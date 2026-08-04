Autor de macabro asesinato en Ecuador habría sido un colombiano: el cuerpo de un hombre decapitado fue colgado de un puente en Quito

El colombiano quedó en libertad el martes 4 de agosto de 2026 - crédito Ejército del Ecuador

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Oscar David V., conocido como ‘Paisa’, ciudadano colombiano, recuperó su libertad tras una audiencia de calificación de flagrancia, a pesar de ser señalado como el principal sospechoso del crimen de un hombre decapitado y colgado en un puente de Llano Chico, en Quito.

Este anuncio se realizó por parte de las autoridades ecuatorianas la mañana del martes 4 de agosto de 2026.

La detención del “Paisa” se produjo el 30 de julio, según comunicó el Ministerio de Defensa, que lo vinculó al caso con el anuncio: “Cae alias ‘Paisa’, presunto sicario vinculado al atroz crimen del hombre decapitado en Quito”.

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Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva. No obstante, una jueza de la Unidad Judicial Penal de Garantías Flagrantes decidió no imponer esta medida y optó por alternativas mientras continúan las investigaciones.

El procesado fue acusado solo por el delito tenencia y porte de arma, sin que el cargo de homicidio fuera abordado en la audiencia.

Por este motivo, la magistrada dispuso medidas sustitutivas y fijó la audiencia de juicio directo para el 20 de agosto de 2026.

Según el reporte de las autoridades, durante la captura de “Paisa” en una zona de tolerancia, se incautaron una pistola Glock calibre 9 mm, municiones, droga y una alimentadora.

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El ministro de Defensa, Gian Carlos Loffredo, señaló que el sospechoso podría haber sido contratado por el grupo Los Lobos para ejecutar el crimen.

El cuerpo de la víctima se halló decapitado el 29 de julio cerca de un puente en Llano Chico, tras haber sido asesinado en otro lugar y posteriormente abandonado en la zona, señaló El Universo.

La defensa del “Paisa” argumentó ante la jueza que el imputado trabaja como vendedor ambulante, que el arma le fue “implantada” y que carece de antecedentes penales formales.

Al colombiano le incautaron un arma al momento de su captura - crédito Ejército del Ecuador

Además, sostuvo que el proceso por porte de armas no involucra violencia contra personas ni víctimas directas.

No obstante, en el sistema de la Fiscalía constan denuncias previas por tenencia de armas, municiones y explosivos, así como lesiones derivadas de un accidente de tránsito.

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El caso ha suscitado preguntas en la opinión pública sobre los motivos de la liberación del principal sospechoso de un crimen que conmocionó a la ciudad.

Mientras tanto, la investigación por homicidio sigue abierta y las autoridades mantienen la hipótesis de la posible participación de grupos criminales en el hecho.

Los detalles del cuerpo decapitado colgado en un puente en Quito

El hallazgo de un cuerpo decapitado, colgado en un puente de Quito el 29 de julio expuso una disputa atribuida por la Policía Nacional a Los Lobos y marcó la llegada a la capital de una forma de violencia usada para intimidar, disputar territorio y consolidar el control de una zona clave para el microtráfico, la extorsión y otras economías ilícitas.

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El cadáver colgaba de un puente de Quito - crédito red social X

Hasta el 30 de julio no se habían reportado capturas por ese homicidio, mientras los investigadores revisaban cámaras de seguridad y otras evidencias para identificar a los responsables, establecer la identidad de la víctima y reconstruir el recorrido seguido antes de abandonar el cadáver en el puente.

Un día después del crimen, el Ministerio del Interior informó la detención de alias “Walter” en Calderón, señalado como presunto cabecilla de la organización, y el decomiso de armas de fuego y droga, sin que las autoridades hayan fijado una relación directa entre ese operativo y el asesinato.

La escena fue descubierta por conductores y vecinos en un puente de Llano Chico, sobre la avenida Simón Bolívar. La cabeza apareció varios cientos de metros más adelante.

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Según la Policía Nacional, el crimen no fue un hecho aislado. La principal hipótesis sostiene que la víctima fue asesinada en otro lugar durante la madrugada y luego trasladada hasta ese punto para convertir el cadáver en un mensaje dirigido a bandas rivales y a quienes participan en actividades ilegales en el norte del Distrito Metropolitano.

La avenida Simón Bolívar fue elegida por su impacto y su valor estratégico

Para los investigadores, el lugar fue escogido de manera deliberada por una razón concreta: la avenida Simón Bolívar es una de las vías con mayor circulación vehicular de la ciudad y conecta varios sectores estratégicos del norte de la capital.

Exponer allí el cuerpo garantizaba un impacto visual amplio y multiplicaba el alcance de la advertencia sobre quién busca dominar esa zona.

Personal de la Policía y medicina legal en el levantamiento de la cabeza del cadáver - crédito captura de pantalla Ecuavisa

La hipótesis policial ubica detrás de la disputa territorial a organizaciones con presencia en el norte de Quito, en particular Los Lobos. La estructura, considerada por las autoridades entre las más poderosas del país, ha extendido su influencia más allá de los puertos y corredores tradicionales del narcotráfico para afianzar redes de microtráfico, extorsión y otros delitos en barrios periféricos.

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Llano Chico, Llano Grande, Calderón, Carapungo y Guayllabamba forman un corredor de interés creciente para estas organizaciones.

Su expansión urbana y sus conexiones directas con la avenida Simón Bolívar y con las rutas hacia el norte del país facilitan, según la Policía, la distribución de droga, la movilidad de integrantes de estructuras delictivas y el uso de bodegas o galpones para ocultar vehículos robados y almacenar sustancias sujetas a fiscalización.