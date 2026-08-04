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Carlos Antonio Vélez se enfureció por la presencia de Gianni Infantino en la posesión de Abelardo de la Espriella: “Pierde el presidente electo”

El comentarista cree que el mayor impacto recaería sobre el presidente electo, justo cuando el jefe del fútbol mundial enfrenta críticas por su plan de vender activos comerciales a privados

Carlos Antonio Vélez afirmó que la visita de Infantino podría afectar más al presidente electo que al dirigente suizo - crédito Colprensa/Reuters
Carlos Antonio Vélez afirmó que la visita de Infantino podría afectar más al presidente electo que al dirigente suizo - crédito Colprensa/Reuters
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La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se celebrará el 7 de agosto de 2026, ha generado diferentes posturas en Colombia.

Mientras que algunos celebran que el acto no se realice en Bogotá sino en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en el departamento de Valle del Cauca, otros dirigen sus críticas hacia la presencia de algunos de los invitados internacionales que tendrá la ceremonia de investidura.

Ese fue el caso del reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez que se refirió a la asistencia de Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, en la transmisión de mando que se hará en la capital del Valle del Cauca.

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El comunicador, en una publicación hecha en su cuenta de X, sostuvo que la visita podría afectar más al presidente electo que al propio dirigente suizo, al recordar que el máximo ente rector del fútbol mundial llega en medio de cuestionamientos internacionales por un proyecto para vender parte del negocio del Mundial a inversores privados.

- crédito @velezfutbol/X
- crédito @velezfutbol/X

“¿Qué? ¿En medio de semejante escándalo? ¿Cuestionado por más de medio mundo y viene por aquí?”, escribió Vélez en la red social.

Del mismo modo, el periodista colombiano calificó la presencia de Infantino en la posesión de De la Espriella como una “visita incomoda” y declaró que esto podría ser considerado como un mensaje equivocado desde el país sudamericano.

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En este momento pierde más el presidente electo con esa incómoda visita q el susodicho personaje dando visaje ante todos los q lo señalan”, agregó.

La presencia de Gianni Infantino en la posesión de Abelardo De la Espriella en Cali abrió una controversia política y deportiva en Colombia - crédito AP Foto/Dolores Ochoa
La presencia de Gianni Infantino en la posesión de Abelardo De la Espriella en Cali abrió una controversia política y deportiva en Colombia - crédito AP Foto/Dolores Ochoa

Posteriormente, en su programa digital Palabras Mayores +, Vélez recalcó que una de las intenciones de Infantino a su asistencia al evento político obedecería a un posible respaldo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a su polémica propuesta.

“Él aprovecha para tener cerca a sus amigos de la Conmebol, que han sido quienes lo han respaldado (...) naturalmente que eso hace que él tenga cierta afinidad y empatía con los dirigentes sudamericanos. Y aquí los va a tener cerca cuando venga a Cali el próximo día viernes (7 de agosto)”, comentó.

Por último, hizo una invitación al equipo del Gobierno electo para que se aparten de este tipo de personajes investigados y señalados en el mundo.

Esto puede ser malinterpretado. La presencia de Infantino como una alianza o como un respaldo del gobierno colombiano hacia Infantino cuando realmente eso no existe. Es un invitado que no debió ser invitado al final”, concluyó.

Polémica de Infantino

La asistencia de Gianni Infantino a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella ocurre en medio de una controversia internacional en torno a su gestión.

El dirigente fue criticado por impulsar la creación de FIFA Forward Enterprise, una empresa concebida para vender participaciones minoritarias de los mundiales a inversores privados por más de USD 4.000 millones.

La polémica sobre Gianni Infantino creció por un proyecto para vender parte del negocio del Mundial a inversores privados - crédito REUTERS/Benoit Tessier
La polémica sobre Gianni Infantino creció por un proyecto para vender parte del negocio del Mundial a inversores privados - crédito REUTERS/Benoit Tessier

La propuesta provocó una fuerte reacción de la UEFA, que amenazó con boicotear las próximas competencias. A ese llamado se sumo la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

De acuerdo con The New York Times, Infantino intentó sin éxito obtener apoyo directo del presidente de Estados Unidos Donald Trump para frenar el deterioro de su capital político dentro de la organización.

Pese a ello, la propuesta fue finalmente retirada por Infantino. No obstante, el rechazo y las críticas por falta de transparencia abrieron dudas sobre su continuidad rumbo a una eventual reelección para un cuarto mandato en el Congreso de la FIFA de marzo de 2027.

En ese contexto, la presencia del presidente de la FIFA en la posesión colombiana se suma a otros actos políticos en los que ha participado como cabeza del máximo organismo del fútbol mundial.

La posesión de Abelardo De la Espriella se realizará el 7 de agosto de 2026 en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
La posesión de Abelardo De la Espriella se realizará el 7 de agosto de 2026 en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Otros invitados a la posesión

La presencia de Infantino fue confirmada el lunes 3 de agosto y lo suma al grupo de invitados internacionales de mayor perfil. Su asistencia añade un componente deportivo y diplomático a una jornada pensada para proyectar a Cali en la escena política y mediática nacional e internacional.

Junto al dirigente suizo estarán el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Ecuador y Chile: Javier Milei, Daniel Noboa y José Antonio Kast. También asistirán altos funcionarios de Brasil, Curazao, El Salvador y Guatemala.

Igualmente, se mencionan misiones diplomáticas de alto nivel de Estados Unidos, Alemania, Suecia, Portugal, Corea del Sur y el Vaticano. En el caso de Estados Unidos, se prevé una comitiva encabezada por altos funcionarios por la cercanía con el gobierno de Donald Trump.

La confirmación de esas delegaciones la hizo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, que destacó el carácter internacional del evento. Uno de los elementos con mayor carga política será la asistencia del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, porque marcaría la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países.

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