Políticos se pronunciaron a las supuestas pruebas de fraude electoral hechas por el Gobierno Petro: “Están desesperados”

Andrés Forero, María Fernanda Cabal y Enrique Gómez arremetieron en X contra Gustavo Petro - crédito @agaviriau/X - @MariaFdaCabal/X - @Enrique_GomezM/X

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La controversia sobre la legitimidad del sistema electoral colombiano sigue tomando fuerza tras las declaraciones de Gustavo Petro, quien volvió a asegurar que existió un presunto fraude electoral algorítmico, sistemático y de gran magnitud a favor de Abelardo de la Espriella, en las elecciones en segunda vuelta el pasado 21 de junio de 2026, sin que mediara la decisión popular.

El presidente afirmó que el método utilizado fue la oscuridad y que, pese a sus advertencias públicas, tanto la prensa como las instituciones responsables de la transparencia electoral desestimaron sus alertas.

De acuerdo con las palabras de Petro, la Registraduría Nacional habría engañado de forma reiterada, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) carece de las herramientas necesarias para detectar irregularidades.

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Al respecto, el mandatario remarcó: “El Consejo de Estado ordenó en 2018 el cambio de software electoral por uno que fuera propiedad estatal y no modificable, pero esa sentencia no se ha cumplido”.

"Por primera vez se desarrolla un fraude electoral a partir del manejo del software y los algoritmos. El mensaje al mundo es que cualquier elección puede ser manipulada a través de este tipo de software", denunció el presidente a los medios - crédito Presidencia

Tras lo anterior, el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en relación a intentos de desestabilización.

En X, Forero escribió: “Tantos falsos ‘golpes blandos’ que denunció @petrogustavo durante 4 años y antes de que comience el gobierno de @ABDELAESPRIELLA ya está fraguando un ‘golpe duro’ en su contra”.

Andrés Forero acusó a Petro de preparar un “golpe duro” antes del nuevo gobierno - crédito @AForeroM/X

Por su parte, la exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, desestimó los señalamientos del Ejecutivo. En sus palabras, “alimentan una falsa narrativa peligrosa para desconocer el proceso electoral donde fueron derrotados estos comunistas”.

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Cabal señaló la existencia de errores en las declaraciones oficiales, como la mención de “150 mil municipios en Colombia” cuando existen 1.103, y acusó al Gobierno de buscar un golpe de Estado para evitar la entrega del poder.

María Fernanda Cabal acusó al Gobierno de crear una narrativa falsa para desconocer las elecciones - crédito @MariaFdaCabal/X

Las declaraciones de Petro también recibieron respuesta de parte de Enrique Gómez, senador electo y líder de Salvación Nacional. Gómez expresó que “dicen que hubo #ElGranFraudeElectoral y así ponen en duda todo nuestro sistema electoral. Uno de los mejores del mundo, hay que decirlo”.

El senador cuestionó la incongruencia al aceptar el sistema para obtener curules de oposición y representación en el Congreso, mientras se rechaza su legitimidad en otros procesos.

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Enrique Gómez defendió el sistema electoral y cuestionó denuncias de fraude - crédito @Enrique_GomezM/X

Por último, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, adoptó un tono irónico al referirse a las acusaciones.

“Este post es un verdadero chiste”, escribió, asegurando que “Petro, el inventor de la matemática cuántica, valida las supuestas pruebas del fraude electoral que publica Gustavo Bolívar, el de las 150 plazas de mercado que nunca construyó cuando estuvo al frente del DPS”. Lafaurie comparó la situación con una escena de comedia.

José Félix Lafaurie calificó de “chiste” las acusaciones de presunto fraude electoral - crédito @jflafaurie/X

Esto dijo Gustavo Bolívar en reciente trino sobre el supuesto fraude electoral del 21 de junio

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, difundió en X una nueva serie de mensajes donde aseguró haber identificado un patrón anómalo en 1.350 puestos de votación.

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Según Bolívar, se detectó una alternancia sincronizada en los resultados de cada mesa que, a su juicio, solo puede explicarse mediante software.

Bolívar detalló que, en los registros publicados, la votación en bloques muestra una regularidad inusual. “En la foto 1, de la mesa 1 a la 12 gana Abelardo, de la 13 a la 24 gana Cepeda”, expuso el exsenador.

En otro ejemplo, indicó: “En la foto 2, de la mesa 1 a la 10 gana Abelardo, de la 11 a la 21 gana Cepeda”. Estas coincidencias, puntualizó, se repiten en numerosos lugares de votación.

Gustavo Bolívar denunció patrón de votos “imposible” en 1.350 puestos y exigió revisión de urnas - crédito @GustavoBolivar/X

El exdirector del DPS enfatizó que “la probabilidad matemática de que esos bloques se organicen solos, por coincidencia, es casi imposible”. Para Bolívar, “acá hay un patrón por fuera de lo orgánico”, lo que indicaría la posible intervención de un algoritmo en el resultado de los escrutinios.

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En la serie de fotografías presentadas, Bolívar remarcó: “En la foto 4 pueden ver que en las mesas donde gana Abelardo la votación es mayor a la votación que obtiene Cepeda”. Concluyó que tal coincidencia “solo un algoritmo puede hacer algo semejante”.