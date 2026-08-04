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Políticos petristas anunciaron que el 7 de agosto se manifestarán en Puerto Resistencia en Cali: “El pueblo que levanta la voz para defender sus derechos”

Alfredo Mondragón, Amaranta Hank y Camilo Romero impulsan una convocatoria abierta a estudiantes, trabajadores, pensionados, mujeres y empresarios, en defensa de derechos y justicia social

Alfredo Mondragón, Amaranta Hank y Camilo Romero se pronunciaron en X tras posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito @AlfreMondragon/X - @AmarantaHankTw/X - @CamiloRomero/X
Alfredo Mondragón, Amaranta Hank y Camilo Romero se pronunciaron en X tras posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito @AlfreMondragon/X - @AmarantaHankTw/X - @CamiloRomero/X
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La ciudad de Cali se alista para recibir una masiva movilización ciudadana el 7 de agosto de 2026, convocada por líderes del Pacto Histórico en rechazo a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

En las últimas horas, figuras prominentes del Pacto Histórico como Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, y la senadora Alejandra Omaña conocida artísticamente como Amaranta Hank, han hecho llamados públicos para que la ciudadanía se concentre en el Monumento de la Resistencia en Cali.

Esta convocatoria ocurre en paralelo a la posesión oficial de Abelardo de la Espriella, a quien sectores de la oposición califican como un mandatario ilegítimo.

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Mondragón aseguró que “si el ilegítimo presidente Abelardo va a venir a Cali a posesionarse para amenazar la región, entonces que el legítimo pueblo venga a Cali a decirle que no pasará”.

Alfredo Mondragón convocó a manifestación en Cali durante la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @AlfreMondragon/X
Alfredo Mondragón convocó a manifestación en Cali durante la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @AlfreMondragon/X

El dirigente político invitó abiertamente a ciudadanos de todo el país a sumarse a la jornada: “Convoco a toda Colombia a que venga el fin de semana, el 7 de agosto, a Cali y nos acompañe en el Monumento de la Resistencia. Desde acá vamos a enviar un poderoso mensaje a todo el país”, enfatizó.

Mondragón subrayó que la capital del Valle del Cauca representa un bastión para el progresismo y la resistencia social, al recordar que en la ciudad triunfó el entonces candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

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Según el legislador, “seis de cada diez personas votamos por Cepeda”. También destacó la alta popularidad del presidente Gustavo Petro en la región, y remarcó que “Cali será trinchera de esperanza, de oposición y de defensa del pueblo trabajador para toda Colombia, que no se equivoquen”.

La convocatoria incluye un llamado amplio a sectores sociales y productivos. Mondragón declaró: “Les abrimos las puertas a todos los estudiantes, a los maestros, a los pensionados, a las mujeres, a los defensores de las libertades, a los comunicadores populares y a la mayoría de empresarios que creen en el crecimiento económico, pero con justicia social”.

El evento central tendrá lugar en Puerto Resistencia, sitio emblemático de organización y protesta durante los últimos años en la ciudad.

Alejandra Omaña participará en encuentro ciudadano en Cali el 7 de agosto - crédito @aleomanao/X
Alejandra Omaña participará en encuentro ciudadano en Cali el 7 de agosto - crédito @aleomanao/X

Por su parte, la senadora Alejandra Omaña también confirmó su presencia en la movilización. En un mensaje difundido por sus redes sociales, expresó: “En Cali este 7 de agosto, pero en Puerto Resistencia, defendiendo lo popular, lo nuestro, el pueblo que levanta la voz para defender sus derechos”.

La legisladora enfatizó el carácter pacífico y reivindicativo de la jornada.

Por último, Camilo Romero, exgobernador de Nariño, se sumó al llamado a través de un comunicado donde anticipó que “este 7 de agosto empieza un nuevo momento para Colombia y vamos a enfrentarlo”.

Romero señaló que mientras el acto oficial de posesión presidencial transcurrirá en un auditorio, “nosotros estaremos donde siempre hemos estado, con la gente y la ciudadanía, allí en Puerto Resistencia”.

El exgobernador resaltó la importancia simbólica del Monumento de la Resistencia en Cali, construido por la ciudadanía y no por las élites políticas.

Camilo Romero llamó a movilización en Cali el 7 de agosto, destacó el valor del Monumento de la Resistencia - crédito @CamiloRomero/X
Camilo Romero llamó a movilización en Cali el 7 de agosto, destacó el valor del Monumento de la Resistencia - crédito @CamiloRomero/X

“Allí se levantó un monumento y no fue hecho por las élites, por las castas políticas de nuestro país, al contrario, fue construido por las manos de la gente, de la ciudadanía, cansado de las injusticias”, indicó Romero. Además, recalcó que ese espacio representa la demanda social de justicia y dignidad.

Para Romero, se trata de “el de la posesión y el de la gente y la ciudadanía. Finalmente, el de dos modelos, de ver y entender el país y el mundo, el de los que prefieren la codicia y el negocio y la muerte, o quienes prefieren la dignidad, la resistencia y la vida”.

La expectativa alrededor de estas manifestaciones crece en vísperas del 7 de agosto de 2026, fecha clave para el escenario político colombiano.

Los organizadores insisten en que la jornada en Puerto Resistencia será un acto de defensa de los derechos sociales y de rechazo a políticas que consideran contrarias a los intereses populares.

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