María Fernanda Cabal reafirmó su aspiración presidencial para el 2030, y explicó por qué no formará parte del gobierno de Abelardo de la Espriella: “No quisieron que yo estuviera en el gabinete”

Dos retratos separados del presidente electo Abelardo de la Espriella y la exsenadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, en una ilustración con estilo acuarela - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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María Fernanda Cabal descartó entrar al gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella porque, según explicó, no está dispuesta a dejar la política partidaria ni a frenar su proyecto propio. Dijo que quiere ser presidente en 2030 y que su prioridad será construir un movimiento de derecha por fuera del Ejecutivo.

En declaraciones a La FM, la exsenadora situó esa decisión dentro de una disputa mayor. Afirmó que el choque entre el partido de De la Espriella y el Centro Democrático puede acelerar una fuga de bases de derecha, a las que aspira a representar en los próximos años.

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Cabal sostuvo que no fue convocada al Gobierno. “No quisieron que yo estuviera en el gabinete”, señaló durante la entrevista, y agregó que interpretó en esa decisión un mensaje del presidente electo: “No quiere que sus ministros hagan política”.

La senadora María Fernanda Cabal y el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exprecandidata presidencial también vinculó su negativa a asumir un cargo en el Ejecutivo con su meta personal de largo plazo. “Yo quiero y deseo ser presidente en el 2030”, afirmó, después de recordar que, según su versión, no la dejaron competir ni hace cuatro años ni ahora.

Cabal explicó que aceptar un ministerio le habría exigido apartarse de su objetivo político. “Yo no voy a dejar de hacer política, porque yo quiero construir mi movimiento político”. Justificó esa apuesta en su nivel de exposición pública y en el lugar que cree ocupar dentro del espacio ideológico que representa. “La figura pública con más reconocimiento nacional y extranjero de Colombia, de la derecha, soy yo. Eso no lo puedo yo perder”, aseguró.

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Cabal planteó que la relación entre el nuevo partido de De la Espriella y el uribismo puede abrir una competencia directa por el mismo electorado. “El problema aquí va a ser la disputa entre el partido de Abelardo y el Centro Democrático, porque el Centro Democrático siente que lo van a desgranar”, afirmó.

María Fernanda Cabal descartó entrar al gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella porque, según explicó, no está dispuesta a dejar la política partidaria ni a frenar su proyecto propio - crédito Colprensa

Responsabilizó a su propio sector por haber cedido espacio político. Dijo que el partido “rechazó las bases propias en primera vuelta” y cuestionó que ahora algunos dirigentes intenten tomar distancia de la etiqueta ideológica de derecha. “Si ahora anuncian que no son de derecha como si fuera una enfermedad, se están equivocando. Y esa equivocación va a servir para que esa base de derecha encuentre un nicho diferente”, sostuvo.

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Dejó claro cuál quiere que sea el resultado de ese reordenamiento. “Yo aspiro que el trabajo que yo haga sirva para tener una porción de allí que me ayude en la escalera de la presidencia”, declaró.

Aunque quedó fuera del Ejecutivo, Cabal evitó una crítica frontal a la conformación del equipo de gobierno. “Su gabinete es bueno, yo no tengo quejas”, expresó sobre el presidente electo.

Advirtió que el mayor riesgo estará en el Congreso. Según planteó, la principal dificultad de De la Espriella será el manejo del Legislativo, un terreno que consideró complejo para cualquier administración. Señaló que la retaliación permanente puede multiplicar adversarios y recomendó que el próximo presidente dedique “toda la energía y toda la fuerza” a la relación Ejecutivo-Congreso, porque el poder legislativo puede bloquear incluso iniciativas que considere necesarias.

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Cabal explicó que aceptar un ministerio le habría exigido apartarse de su objetivo político - crédito @mariafernandacabal/Instagram

El panorama expuesto por María Fernanda Cabal refleja el inicio de una etapa marcada por la competencia y el reacomodo dentro de la derecha colombiana. Su decisión de no integrar el gobierno de Abelardo de la Espriella responde al interés por fortalecer un proyecto propio, a la vez que anticipa una disputa por el electorado y el liderazgo ideológico en ese sector.

Este proceso abre la puerta a la conformación de nuevas fuerzas políticas y a un debate interno sobre la identidad y el rumbo de la derecha en el país.