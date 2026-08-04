Claudia Calderón aclaró su violenta reacción durante la revelación de género del bebé de su hermana Juliana: “Me dejó en la quiebra”

Claudia explicó que la expectativa por un niño y las señales del embarazo la llevaron a un momento de confusión, negando versiones sobre temas económicos - crédito @claudiacalderon5735/ Instagram

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La familia Calderón volvió a ser protagonista de una controversia en redes sociales después de la revelación de género del bebé de Juliana Calderón, hermana de la creadora de contenido Yina Calderón.

El evento, celebrado el pasado 3 de agosto, se convirtió rápidamente en tendencia y generó una ola de comentarios por la reacción inesperada de Claudia Calderón, quien no ocultó su decepción al enterarse de que su sobrina sería una niña.

Durante la celebración, familiares y amigos se reunieron para conocer si Juliana esperaba una niña o un niño. Cuando se supo que se trataba de una niña, la mayoría de los asistentes expresaron alegría. Sin embargo, la actitud de Claudia llamó la atención, ya que, lejos de sumarse a la celebración, evidenció su molestia al lanzar objetos al suelo y golpear parte de la decoración del evento. Videos del momento circularon rápidamente en plataformas como Instagram y TikTok, donde usuarios debatieron sobre las razones detrás de la reacción.

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Polémica en la familia Calderón tras la revelación de género, Claudia responde ante la reacción que tuvo - crédito @claudiacalderon5735/ Instagram

Muchos especularon que la actitud de Claudia tenía un trasfondo relacionado con una apuesta, sugiriendo que habría invertido una suma importante de dinero apostando por el nacimiento de un niño. Esta versión fue replicada en redes y algunos seguidores incluso afirmaron que la molestia de Claudia era proporcional a la expectativa que había por el género del bebé.

Ante el revuelo, Claudia Calderón decidió aclarar los hechos a través de sus propias redes sociales. En su mensaje explicó que su reacción no estuvo motivada por ninguna apuesta ni por temas económicos, sino por la sorpresa y las emociones desencadenadas durante el evento. “Mi corazón estaba partido en dos porque quería una niña, para enamorarme otra vez como cuando llegó Emiliano. Pero todos los síntomas de mi hermana, las maluqueras que le han dado, los antojos... decía que era niño, pero bueno, me falló la intuición”, afirmó Claudia, dejando en claro que la reacción fue producto de la euforia y la confusión por las señales que había observado durante el embarazo de Juliana.

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Claudia Calderón rompíó la decoración del 'baby shower' - crédito @jefersoninformanoticias/TikTok

Claudia también señaló que desde el inicio del embarazo, los síntomas de Juliana sugerían que sería un niño, lo que generó expectativas en toda la familia. La noticia de que se trataba de una niña fue recibida con sorpresa y, en su caso, la emoción se desbordó, provocando una reacción que reconoce no fue la más adecuada, además de que apostó dinero a que sería un niño. “Mi sobrina me dejó en la quiebra; aposté a de pocos con varios, de a 50 (mil pesos)”, explicó.

El episodio, aunque polémico, sirvió para que la familia Calderón aclarara rumores y mostrara una vez más la dinámica única que los caracteriza. La sinceridad de Claudia al reconocer su error fue bien recibida por varios seguidores, quienes valoraron su disposición para hablar abiertamente sobre lo ocurrido y despejar cualquier malentendido.

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Así fue la revelación de género del bebé de Juliana Calderón

La revelación de género de la hija de Juliana Calderón se convirtió en uno de los eventos familiares más esperados y comentados en redes sociales.

La celebración se llevó a cabo en la finca de la empresaria, rodeada de una decoración repleta de detalles y con la presencia de sus hermanas Yina, Claudia y Leonela, así como su madre Merly. Desde el inicio del embarazo, Juliana decidió compartir cada etapa con sus seguidores, quienes aguardaban con expectativa tanto la noticia como la identidad del padre, un dato que la empresaria ha preferido mantener en reserva hasta que ambos acuerden hacerlo público.

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La empresaria confirmó que tendrá una nila y que se llamará Dulce María - crédito @julianacalderon12/IG

Durante la revelación, la familia se reunió frente a la decoración especialmente preparada para el momento. Juliana, tomada de la mano de su pareja, se ubicó en el centro de la escena mientras todos esperaban el instante en que se conocería el sexo del bebé. Al estallar las serpentinas color rosa, la emoción fue inmediata: la alegría por la llegada de una niña invadió a todos los presentes, quienes no ocultaron abrazos y lágrimas de felicidad.

Juliana compartió en sus redes sociales sus sentimientos tras el anuncio, afirmando: “No saben la felicidad tan enorme que siente mi alma... Bienvenida, Dulce María... Gracias por hacerlo inolvidable”. El nombre elegido, Dulce María, refleja la devoción de Juliana por la Virgen de Guadalupe, una figura clave en su vida personal.

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Las muestras de apoyo y cariño llegaron rápidamente. Yina Calderón, emocionada, le dedicó un ramo de flores y le escribió una carta reafirmando su promesa de acompañarla en todo momento. Claudia, por su parte, ya le había regalado la primera muda de ropa para la bebé, mientras los seguidores inundaron la publicación con mensajes de bendición y buenos deseos.

Juliana expresó su felicidad en redes y reveló el nombre elegido, Dulce María, en honor a su devoción por la Virgen de Guadalupe - crédito @julianacalderon12/IG - Imagen ilustrativa Infobae

El ambiente se mantuvo festivo a pesar de algunos momentos de tensión, y la unión familiar quedó evidenciada en cada gesto. Para Juliana, el embarazo representa una bendición que llegó cuando más lo necesitaba. “De pronto me sentía muy sola, de pronto me sentía muy mal. Entonces yo creo que en su momento me dio las cosas como debían ser”, confesó en la transmisión.

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La empresaria también reveló que, antes de aceptar la noticia, tuvo que realizarse cuatro pruebas de embarazo. Finalmente, la llegada de Dulce María fue recibida como un nuevo comienzo para la familia Calderón, que celebra la vida y la unidad en medio de la exposición pública y el cariño de sus seguidores.