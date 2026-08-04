Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella

La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia del vecino país autorizó el viaje del jefe de Estado a Colombia

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Reuters
Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Reuters
Guardar

Con un decreto del 3 de agosto de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará al viaje a Cali, Valle del Cauca, para asistir a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, prevista para el 7 de agosto.

La ceremonia tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y no en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Según el texto, no asistirá ningún integrante del partido del presidente saliente Gustavo Petro, el Pacto Histórico.

El documento establece que la comitiva oficial estará integrada por ministerios, secretarías y otras entidades del Estado que, dentro de sus competencias y conforme a la agenda presidencial, contribuyan a las actividades previstas.

PUBLICIDAD

La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia notificará a las entidades que integren la comitiva oficial y la de apoyo del viaje que Noboa confirmó el 27 de julio de 2026. El decreto también dispone informar del desplazamiento a la Asamblea Nacional, como establece la Constitución.

Dibujo de Abelardo de la Espriella con banda presidencial, bandera de Colombia al fondo. Seis círculos con rostros, nombres y banderas de Paraguay, España, Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia.
El rey Felipe VI de España, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile y Rodrigo Paz de Bolivia acompañarán la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de los asistentes confirmados incluye el rey Felipe VI de España. La Casa Real confirmó el viaje del monarca español para la ceremonia de transmisión, y el Ministerio español de Exteriores indicó en una nota de prensa: “Su Majestad el Rey viajará a Colombia con motivo de la ceremonia de transmisión del mando presidencial al presidente electo de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella”.

PUBLICIDAD

Entre los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Laura Fernández (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

También estarán en Cali los vicepresidentes Félix Ulloa (El Salvador) y Karin Herrera (Guatemala), el primer ministro de Curazao Gilmar Pisa, y los cancilleres Mauro Vieira (Brasil) y Gideon Sa’ar (Israel), entre otros.

Sobre la delegación de Estados Unidos, las autoridades no precisaron quién la integrará y tampoco se confirmó la representación de Perú y México, mientras sigue sin conocerse si Venezuela enviará alguna misión oficial.

Tribunal de Cundinamarca admitió demanda contra el traslado de posesión presidencial de De la Espriella a Cali

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una acción popular que busca suspender el traslado de la posesión presidencial a Cali - crédito Tribunal de Cundinamarca
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una acción popular que busca suspender el traslado de la posesión presidencial a Cali - crédito Tribunal de Cundinamarca

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que busca frenar el traslado de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella a Cali, programada para el 7 de agosto de 2026. Antes de resolver la solicitud de suspensión, ordenó a varias autoridades entregar los soportes jurídicos, presupuestales y de seguridad que justifican la reubicación de la ceremonia.

La decisión judicial llega después de que el Congreso de la República aprobara el cambio de sede con 117 votos a favor y siete en contra en la Cámara de Representantes, y con 58 votos positivos y 30 negativos en el Senado, lo que dejó en firme que el acto se realizará en la capital del Valle del Cauca.

El auto de admisión quedó fechado el 3 de agosto de 2026 y tiene ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano. El despacho fijó como plazo improrrogable hasta el martes 4 de agosto a las 5:00 p.m. para que las autoridades rindan informes y remitan parte de la documentación exigida.

La acción fue presentada por David Fernando Cano Mazuera mediante una acción popular con medida cautelar urgente. El demandante sostiene que el traslado de la sede del Congreso para la posesión amenaza derechos e intereses colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de riesgos previsibles, la publicidad de la función pública, la igualdad del gasto, la participación y las garantías mínimas de control ciudadano.

El escrito precisa que no pretende suspender el acto de posesión presidencial como tradición constitucional del Estado ni sustituir las competencias del Congreso. Su objetivo es que cualquier decisión de reubicar la sede se ejecute con respaldo documental, presupuestal, logístico, jurídico y de seguridad suficiente.

La acción popular cuestiona el cambio de sede de la ceremonia por presuntas afectaciones al patrimonio público, la moralidad administrativa y otros derechos colectivos, mientras avanza el estudio del caso - crédito Europa Press
La acción popular cuestiona el cambio de sede de la ceremonia por presuntas afectaciones al patrimonio público, la moralidad administrativa y otros derechos colectivos, mientras avanza el estudio del caso - crédito Europa Press

La medida cautelar principal pide la suspensión provisional de los efectos y de la ejecución material de las decisiones del Senado y la Cámara que aprobaron el traslado a Cali, hasta que las autoridades acrediten de manera completa, pública, certificada y verificable los documentos que sustentan esa decisión.

