Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Reuters

Guardar

Con un decreto del 3 de agosto de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará al viaje a Cali, Valle del Cauca, para asistir a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, prevista para el 7 de agosto.

La ceremonia tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y no en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Según el texto, no asistirá ningún integrante del partido del presidente saliente Gustavo Petro, el Pacto Histórico.

El documento establece que la comitiva oficial estará integrada por ministerios, secretarías y otras entidades del Estado que, dentro de sus competencias y conforme a la agenda presidencial, contribuyan a las actividades previstas.

PUBLICIDAD

La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia notificará a las entidades que integren la comitiva oficial y la de apoyo del viaje que Noboa confirmó el 27 de julio de 2026. El decreto también dispone informar del desplazamiento a la Asamblea Nacional, como establece la Constitución.

El rey Felipe VI de España, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile y Rodrigo Paz de Bolivia acompañarán la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de los asistentes confirmados incluye el rey Felipe VI de España. La Casa Real confirmó el viaje del monarca español para la ceremonia de transmisión, y el Ministerio español de Exteriores indicó en una nota de prensa: “Su Majestad el Rey viajará a Colombia con motivo de la ceremonia de transmisión del mando presidencial al presidente electo de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella”.

PUBLICIDAD

Entre los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Laura Fernández (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

También estarán en Cali los vicepresidentes Félix Ulloa (El Salvador) y Karin Herrera (Guatemala), el primer ministro de Curazao Gilmar Pisa, y los cancilleres Mauro Vieira (Brasil) y Gideon Sa’ar (Israel), entre otros.

Sobre la delegación de Estados Unidos, las autoridades no precisaron quién la integrará y tampoco se confirmó la representación de Perú y México, mientras sigue sin conocerse si Venezuela enviará alguna misión oficial.

Tribunal de Cundinamarca admitió demanda contra el traslado de posesión presidencial de De la Espriella a Cali

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una acción popular que busca suspender el traslado de la posesión presidencial a Cali - crédito Tribunal de Cundinamarca

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que busca frenar el traslado de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella a Cali, programada para el 7 de agosto de 2026. Antes de resolver la solicitud de suspensión, ordenó a varias autoridades entregar los soportes jurídicos, presupuestales y de seguridad que justifican la reubicación de la ceremonia.

PUBLICIDAD

La decisión judicial llega después de que el Congreso de la República aprobara el cambio de sede con 117 votos a favor y siete en contra en la Cámara de Representantes, y con 58 votos positivos y 30 negativos en el Senado, lo que dejó en firme que el acto se realizará en la capital del Valle del Cauca.

El auto de admisión quedó fechado el 3 de agosto de 2026 y tiene ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano. El despacho fijó como plazo improrrogable hasta el martes 4 de agosto a las 5:00 p.m. para que las autoridades rindan informes y remitan parte de la documentación exigida.

PUBLICIDAD

La acción fue presentada por David Fernando Cano Mazuera mediante una acción popular con medida cautelar urgente. El demandante sostiene que el traslado de la sede del Congreso para la posesión amenaza derechos e intereses colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de riesgos previsibles, la publicidad de la función pública, la igualdad del gasto, la participación y las garantías mínimas de control ciudadano.

El escrito precisa que no pretende suspender el acto de posesión presidencial como tradición constitucional del Estado ni sustituir las competencias del Congreso. Su objetivo es que cualquier decisión de reubicar la sede se ejecute con respaldo documental, presupuestal, logístico, jurídico y de seguridad suficiente.

PUBLICIDAD

La acción popular cuestiona el cambio de sede de la ceremonia por presuntas afectaciones al patrimonio público, la moralidad administrativa y otros derechos colectivos, mientras avanza el estudio del caso - crédito Europa Press

La medida cautelar principal pide la suspensión provisional de los efectos y de la ejecución material de las decisiones del Senado y la Cámara que aprobaron el traslado a Cali, hasta que las autoridades acrediten de manera completa, pública, certificada y verificable los documentos que sustentan esa decisión.

Entre los soportes reclamados aparecen el texto exacto del acuerdo entre Senado y Cámara, las proposiciones aprobadas en cada corporación, las constancias de radicación, las actas de sesión, las certificaciones de cuórum deliberativo y decisorio, la votación nominal completa y un concepto jurídico sobre competencia, procedimiento y alcance del traslado.

También exige estudios presupuestales comparativos entre Bogotá, Cauca y Cali, junto con la fuente presupuestal, los certificados de disponibilidad y registro, los contratos y sus eventuales adiciones o modificaciones. A esa lista se suman estudios sobre seguridad, movilidad, evacuación, protesta social, salubridad y gestión del riesgo.

PUBLICIDAD