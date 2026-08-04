David Ospina podría quedar por fuera del Atlante de México: se resintió de antigua fractura de codo y viajó a revisarse con el médico

David Ospina habría estado lesionado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, según el entrenador del Atlante - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

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El entrenador del Atlante, Miguel Herrera, reconoció en rueda de prensa que la continuidad de David Ospina como arquero del club está en duda por una lesión en el brazo. El colombiano, fichado en julio de 2026 y referente de la selección Colombia, volvió a resentirse del codo operado en enero de 2023, lo que ha retrasado su esperado debut. La decisión final dependerá de la evaluación médica y de la voluntad del propio futbolista.

Herrera detalló que Ospina llegó al Atlante con una actitud positiva y grandes expectativas. Sin embargo, en los primeros días de trabajo, el arquero sufrió molestias en el mismo codo intervenido por Manuel Leyes y Antonio Foruria en la Clínica Olympia de Madrid. El entrenador explicó: “Ha puesto en duda si David realmente va a ser jugador del Atlante”.

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El técnico aclaró que Ospina tomó la decisión de detener su actividad para consultar a los médicos que lo operaron. Miguel Herrera señaló que el club está a la espera de la recomendación profesional y del deseo del jugador de continuar con su carrera.

El experimentado guardameta destacó la ambición del club recién ascendido y aseguró que trabajará para ayudar al equipo a consolidarse en la Primera División.

Herrera expresó que el diagnóstico y la resolución médica no dependen del cuerpo técnico: “Eso ya no me corresponde a mí. Sobre todo lo que le diga el doctor, reitero, tampoco me corresponde a mí”. Dejó claro que el futuro del arquero colombiano en la institución está sujeto a su recuperación y a su decisión personal.

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El entrenador manifestó apertura para que Ospina retome su puesto si logra superar la lesión: “Si David está al cien y él quiere seguir continuando con este proyecto de carrera para su cierre y su ciclo de futbolista, que es decisión de él, está bienvenido”.

Mientras se resuelve la situación de Ospina, Óscar Jiménez ocupa la titularidad en la portería del Atlante. Herrera reconoció el esfuerzo y el rendimiento del arquero mexicano: “Óscar me ha demostrado que está peleando y que está levantando la mano”.

Esta es otra de las publicaciones con las que Atlante FC oficializó la llegada de David Ospina al equipo - crédito Atlante FC

El técnico afirmó que por el momento no contempla otra opción para el arco: “Hoy en día Óscar es el titular. No pienso en otro portero que no sea Óscar”. Además, subrayó que la competencia será directa si Ospina se recupera y recibe el alta médica.

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Herrera indicó que el club respalda a Óscar Jiménez y que, en caso de que Ospina no pueda continuar, el equipo evaluará sus alternativas.

El entrenador reiteró que la decisión sobre el futuro deportivo del colombiano está en manos del jugador y del cuerpo médico: “Nosotros pensamos en él, pero si no, tenemos un gran arquero en la portería y ya pensaremos qué es lo que sigue para nosotros”.

El Atlante volverá a jugar un torneo internacional en la Leagues Cup después de más de 15 años, un regreso que reabre una historia breve pero muy productiva fuera de México: en la Copa de Campeones de la Concacaf disputó cuatro ediciones, ganó dos títulos y alcanzó un subcampeonato.

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Miguel “Piojo” Herrera aseguró que el Atlante venció al mejor equipo del país, luego de la victoria sobre Cruz Azul en el Estadio Banorte en la jornada 3 del Apertura 2026 (REUTERS)

La nueva etapa internacional de los Potros llega tras su regreso a la Primera División de la Liga MX, una categoría de la que habían estado ausentes desde 2014. Su primer examen fuera del país será el debut ante Vancouver Whitecaps.

Ese historial en la región ubica al club entre los equipos mexicanos con mayor efectividad en la competencia de Concacaf. En esas cuatro participaciones, solo una vez quedó fuera de la serie por el campeonato.

La reapertura de ese camino llega con un antecedente concreto: dos títulos continentales, un subcampeonato y una semifinal mundialista alcanzada tras eliminar a Auckland City. Habrá que esperar si los Potros clasifican a finales y David Ospina alcanza a unirse a la delegación en Estados Unidos.

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