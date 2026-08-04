La polémica universitaria Gabriela Muñoz volvió a las redes sociales para denunciar amenazas tras el escándalo de Aerocivil: “Ninguna mujer debería sentir miedo por participar en la vida pública”

Activista Gabriela Muñoz se pronuncia tras amenazas de muerte - crédito @gabymunozz_/X

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Las amenazas de muerte contra la activista digital Gabriela Muñoz, vinculada al entorno del presidente Gustavo Petro y al manejo de Aerocivil, reabrieron su presencia pública después de varios días de silencio. La joven de 19 años afirmó que recibió mensajes en los que le dicen que saben dónde vive su familia, dónde trabajan sus padres y que incluso amenazan con hacer daño a sus perros.

Muñoz sostuvo que su alejamiento de las redes no respondió a un cambio de postura política ni a una retirada definitiva. Explicó que decidió hablar después de que los ataques y señalamientos en su contra, según relató, escalaron hasta convertirse en intimidaciones directas contra ella y sus familiares. “He estado un poco alejada de las redes sociales, no porque haya renunciado a mis convicciones y tampoco porque el miedo haya logrado silenciarme”, afirmó.

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La intimidación incluyó referencias concretas a su entorno más cercano. Aseguró que recibió mensajes en los que le advertían que conocen el lugar donde vive y el sitio donde trabajan sus padres, además de advertencias contra sus mascotas.

El exdirector de la Aerocivil sostuvo que Gabriela Muñoz y su hermano Santiago no acreditaban la formación ni la experiencia para aspirar a cargos de mayor nivel - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Muñoz afirmó que ya activó la vía institucional. “Estos hechos claramente ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes”, señaló. Añadió que seguirá acudiendo a las instituciones para buscar protección para su vida y la de su familia y para que los responsables respondan ante la ley. “Seguiré acudiendo a las instituciones para proteger mi vida, la de mi familia y para que quienes resulten responsables respondan conforme a la ley”, expresó.

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En su declaración, Muñoz remarcó su edad y su condición de mujer joven para explicar por qué decidió hacer pública la denuncia. “Tengo diecinueve años. Soy una mujer joven que decidió participar en la vida pública porque cree profundamente en la democracia y en la posibilidad de construir un país mejor desde las ideas”, afirmó.

Planteó que ninguna diferencia política debería convertir a una persona o a su familia en blanco de agresiones. Según dijo, su intención al hablar no es provocar compasión ni profundizar la confrontación, sino evitar que el silencio termine normalizando la violencia.

Gabriela Muñoz negó haber influido en contrataciones, nombramientos o decisiones directivas en su paso por la Aerocivil - crédito Colprensa/@gabrielaa.muol/Instagram

Muñoz sostuvo además que una democracia se fortalece cuando las diferencias se responden con argumentos y se debilita cuando el odio reemplaza el debate. Bajo esa lógica, presentó su denuncia como una defensa del derecho a pensar distinto sin que eso derive en amenazas.

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La activista cerró su mensaje con una definición sobre su continuidad. Dijo que su silencio reciente “no fue una renuncia”, sino una pausa para proteger a su familia. También señaló que seguirá adelante por sus convicciones y por quienes la acompañan. “Porque ninguna amenaza debería obligar a un ciudadano a callar, porque ninguna mujer debería sentir miedo por participar en la vida pública”, afirmó.

Muñoz se defendió de las acusaciones de tener una gran influencia en la Aerocivil

Gabriela Muñoz, exfuncionaria de la Aeronáutica Civil, negó haber tenido injerencia en decisiones, nombramientos o contrataciones dentro de la entidad. Solicitó que “los señalamientos sobre su paso por la entidad se examinen con documentos y responsabilidades individuales”. Detalló que ocupó un cargo asistencial sin facultades para ordenar gastos, seleccionar contratistas o retirar funcionarios, y que su salario correspondía a “uno de los niveles salariales más bajos”.

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La activista digital, de 20 años, sostuvo que sus funciones fueron de apoyo y que no desempeñó un cargo técnico ni directivo - crédito @gabrielaa.muol/X

Muñoz rechazó la versión que señala que obtuvo un patrimonio cercano a $12.000.000.000 y afirmó que esa información es falsa. Aclaró que “sus ingresos, declaraciones y situación patrimonial pueden ser revisados por las autoridades competentes”. También expresó que está organizando los soportes de su nombramiento y funciones para entregarlos a las autoridades que lo requieran, y que mantiene disposición para colaborar con cualquier investigación, “con respeto por la ley y el debido proceso”.

Reconoció que su madre presentó las hojas de vida de la familia ante el entonces director de la Aerocivil, pero aseguró que “yo no participé en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos”. Añadió que no recomendó ni gestionó la vinculación de familiares o terceros.

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Sobre su presencia en reuniones institucionales, explicó que asistió por invitación del director y que cumplió funciones acordes con su cargo, “sin capacidad de mando, facultad para impartir instrucciones ni poder de decisión”. Finalizó enfatizando que su cargo era de apoyo y secretarial, sin autoridad sobre otros funcionarios o contratistas.