Entre los soportes reclamados aparecen el texto exacto del acuerdo entre Senado y Cámara, las proposiciones aprobadas en cada corporación, las constancias de radicación, las actas de sesión, las certificaciones de cuórum deliberativo y decisorio, la votación nominal completa y un concepto jurídico sobre competencia, procedimiento y alcance del traslado.

También exige estudios presupuestales comparativos entre Bogotá, Cauca y Cali, junto con la fuente presupuestal, los certificados de disponibilidad y registro, los contratos y sus eventuales adiciones o modificaciones. A esa lista se suman estudios sobre seguridad, movilidad, evacuación, protesta social, salubridad y gestión del riesgo.

Temas Relacionados

Daniel NoboaAbelardo de la EspriellaPosesión presidencial7 de agostoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Creadora de contenido compartió video insultando a las mozas y causó todo tipo de comentarios: “Orgullosas de ser la otra”

La creadora de contenido conocida como La Paisa Chiviada difundió una grabación con insultos y señalamientos a quienes se vinculan con personas comprometidas, y el clip se viralizó

Creadora de contenido compartió video insultando a las mozas y causó todo tipo de comentarios: “Orgullosas de ser la otra”

Ángela Benedetti afirmó que Verónica Alcocer habría estado chantajeando a Gustavo Petro: “Lo que quería lo conseguía”

En una entrevista con Eva Rey, la exembajadora y hermana del ministro del Interior Armando Benedetti dijo estar “completamente segura” de que la entonces primera dama se valió de su cercanía con el jefe de Estado para conseguir lo que quería

Ángela Benedetti afirmó que Verónica Alcocer habría estado chantajeando a Gustavo Petro: “Lo que quería lo conseguía”

Carlos Antonio Vélez se enfureció por la presencia de Gianni Infantino en la posesión de Abelardo de la Espriella: “Pierde el presidente electo”

El comentarista cree que el mayor impacto recaería sobre el presidente electo, justo cuando el jefe del fútbol mundial enfrenta críticas por su plan de vender activos comerciales a privados

Carlos Antonio Vélez se enfureció por la presencia de Gianni Infantino en la posesión de Abelardo de la Espriella: “Pierde el presidente electo”

Conductor en Medellín que se iba a “pasar de vivo” fue capturado por la Policía: en pleno giro prohibido se encontró de frente con un agente y trató de escapar

El vehículo transitó por una vía del Metroplús, zonas peatonales y no respetó un semáforo en rojo

Conductor en Medellín que se iba a “pasar de vivo” fue capturado por la Policía: en pleno giro prohibido se encontró de frente con un agente y trató de escapar

Comunicado de la defensa de Jorge Alfredo Vargas a pocas horas de la audiencia donde se le imputarán cargos “No puede interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad”

El despacho, representado por María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, informó que se encargará de la defensa técnica y del respaldo de las garantías constitucionales durante la imputación y etapas posteriores

Comunicado de la defensa de Jorge Alfredo Vargas a pocas horas de la audiencia donde se le imputarán cargos “No puede interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Claudia Calderón aclaró su violenta reacción durante la revelación de género del bebé de su hermana Juliana: “Me dejó en la quiebra”

Claudia Calderón aclaró su violenta reacción durante la revelación de género del bebé de su hermana Juliana: “Me dejó en la quiebra”

Así se despidió Shakira de los Ghetto Kids tras la exitosa presentación en el Mundial 2026: “Los amo como si fueran mis hijos”

Iván Marín no logró contener las lágrimas en el último reto de ‘Masterchef Celebrity’: Lina Tejeiro sería la culpable

Yaya Muñoz ratificó su denuncia por injuria contra la prima de Karola Alcendra: “Te dejaron por scort”

Jorge Rausch entregó el primer “cachete” en ‘MasterChef Celebrity 2026′: estos fueron los famosos que se destacaron

Deportes

Técnico del Bayern Múnich se refirió al plan que tiene con Luis Díaz para que sume minutos antes de la temporada 2026-2027: “Aún no están listos”

Técnico del Bayern Múnich se refirió al plan que tiene con Luis Díaz para que sume minutos antes de la temporada 2026-2027: “Aún no están listos”

Colapsó muro en los alrededores del estadio de Bucaramanga antes del partido contra el Cúcuta: cuatro personas resultaron heridas

Johan Mojica encendió la polémica por fuerte respuesta a un hincha que lo cuestionó en redes sociales: “Sé hacer plata, cosa que usted no sabe”

David Ospina podría quedar por fuera del Atlante de México: se resintió de antigua fractura de codo y viajó a revisarse con el médico

Polémica en el clásico Bucaramanga vs. Cúcuta: el delantero Jaime Peralta habría agredido a un trabajador de la logística