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Ángela Benedetti afirmó que Verónica Alcocer habría estado chantajeando a Gustavo Petro: “Lo que quería lo conseguía”

En una entrevista con Eva Rey, la exembajadora y hermana del ministro del Interior Armando Benedetti dijo estar “completamente segura” de que la entonces primera dama se valió de su cercanía con el jefe de Estado para conseguir lo que quería

En el diálogo con Eva Rey, la exfuncionaria sostuvo que su hipótesis se apoya en versiones públicas y citó a Álvaro Leyva y a Juan Fernando Petro, al admitir que se trata de señalamientos no demostrados - crédito @mevale.eva/@eva_reyoficial/Instagram

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Ángela Benedetti afirmó que Verónica Alcocer habría usado su cercanía con el presidente Gustavo Petro para imponer decisiones y sostuvo que el supuesto poder de la primera dama solo se explica por una relación de utilización y chantaje.

En una entrevista con Eva Rey, la exembajadora dijo además que vio al mandatario ebrio en reuniones en su casa y relató que luego de esos encuentros “se iba happy”.

La declaración más directa de Benedetti no fue sobre la convivencia en la Casa de Nariño, sino sobre el motivo que, según ella, explicaría la influencia de Alcocer. “Estoy completamente segura” de que lo utilizó para conseguir lo que quería, dijo, después de señalar que “dicen, no me consta” que la primera dama chantajeaba a Petro.

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La abogada vinculó esa hipótesis con versiones previas sobre el consumo de alcohol del mandatario. Para sustentar esa línea, mencionó afirmaciones de Álvaro Leyva y de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y remató: “Que cada quien saque sus propias conclusiones”.

Benedetti habló en el formato Me vale de Eva Rey y allí describió una dinámica personal en la que, según su versión, Alcocer buscaba controlar el entorno del jefe de Estado. La entrevista reactivó la discusión sobre la relación entre ambos durante su paso por la presidencia.

Ángela Benedetti reveló detalles del divorció entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer, sobre todo con su patrimonio - crédito @Veronicalcocerg/X - Presidencia - Angela Benedetti/Facebook
La exembajadora sostuvo que el supuesto exceso de poder de Verónica Alcocer sobre Gustavo Petro solo se entiende por una relación de utilización - crédito @Veronicalcocerg/X/Presidencia/Angela Benedetti/Facebook

Al referirse a la entonces primera dama, Benedetti planteó primero una idea de dominio personal. “Verónica se impone, ella sabe muy bien cómo salirse con la suya”, dijo durante la conversación.

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Cuando Rey le planteó que “salirse con la suya” equivalía a manejar a Petro, la exfuncionaria ratificó esa lectura. “Claro, imponerse. Lo que ella quería, lo conseguía, hasta cierto punto... hasta que él se liberó de ella”, afirmó.

La acusación más grave llegó después, cuando la entrevistadora le preguntó si creía que Alcocer sería capaz de utilizar al presidente. “Estoy completamente segura”, respondió Benedetti. Luego añadió: “Es la única manera de entender el exceso de poder que tenía Verónica sobre Petro”.

La referencia a Leyva y Juan Fernando Petro apuntó a una supuesta información sensible sobre el presidente

Verónica Alcocer - Ángela Benedetti
Benedetti aseguró que no tenía pruebas propias y dijo que “dicen, no me consta” que Verónica Alcocer chantajeaba a Gustavo Petro - crédito Presidencia - @AngelaBenedet/X

Benedetti dejó claro que no presentó una prueba propia del chantaje que insinuó. “Dicen, no me consta, que Verónica chantajeaba a Petro”, señaló antes de explicar de dónde sacaba su conclusión.

En ese tramo de la entrevista mencionó al excanciller Álvaro Leyva y a Juan Fernando Petro. Según dijo, su interpretación se basa en “las afirmaciones que han hecho el mismo hermano de Petro” y en las declaraciones de Leyva sobre asuntos del presidente.

Cuando Eva Rey acotó que se trataba de señalamientos sin pruebas exhibidas, Benedetti respondió: “No las ha mostrado”. Aun así, sostuvo que suponía que la información a la que Alcocer podía aludir estaba relacionada con ese tipo de versiones.

La periodista precisó entonces el punto con una pregunta breve: “O sea, de alcohol”. La respuesta de Benedetti fue: “Que cada quien saque sus propias conclusiones”.

La conversación avanzó luego hacia una experiencia personal de la entrevistada con el mandatario. Ante la pregunta de si alguna vez había visto borracho al presidente, Benedetti contestó sin matices: “Yo sí he visto al presidente borracho”.

Consultada sobre el lugar en que ocurrió, respondió: “En mi casa”. Luego describió que, durante esos encuentros, Petro estaba “bien portado”, aunque aclaró que no sabía adónde iba después.

El episodio terminó con una frase que condensó la escena. “Lo vi en mi casa, pero bien portado. Que de ahí se iba, no sé para dónde, pero se iba happy”, dijo Benedetti.

La exembajadora Ángela Benedetti dice que le hablaron de giros de dinero de campaña hacia Verónica Alcocer

La exconcejal hizo señalamientos contra funcionarios de Palacio - crédito Angela Benedetti/Facebook
Ángela Benedetti afirmó que durante la campaña presidencial de Gustavo Petro le dijeron que parte del dinero recaudado tendría como destino a Verónica Alcocer - crédito Angela Benedetti/Facebook

Ángela Benedetti aseguró que durante la campaña presidencial de Gustavo Petro recibió una versión según la cual parte del dinero recaudado tendría como destino a Verónica Alcocer. “Me dijeron a mí que un porcentaje de la plata que se recogía para la campaña era para Verónica”, afirmó la exembajadora en una entrevista con La FM.

La exfuncionaria hizo la afirmación en el programa Aquí y Ahora en medio de la controversia por recientes audios atribuidos a la exasesora Eva Ferrer que mencionan presuntos hechos ligados a la campaña y al funcionamiento del Gobierno.

Durante el diálogo, se reformuló la versión que Benedetti dijo haber escuchado y la planteó como un flujo directo de recursos hacia Alcocer: “Es decir que un porcentaje de la plata que se recogía dentro de la campaña tenía que pasársele directamente a Verónica. La persona que le ofreció a usted el cargo dijo eso”. Benedetti contestó: “Sí, exacto”.

De inmediato, Benedetti limitó el alcance de lo que estaba relatando y subrayó que se trataba de información transmitida por terceros. “Yo solamente te puedo decir lo que me dijeron a mí...”, sostuvo.

En la entrevista, Benedetti no indicó cuál habría sido el supuesto porcentaje, no presentó pruebas sobre esa versión y tampoco afirmó haber presenciado de forma directa un eventual manejo irregular de recursos.

Además, atribuyó a Alcocer influencia dentro del proyecto político desde sus inicios, al referirse a decisiones de incorporación de personas. “Cuando empezó el movimiento, ella puso sus cuotas.”

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