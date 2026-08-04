Colombia
Agregar Infobae enGoogle

María Fernanda Cabal reafirmó su aspiración presidencial para el 2030, y explicó por qué no formará parte del gobierno de Abelardo de la Espriella: “No quisieron que yo estuviera en el gabinete”

La exsenadora advirtió que el mayor riesgo que debe asumir el gobierno entrarnte estará en el Congreso, un terreno que consideró complejo para cualquier administración

Dos retratos separados del presidente electo Abelardo de la Espriella y la exsenadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, en una ilustración con estilo acuarela - crédito
Dos retratos separados del presidente electo Abelardo de la Espriella y la exsenadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, en una ilustración con estilo acuarela - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

María Fernanda Cabal descartó entrar al gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella porque, según explicó, no está dispuesta a dejar la política partidaria ni a frenar su proyecto propio. Dijo que quiere ser presidente en 2030 y que su prioridad será construir un movimiento de derecha por fuera del Ejecutivo.

En declaraciones a La FM, la exsenadora situó esa decisión dentro de una disputa mayor. Afirmó que el choque entre el partido de De la Espriella y el Centro Democrático puede acelerar una fuga de bases de derecha, a las que aspira a representar en los próximos años.

PUBLICIDAD

Cabal sostuvo que no fue convocada al Gobierno. “No quisieron que yo estuviera en el gabinete”, señaló durante la entrevista, y agregó que interpretó en esa decisión un mensaje del presidente electo: “No quiere que sus ministros hagan política”.

Ilustración acuarela de una mujer y un hombre, vestidos formalmente, frente a un edificio con columnas y la bandera de Colombia. Con nombres escritos.
La senadora María Fernanda Cabal y el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exprecandidata presidencial también vinculó su negativa a asumir un cargo en el Ejecutivo con su meta personal de largo plazo. “Yo quiero y deseo ser presidente en el 2030”, afirmó, después de recordar que, según su versión, no la dejaron competir ni hace cuatro años ni ahora.

Cabal explicó que aceptar un ministerio le habría exigido apartarse de su objetivo político. “Yo no voy a dejar de hacer política, porque yo quiero construir mi movimiento político”. Justificó esa apuesta en su nivel de exposición pública y en el lugar que cree ocupar dentro del espacio ideológico que representa. “La figura pública con más reconocimiento nacional y extranjero de Colombia, de la derecha, soy yo. Eso no lo puedo yo perder”, aseguró.

PUBLICIDAD

Cabal planteó que la relación entre el nuevo partido de De la Espriella y el uribismo puede abrir una competencia directa por el mismo electorado. “El problema aquí va a ser la disputa entre el partido de Abelardo y el Centro Democrático, porque el Centro Democrático siente que lo van a desgranar”, afirmó.

María Fernanda Cabal descartó entrar al gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella porque, según explicó, no está dispuesta a dejar la política partidaria ni a frenar su proyecto propio - crédito Colprensa
María Fernanda Cabal descartó entrar al gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella porque, según explicó, no está dispuesta a dejar la política partidaria ni a frenar su proyecto propio - crédito Colprensa

Responsabilizó a su propio sector por haber cedido espacio político. Dijo que el partido “rechazó las bases propias en primera vuelta” y cuestionó que ahora algunos dirigentes intenten tomar distancia de la etiqueta ideológica de derecha. “Si ahora anuncian que no son de derecha como si fuera una enfermedad, se están equivocando. Y esa equivocación va a servir para que esa base de derecha encuentre un nicho diferente”, sostuvo.

Dejó claro cuál quiere que sea el resultado de ese reordenamiento. “Yo aspiro que el trabajo que yo haga sirva para tener una porción de allí que me ayude en la escalera de la presidencia”, declaró.

Aunque quedó fuera del Ejecutivo, Cabal evitó una crítica frontal a la conformación del equipo de gobierno. “Su gabinete es bueno, yo no tengo quejas”, expresó sobre el presidente electo.

