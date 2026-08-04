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El expresidente Álvaro Uribe respondió si asistirá a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella: “Lo que pesa en mi alma”

El líder natural del Centro Democrático, reiteró que fue invitado y agradece el gesto, aunque no sabe si asistirá porque su decisión está marcada por su proceso en casación ante la Corte

Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático expresaron su respaldo a Abelardo de la Espriella tras la denuncia de un presunto atentado - crédito Composición fotográfica
Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático expresaron su respaldo a Abelardo de la Espriella tras la denuncia de un presunto atentado - crédito Composición fotográfica
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Álvaro Uribe dejó abierta su asistencia a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali el 7 de agosto de 2026, desligando esa decisión de cualquier lectura política y ubicándola en un plano personal relacionado con su situación judicial. El expresidente afirmó que fue invitado por el propio jefe de Estado y que, aunque su partido será de gobierno, su presencia depende de una evaluación personal que no ha cerrado.

En declaraciones a Caracol Radio, Uribe calificó el evento como “un acto muy importante en el discurrir de la patria democrática”, pero pidió que su indecisión no se interpretara como un gesto de distancia frente al nuevo gobierno. Explicó que “todo este tema judicial pesa mucho en mi alma”.

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Agradeció la invitación, negó “ninguna prevención política” y solicitó ayuda a los periodistas para dejar claro que su indecisión no responde a la relación con la futura administración, pese a que se mencionó un presunto distanciamiento.

El exsenador antioqueño espera que se cumpla la meta de reducción de la jornada laboral semanal que apoyaría por parte las empresas privadas - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos
Álvaro Uribe dejó abierta su asistencia a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali el 7 de agosto de 2026, desligando esa decisión de cualquier lectura política y ubicándola en un plano personal relacionado con su situación judicial - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

Uribe, como líder natural del Centro Democrático, reiteró que fue invitado y agradece el gesto, aunque no sabe si asistirá porque su decisión está marcada por su proceso en casación ante la Corte.

Separó la posesión del vínculo con el nuevo gobierno y, ante la pregunta sobre si viajará a Cali, insistió en que “lo de Cali yo lo sustraigo de la política, porque no tengo ninguna prevención”. Insistió en que su decisión no debe leerse como una señal contra De la Espriella ni el gobierno entrante.

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Precisó que la invitación fue directa: “El propio presidente de la República me invitó”. Reforzó el reconocimiento: “¿Que me invitaron? Sí. ¿Que agradezco? Sí. ¿Que sustraigo eso de lo político? Sí”.

Cuando los periodistas intentaron obtener una definición más concreta, Uribe evitó confirmarla: “No saquen conclusiones”. Explicó su situación personal: “Agradecimiento, ninguna prevención política. Lo único que tengo es consideración personal”.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, citado a indagatoria por masacres perpetradas por paramilitares - crédito Europa Press
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, citado a indagatoria por masacres perpetradas por paramilitares - crédito Europa Press

Sobre su expediente judicial, dijo: “No se olvide que lo que pesa en mi alma, en mi alma, yo creo haberle servido honradamente a este país y todo este tema judicial pesa mucho en mi alma, Julio”.

Los periodistas identificaron esa referencia con su situación judicial “que está en casación en la Corte”, interpretación que Uribe no corrigió.

Durante la entrevista, Uribe pidió que no se asociara su eventual ausencia con una señal de ruptura. Solicitó mediación al periodista: “Usted me ayuda explicando esto. Le tengo que pedir ayuda”.

El objetivo de Uribe fue evitar que una decisión aún no tomada sobre la ceremonia en Cali se interprete como un mensaje político sobre su relación con el próximo gobierno. Cerró el intercambio con una frase al periodista: “Le tocó de viejo, porque ha sido muy oscilante frente a este sujeto”.

Abelardo de la Espriella designó al abogado penalista Iván Cancino como ministro de Justicia - crédito Luis Acosta / AFP
Abelardo de la Espriella se posesionará en Cali el 7 de agosto de 2026 - crédito Luis Acosta / AFP

El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que la ceremonia de investidura, prevista para el 7 de agosto en Cali, tendrá un costo “la mitad que la realizada cuatro años atrás”. Este evento, que se celebrará fuera de Bogotá, fue calificado como “un acto enfocado en la contención del gasto y en el beneficio económico para la región anfitriona”.

En su última intervención antes de asumir, De la Espriella solicitó al secretario general de la Presidencia buscar “la mayor cantidad posible de recursos” y evitar el uso total del presupuesto asignado. Aclaró que ya impartió directrices para reducir los gastos, pese a no haber asumido formalmente.

La elección de Cali responde a un doble propósito: “No es solo un gesto simbólico de descentralización”, sino también un intento de “generar un impacto económico para la región”, previendo la llegada de numerosos visitantes.

El presidente electo insistió en la austeridad de la jornada: “Esta es una posesión austera. Será una posesión sencilla, pero llena de patriotismo, pasión y amor por esta patria bendita”. Además, defendió la reducción del gasto y aclaró que muchos contratos fueron gestionados por el gobierno anterior: “La posesión saldrá 50% más económica. Si por mí fuera, tampoco me gastaría esa plata, pero son contratos que hace el gobierno saliente. Yo no he llegado al Gobierno, no puedo contratar nada”.

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