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Técnico del Bayern Múnich se refirió al plan que tiene con Luis Díaz para que sume minutos antes de la temporada 2026-2027: “Aún no están listos”

Vincent Kompany avisó que el colombiano seguirá con minutos dosificados por su regreso de vacaciones y la falta de ritmo, tras actuar desde el 78 en el 2-1 de los alemanes en Corea del Sur

El delantero tuvo 12 minutos en cancha en el estadio mundialista de 2002 de Seogwipo-crédito FC Bayern Múnich/YouTube
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El 4 de agosto de 2026, Vincent Kompany confirmó que Luis Díaz no será titular ante Aston Villa el viernes 7 de agosto porque “no” está “listo” para asumir una carga mayor de minutos, una decisión ligada al regreso reciente del colombiano tras sus vacaciones y a su falta de ritmo después de casi un mes sin competir.

El extremo solo jugó desde el minuto 78 en la victoria del Bayern Múnich por 2-1 sobre Jeju United en Corea del Sur, en su debut de pretemporada. Entró por Bastian Assomo, autor del segundo gol del partido.

Ahora, los “Gigantes de Baviera” se prepararán para su segundo amistoso de la Gira Asiática en Hong Kong, el 7 de agosto de 2026 a partir de las 7:00 a. m. (hora de Colombia) ante el Aston Villa de Inglaterra.

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El colombiano sumó 12 minutos en Jeju (Corea del Sur) en la victoria del Bayern Múnich ante el equipo de dicha ciudad-crédito Bayern Múnich
El colombiano sumó 12 minutos en Jeju (Corea del Sur) en la victoria del Bayern Múnich ante el equipo de dicha ciudad-crédito Bayern Múnich

Kompany explicó que la planificación física será progresiva: los futbolistas que tuvieron 30 minutos ante Jeju podrán llegar a 60 ante Aston Villa, y los que estuvieron 60 minutos presentes en el campo de juego, pasarán a 30.

“Creo que los jugadores que jugaron 30 minutos hoy podrán jugar 60 minutos el viernes. Y aquellos que jugaron 60 minutos hoy jugarán 30 el viernes. Lucho Díaz, Laimer y Stanišić aún no están listos para eso”, dijo el técnico belga.

Ese fue el mensaje central del técnico: Luis Díaz todavía no está en condiciones de asumir una exigencia mayor dentro del plan de pretemporada. La razón, es que acaba de volver de las vacaciones y arrastra un período sin competencia desde la eliminación de la selección Colombia ante Suiza en el Mundial 2026.

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Kompany prioriza la preparación de los jugadores que vienen del Mundial

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich ante Jeju United en partido amistoso.
Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich ante Jeju United en partido amistoso-crédito Bayern Múnich

Kompany busca empezar a ver su idea de juego en el campo, pero mantendrá los tiempos de preparación de los futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo de Norteamérica. La decisión sobre Díaz se inscribe en ese criterio y no en un cambio de consideración deportiva.

El partido ante Jeju United dejó, además, una lectura positiva para el entrenador. Ambos equipos gastaron mucha energía y que el amistoso tuvo intensidad, sin lesiones y con la posibilidad de observar a jugadores de menor participación habitual.

“Ambos equipos gastaron mucha energía hoy. Mostraron que se puede hacer un buen partido de un amistoso. Fue interesante para Jeju y para nosotros porque pudimos ver a algunos jugadores que no juegan a menudo. En general, fue un partido positivo con buena intensidad y sin lesiones”, dijo el técnico.

El amistoso en Corea dejó señales sobre los jóvenes del plantel

Luis Díaz jugó sus primeros minutos en la pretemporada del Bayern Múnich para la temporada 2026-2027 - crédito Bayern Múnich
Luis Díaz jugó sus primeros minutos en la pretemporada del Bayern Múnich para la temporada 2026-2027 - crédito Bayern Múnich

Más allá del estreno de Díaz, el Bayern ganó su primer amistoso del Audi Summer Tour y encontró respuestas en futbolistas jóvenes como Felipe Chávez y Bastian Assomo. El delantero de 16 años marcó el tanto decisivo y recibió un respaldo explícito de Kompany.

“Siempre es importante darles información a los jóvenes, ayudarlos, desafiarlos. Para mí no hay presión sobre estos jóvenes; es una curva de aprendizaje para ellos. Por ejemplo, Basti Assomo y el gol que marcó; sabemos que era capaz de eso y todavía tiene muchas cosas que mejorar como delantero, pero fue bueno para un chico de 16 años marcar”, analizó.

El técnico cerró esa idea con una evaluación más amplia sobre el plantel juvenil. “Hay chicos que están listos para el próximo paso, ya sea con nosotros o en otro lugar. Tenemos que apoyarlos en este camino. Tienen que seguir adelante”.

Antes del triunfo en Corea del Sur, el conjunto bávaro había goleado 15-0 a Rottach-Egern, un rival amateur habitual de sus pretemporadas. En su otro amistoso previo había perdido 2-1 contra Wehen Wiesbaden, en un encuentro en el que utilizó mayoritariamente jugadores del equipo filial.

A continuación, estos serán los próximos retos que tendrán los “Gigantes de Baviera”, previo al debut en la Bundesliga 2026-2027:

  • 7 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Bayern Múnich vs. Aston Villa (Inglaterra)
  • 15 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Bayern Múnich vs. RB Leipzig (Alemania)
  • 28 de agosto de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Stuttgart

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