Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Posesión de Abelardo de la Espriella podría ser suspendida: Tribunal de Cundinamarca admitió demanda contra el traslado de la ceremonia a Cali

La acción popular cuestiona el cambio de sede de la ceremonia por presuntas afectaciones al patrimonio público, la moralidad administrativa y otros derechos colectivos, mientras avanza el estudio del caso

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Guardar

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda que busca suspender el traslado del Congreso a Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto de 2026, y antes de decidir sobre la medida cautelar urgente ordenó a varias autoridades entregar soportes jurídicos, presupuestales y de seguridad sobre la reubicación del acto.

El despacho fijó un término improrrogable hasta el martes 4 de agosto de 2026 a las 5:00 p. m. para rendir informes y allegar parte de la documentación requerida. La admisión quedó consignada en un auto del 3 de agosto de 2026, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano.

PUBLICIDAD

Según el documento, la solicitud judicial fue presentada por David Fernando Cano Mazuera mediante una acción popular con medida cautelar urgente.

El demandante sostuvo que el traslado de sede del Congreso para la ceremonia de posesión amenaza derechos e intereses colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de riesgos previsibles, la publicidad de la función pública, la igualdad del gasto, la participación y las garantías mínimas de control ciudadano.

La demanda precisa que no pretende suspender el acto de posesión presidencial como tradición constitucional del Estado ni sustituir las competencias del Congreso. Su objeto, según el escrito, es que cualquier decisión de reubicación de la sede se ejecute con soporte documental, presupuestal, logístico, jurídico y de seguridad suficiente.

PUBLICIDAD

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una acción popular que busca suspender el traslado de la posesión presidencial a Cali - crédito Tribunal de Cundinamarca
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una acción popular que busca suspender el traslado de la posesión presidencial a Cali - crédito Tribunal de Cundinamarca

El tribunal pidió documentos sobre el acuerdo, los costos y los planes de seguridad

La medida cautelar principal solicita la suspensión provisional de los efectos y de la ejecución material de las decisiones del Senado y la Cámara de Representantes que aprobaron el traslado a Cali, hasta que las autoridades acrediten de forma completa, pública, certificada y verificable los documentos que respaldan esa decisión.

Entre los soportes exigidos por el demandante figuran el texto exacto del acuerdo entre Senado y Cámara, las proposiciones aprobadas en cada corporación, constancias de radicación, actas de sesión, certificaciones de quórum deliberativo y decisorio, votación nominal completa y un concepto jurídico sobre competencia, procedimiento y alcance del traslado.

También reclamó estudios presupuestales comparativos entre Bogotá, Cauca y Cali; la fuente presupuestal, los certificados de disponibilidad y registro, contratos, adiciones o modificaciones; además de estudios sobre seguridad, movilidad, evacuación, protesta social, salubridad y gestión del riesgo.

Abelardo de la Espriella tomará posesión como presidente el próximo 7 de agosto en Cali, si no prospera la medida cautelar que estudia el Tribunal - crédito Europa Press
Abelardo de la Espriella tomará posesión como presidente el próximo 7 de agosto en Cali, si no prospera la medida cautelar que estudia el Tribunal - crédito Europa Press

A eso sumó un plan integral de protección para congresistas, comunidad universitaria, ciudadanía, manifestantes, prensa e invitados, así como certificaciones sobre condiciones técnicas, logísticas, sanitarias, de aforo, evacuación y seguridad del escenario escogido.

La acción judicial se conoce después de que el Congreso aprobara el traslado de la posesión presidencial a Cali. Primero, la Cámara de Representantes dio luz verde a la iniciativa con 117 votos a favor y siete en contra. Posteriormente, el Senado avaló la medida con 58 votos positivos y 30 negativos, dejando en firme que la ceremonia del próximo 7 de agosto se realizará en la capital del Valle del Cauca.

La decisión establece que el acto protocolario tendrá lugar en el Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, donde Abelardo de la Espriella prestará juramento ante el Congreso en pleno y recibirá la banda presidencial.

