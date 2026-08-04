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Margarita Rosa De Francisco habría admitido que los errores del petrismo llevaron a De la Espriella a la Presidencia: “Eso dice algo de la sociedad”

Con estas palabras, Margarita Rosa de Francisco aceptó el triunfo del abogado y analizó las razones que llevaron a la derrota de Gustavo Petro y el desgaste de la polarización

La actriz y escritora asumió la victoria de Abelardo de la Espriella como reflejo de la sociedad colombiana - crédito @laverdadcomoes07/IG

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El triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales ha generado diversas reacciones en el escenario político y cultural colombiano; entre esas estuvo Margarita Rosa de Francisco.

Durante una reciente entrevista con Tercer Canal, la actriz y escritora ofreció declaraciones que han captado la atención pública por su tono reflexivo y autocrítico respecto al rol de la sociedad y el petrismo en este desenlace.

“Señores, el presidente es Abelardo de la Espriella. Gústele o no, yo, digamos, con sus formas tampoco estoy muy... no me gustan, pero sí tengo amigos, tengo gente cercana que votó por él y eso también dice algo”, fueron las primeras declaraciones de De Francisco sobre el tema.

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Margarita Rosa de Francisco
Margarita Rosa respaldó desde el principio la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia - crédito @IvanCepedaCast/X

La también presentadora enfatizó que el hecho de que personas de su entorno, con formación y criterio, hayan respaldado al nuevo mandatario, revela aspectos profundos sobre la realidad social colombiana.

Hubo gente cercana a mí que ha estudiado, que no son ningunos analfabetas. Y le copiaron, como dicen en tu programa, a este hombre y eso también lo tengo que aceptar serenamente”, agregó.

Declaraciones recientes y autocrítica sobre el resultado electoral

Durante la conversación, De Francisco reconoció el golpe emocional que le representó la derrota de la candidatura de Gustavo Petro, figura a la que respaldó públicamente durante el proceso electoral.

Reconozco que al principio me dolió muchísimo, pero yo creo que ahora ya han pasado días, hay que aceptar que eso es así. Ese fue el presidente que se eligió y hacerlo lo mejor que se pueda”, expresó.

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La presentadora admitió que le dolió cuando el proyecto progresista perdió - crédito Margarita Rosa de Francisco / Instagram
La presentadora admitió que le dolió cuando el proyecto progresista perdió - crédito Margarita Rosa de Francisco / Instagram

La artista fue enfática al señalar que ha decidido no participar más en el intercambio de insultos y agresiones que suelen marcar el debate político tras la elección de un nuevo presidente.

No quiero ponerme más a formar parte de los insultos al nuevo presidente. No sé si los merece o no, pero no me quiero meter más en ese tráfico de insultos, de agresiones que van de allá para acá”, afirmó.

Según explicó, su intención, ahora, es buscar formas constructivas de contribuir como ciudadana, dejando atrás la polarización.

Respaldo a Gustavo Petro y críticas previas a De la Espriella

El apoyo de De Francisco a Gustavo Petro fue explícito en los meses previos a las elecciones. A través de sus redes sociales y en distintas intervenciones, defendió el proyecto político del exmandatario, argumentando que representaba una oportunidad para transformar el país desde una perspectiva más incluyente y progresista.

Imagen compartida por la misma Margarita Rosa de Francisco - crédito @Margaritarosadf / X
Margarita Rosa se mostró siempre cercana a figuras del petrismo como la senadora Carolina Corcho - crédito @Margaritarosadf / X

En contraste, Margarita Rosa mantuvo una postura crítica hacia Abelardo de la Espriella. En ocasiones anteriores, cuestionó abiertamente su estilo confrontativo y el uso de un discurso que, a su juicio, fomentaba la polarización.

Además, la actriz advirtió sobre los riesgos de normalizar prácticas políticas basadas en la descalificación y el ataque personal, señalando que ese tipo de liderazgo podría profundizar la fragmentación social.

El respaldo de Margarita Rosa a Petro no solo fue político, sino también personal, como lo reflejaron sus mensajes de apoyo y sus llamados al voto consciente. “El país necesita propuestas y debate de ideas, no más violencia verbal”, sostuvo en una ocasión, defendiendo la necesidad de elevar el tono de la discusión pública.

Repercusiones y análisis en el panorama político actual

Margarita Rosa de Francisco y Levy Rincón mantienen una amistad sólida - crédito Levy Rincón/Instagram
Margarita Rosa de Francisco y Levy Rincón mantienen una amistad sólida - crédito Levy Rincón/Instagram

La autocrítica de Margarita Rosa, sumada a su decisión de apartarse de la confrontación, ha sido interpretada como un síntoma del desgaste que enfrentan los sectores progresistas tras la derrota electoral. Para muchos simpatizantes del petrismo, sus palabras reflejan la necesidad de revisar estrategias y modos de interacción con el electorado.

Comentarios como: “Nos robaron, pero también estoy de acuerdo con ella”; “Qué pasó, le dio miedo que le pase lo mismo de Beto Coral”; “No entiendo, acaso ella cree que los que votamos por Abelardo somos analfabetas”, entre otros.

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