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Creadora de contenido compartió video insultando a las mozas y causó todo tipo de comentarios: “Orgullosas de ser la otra”

La creadora de contenido conocida como La Paisa Chiviada difundió una grabación con insultos y señalamientos a quienes se vinculan con personas comprometidas, y el clip se viralizó

La polémica por las “mozas” vuelve a escalar en Colombia tras un mensaje viral con insultos y llamados a buscar parejas solteras - crédito @paisachiviada_/tiktok

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La creadora de contenido Karol Ballén, conocida en redes sociales como La Paisa Chiviada, se convirtió en tendencia después de publicar un video en el que lanzó una fuerte crítica contra las mujeres que mantienen relaciones con hombres que ya tienen pareja.

Sus declaraciones, cargadas de insultos, generaron miles de reacciones y reabrieron el debate sobre quién tiene mayor responsabilidad en los casos de infidelidad.

La influenciadora expresó en el clip su rechazo hacia las llamadas “mozas”, término con el que popularmente se conoce en Colombia a quienes sostienen una relación sentimental con una persona comprometida y su mensaje rápidamente acumuló comentarios tanto de apoyo como de rechazo, especialmente porque muchos usuarios consideraron que el discurso dejaba de lado la responsabilidad de los hombres que engañan a sus parejas.

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En la grabación, La Paisa Chiviada no ocultó su indignación y utilizó un lenguaje contundente para referirse a las mujeres que, según ella, deciden involucrarse con hombres que tienen novia o esposa.

La influenciadora Karol Ballén se vuelve tendencia por un video contra las mujeres que salen con hombres con pareja - crédito @paisachiviada/IG
La influenciadora Karol Ballén se vuelve tendencia por un video contra las mujeres que salen con hombres con pareja - crédito @paisachiviada/IG

A Colombia le está matando tantas hijueputas mozas orgullosas de ser la otra. ¡Ay! Malparida, malparida. Conseguite un novio soltero. ¿Por qué uno con novia? Malparida, malparida, malparida. ¡Perras desgraciadas! Las odio a todas. Odio a todas las hijueputas mozas. A todas, a todas, todas, todas son unas malparidas. Todas. Todas las que se metan con un hombre con novia, cómanse mucha mierda, perras”, afirmó en el video.

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Sus palabras no tardaron en viralizarse en plataformas como Instagram y TikTok, donde cientos de usuarios debatieron sobre el papel que desempeñan tanto la persona que es infiel como quien acepta involucrarse en una relación ya establecida.

Aunque varias personas respaldaron el mensaje de la creadora de contenido y aseguraron compartir su molestia hacia las mujeres que sostienen relaciones con hombres comprometidos, una gran parte de los comentarios apuntó a que la principal responsabilidad recae sobre quien tiene un compromiso sentimental previo.

Entre las respuestas más comentadas aparecieron opiniones como: “Yo odio más a las mamás que le tapan las mozas a los hijos”, mientras que otro usuario cuestionó: “El marido la engaña y odia a la otra”.

La Paisa Chiviada se volvió tendencia por su duro video contra las “mozas” y encendió el debate - crédito @paisachiviada/IG
La Paisa Chiviada se volvió tendencia por su duro video contra las “mozas” y encendió el debate - crédito @paisachiviada/IG

Varias mujeres insistieron en que el foco de la discusión no debería centrarse únicamente en las llamadas “mozas”, también en los hombres que incumplen el compromiso con sus parejas.

“Sí, pero odiemos también al macho, querida”, “Soy esposa y no entiendo por qué algunas mujeres se empeñan en culpar solo a la mujer. Quien debe el respeto es la pareja, y es él quien está permitiendo que otra persona entre. La pareja es quien debe ponerle un alto a esa situación y respetar su hogar”.

La conversación también dio paso a reflexiones sobre la corresponsabilidad en este tipo de situaciones. Algunos usuarios señalaron que existen mujeres que, aun conociendo que un hombre tiene pareja, deciden involucrarse con él, mientras que otros insistieron en que sin la decisión del hombre de ser infiel la situación no ocurriría.

“Odian a las mozas hasta que le toca ser”, “Para mí el problema siempre va ser el hombre” y “Soy casada pero tengo claro que hay mujeres que no entran a donde no la dejan entrar, tenemos que dejar de victimizar solamente a una parte”.

La Paisa Chiviada reavivó el debate sobre infidelidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Paisa Chiviada reavivó el debate sobre infidelidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros internautas abordaron el tema desde la perspectiva de los valores personales y la decisión de involucrarse con alguien comprometido.

“Para mí es la falta de valores, porque preferiblemente quedarse sola que tener que conformarse con un man que tiene mujer”, expresó una usuaria.

Mientras tanto, otras personas aprovecharon la discusión para señalar situaciones en las que, según afirmaron, algunos hombres ocultan deliberadamente que tienen pareja.

“Más bien lo que está matando a Colombia es los hombres diciendo que son solteros y con esposa o novia e hijos, niegan hasta la muerte… la novia sospecha hace el reclamo a la otra y la que resultó ser moza era la misma… porque la oficial es la que creían moza”.

También hubo quienes respaldaron completamente las declaraciones de la influenciadora con mensajes como “Yo pensé que era la única con sentimiento” y “De acuerdo, las odio también”, mientras otros cuestionaron que la conversación dejara por fuera la responsabilidad de quien decide ser infiel dentro de una relación.

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