Medellín que se iba a “pasar de vivo” fue capturado por la Policía: en pleno giro prohibido se encontró de frente con un agente y trató de escapar

Un conductor fue protagonista de una persecución en Medellín tras desobedecer una señal de pare de las autoridades de tránsito. El automovilista, detectado circulando indebidamente por el carril exclusivo de Metroplús en la avenida Oriental, emprendió la huida, cruzó un semáforo en rojo y transitó por zonas prohibidas hasta ser interceptado por los agentes en el sector de Guayabal - crédito Caldas Antioquia / Facebook

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Un conductor fue interceptado por agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín tras evadir un control de tránsito en la avenida Oriental. La situación comenzó cuando el vehículo fue detectado usando el carril exclusivo de Metroplús, acción prohibida para automóviles particulares.

Al recibir la indicación de detenerse, el conductor optó por huir, desobedeciendo la señal de pare. Durante la fuga, el automotor cruzó por una intersección con el semáforo en rojo y circuló por áreas restringidas, lo que agravó las infracciones.

La persecución culminó cuando el vehículo fue alcanzado en el sector de Guayabal, específicamente en la intersección de la calle 30 con carrera 65. Allí, los agentes lograron inmovilizar el automotor y proceder con las sanciones correspondientes.

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Al conductor se le aplicaron comparendos por transitar por el carril exclusivo, no respetar la luz roja y circular por zonas peatonales. Según la Secretaría de Movilidad, el caso se conoció gracias a la denuncia de un ciudadano que alertó a las autoridades.

Las autoridades reiteraron la necesidad de respetar las normas viales y seguir las instrucciones de los funcionarios, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de todos los usuarios de la vía.