Advirtió que el mayor riesgo estará en el Congreso. Según planteó, la principal dificultad de De la Espriella será el manejo del Legislativo, un terreno que consideró complejo para cualquier administración. Señaló que la retaliación permanente puede multiplicar adversarios y recomendó que el próximo presidente dedique “toda la energía y toda la fuerza” a la relación Ejecutivo-Congreso, porque el poder legislativo puede bloquear incluso iniciativas que considere necesarias.

- crédito @mariafernandacabal/Instagram
Cabal explicó que aceptar un ministerio le habría exigido apartarse de su objetivo político - crédito @mariafernandacabal/Instagram

El panorama expuesto por María Fernanda Cabal refleja el inicio de una etapa marcada por la competencia y el reacomodo dentro de la derecha colombiana. Su decisión de no integrar el gobierno de Abelardo de la Espriella responde al interés por fortalecer un proyecto propio, a la vez que anticipa una disputa por el electorado y el liderazgo ideológico en ese sector.

Este proceso abre la puerta a la conformación de nuevas fuerzas políticas y a un debate interno sobre la identidad y el rumbo de la derecha en el país.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalAbelardo de la EspriellaGabineteAspiración a la presidenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado oficial del Super Astro Luna hoy lunes 3 de agosto: número y signo ganador

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado oficial del Super Astro Luna hoy lunes 3 de agosto: número y signo ganador

Posesión de Abelardo de la Espriella podría ser suspendida: Tribunal de Cundinamarca admitió demanda contra el traslado de la ceremonia a Cali

La acción popular cuestiona el cambio de sede de la ceremonia por presuntas afectaciones al patrimonio público, la moralidad administrativa y otros derechos colectivos, mientras avanza el estudio del caso

Posesión de Abelardo de la Espriella podría ser suspendida: Tribunal de Cundinamarca admitió demanda contra el traslado de la ceremonia a Cali

Bloqueos y fallas en el traslado de clientes de Itaú al Banco de Bogotá: “No está funcionando”

El traslado de usuarios de banca personas empezó el fin de semana y provocó quejas por imposibilidad de mover recursos, inconsistencias en saldos y problemas con retiros, abonos y consultas, además de congestión en sedes físicas

Bloqueos y fallas en el traslado de clientes de Itaú al Banco de Bogotá: “No está funcionando”

Capturados por el asesinato de María Camila Potosí se burlaron en plena audiencia de imputación de cargos

Claudio Monsalve, fiscal especializado de Cali, detuvo su exposición y advirtió sobre risas en la sala, por lo que el juez pidió mantener el orden, la compostura y el respeto con todas las partes

Capturados por el asesinato de María Camila Potosí se burlaron en plena audiencia de imputación de cargos

Baby shower en conjunto residencial de Cali terminó en asonada por un procedimiento policial

Al parecer, el altercado se presentó cuando los uniformados intentaron que la celebración no se realizara en el espacio público

Baby shower en conjunto residencial de Cali terminó en asonada por un procedimiento policial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Jorge Rausch entregó el primer “cachete” en ‘MasterChef Celebrity 2026′: estos fueron los famosos que se destacaron

Jorge Rausch entregó el primer “cachete” en ‘MasterChef Celebrity 2026′: estos fueron los famosos que se destacaron

Así se vivió la gala de ‘Yo me llamo’ el 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas y Sarah Brightman arrasó en la tarima

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Deportes

Gustavo Puerta, figura de la la selección Colombia, reveló el incidente que estuvo a punto de frustrar su carrera deportiva: “La bala no me salió”

Gustavo Puerta, figura de la la selección Colombia, reveló el incidente que estuvo a punto de frustrar su carrera deportiva: “La bala no me salió”

Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 4 de agosto

Técnico de Atlético Nacional, Lucas González, elogió al juvenil Juan Manuel Rengifo recordando a James Rodríguez: “Lo vamos a cuidar”

Jhon Lucumí estaría cada vez más cerca de la Juventus: prensa italiana reveló contrato que tendría y salario que ganaría

Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’