Tras la votación en el Senado, el presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, confirmó que el área administrativa adelanta la revisión de la logística y la financiación del desplazamiento de los congresistas. No obstante, aclaró que el Legislativo únicamente asumirá el costo de los tiquetes aéreos y no cubrirá gastos de hospedaje.

La ceremonia de investidura de Abelardo De La Espriella se realizará en la Arena USC ante el Congreso de la República si el Congreso avala el traslado a Cali - crédito Francisco Cuartas/Google Maps
El Arena USC, en la Universidad Santiago de Cali, fue elegido como escenario para la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto - crédito Francisco Cuartas/Google Maps

El presidente del Senado también señaló que los congresistas que no asistan a la sesión de posesión incurrirán en falla y recalcó que corresponde al Estado garantizar las condiciones de seguridad para los legisladores y las delegaciones internacionales que asistirán al evento.

El traslado responde a una solicitud del presidente electo. Inicialmente, De la Espriella propuso realizar la ceremonia en una guarnición militar del Cauca como homenaje a la Fuerza Pública. Sin embargo, esa opción fue descartada, al igual que la de Popayán, debido a la actividad del volcán Puracé y a consideraciones logísticas y climáticas.

Ahora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá decidir si concede o no la medida cautelar solicitada, una vez reciba y analice la documentación requerida a las entidades involucradas en la organización de la ceremonia.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPosesión presidencialPosesión en CaliTribunal de CundinamrcaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado oficial del Super Astro Luna hoy lunes 3 de agosto: número y signo ganador

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado oficial del Super Astro Luna hoy lunes 3 de agosto: número y signo ganador

Bloqueos y fallas en el traslado de clientes de Itaú al Banco de Bogotá: “No está funcionando”

El traslado de usuarios de banca personas empezó el fin de semana y provocó quejas por imposibilidad de mover recursos, inconsistencias en saldos y problemas con retiros, abonos y consultas, además de congestión en sedes físicas

Bloqueos y fallas en el traslado de clientes de Itaú al Banco de Bogotá: “No está funcionando”

Capturados por el asesinato de María Camila Potosí se burlaron en plena audiencia de imputación de cargos

Claudio Monsalve, fiscal especializado de Cali, detuvo su exposición y advirtió sobre risas en la sala, por lo que el juez pidió mantener el orden, la compostura y el respeto con todas las partes

Capturados por el asesinato de María Camila Potosí se burlaron en plena audiencia de imputación de cargos

Baby shower en conjunto residencial de Cali terminó en asonada por un procedimiento policial

Al parecer, el altercado se presentó cuando los uniformados intentaron que la celebración no se realizara en el espacio público

Baby shower en conjunto residencial de Cali terminó en asonada por un procedimiento policial

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El informe menciona posibles blancos como vías, empresas, instalaciones críticas y miembros activos o retirados de la fuerza pública en una ofensiva ligada a la ceremonia presidencial

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Jorge Rausch entregó el primer “cachete” en ‘MasterChef Celebrity 2026′: estos fueron los famosos que se destacaron

Jorge Rausch entregó el primer “cachete” en ‘MasterChef Celebrity 2026′: estos fueron los famosos que se destacaron

Así se vivió la gala de ‘Yo me llamo’ el 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas y Sarah Brightman arrasó en la tarima

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Deportes

Gustavo Puerta, figura de la la selección Colombia, reveló el incidente que estuvo a punto de frustrar su carrera deportiva: “La bala no me salió”

Gustavo Puerta, figura de la la selección Colombia, reveló el incidente que estuvo a punto de frustrar su carrera deportiva: “La bala no me salió”

Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 4 de agosto

Técnico de Atlético Nacional, Lucas González, elogió al juvenil Juan Manuel Rengifo recordando a James Rodríguez: “Lo vamos a cuidar”

Jhon Lucumí estaría cada vez más cerca de la Juventus: prensa italiana reveló contrato que tendría y salario que ganaría

Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’