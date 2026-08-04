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Dólar hoy en Colombia: abrió el martes 4 de agosto en $3.216,90 cayendo $13,54 frente a la TRM

La divisa estadounidense inició la jornada a la baja tras el salto de $86 del lunes 3 de agosto, en un arranque con 50.150 millones de dólares en transacciones

El dólar abrió el 4 de agosto en Colombia en $3.222,88, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado de $3.230,44 - crédito Luisa González/Reuters
El dólar abrió el 4 de agosto en Colombia en $3.222,88, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado de $3.230,44 - crédito Luisa González/Reuters
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El dólar abrió este martes 4 de agosto en $3.216,90 en Colombia, una baja de $13,54 frente a la Tasa Representativa del Mercado de $3.230,44, en una jornada marcada por la corrección posterior al salto de $86 de la sesión previa y por un escenario externo en el que las decisiones de bancos centrales y los próximos datos laborales de Estados Unidos siguen definiendo el rumbo de la divisa.

En la apertura, la moneda estadounidense tocó un mínimo de $3.221 y un máximo de $3.228. En ese arranque se han concretado USD 21.750 millones en transacciones, según información del Banco de la República.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,49%, a pesar de haber registrado una caída interanual del 14,51%.

La tasa de cambio del dólar registró en la apertura un mínimo de $3.221 y un máximo de $3.228, con transacciones por valor de USD 21.750 millones, según el Banco de la República - crédito Banco de la República
La tasa de cambio del dólar registró en la apertura un mínimo de $3.221 y un máximo de $3.228, con transacciones por valor de USD 21.750 millones, según el Banco de la República - crédito Banco de la República

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, acumulando un día consecutivo de aumento. La volatilidad actual se sitúa en 29,98%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia de 13,58%, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado cambiario.

El mercado sigue de cerca los datos laborales de Estados Unidos

ARCHIVOS - Vista de un trabajador de la construcción, 17 de marzo de 2023, en Boston. Los empleadores en Estados Unidos crearon 187.000 puestos de trabajo en agosto, señal de la fuerza del mercado laboral a pesar de las elevadas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal, se informó el viernes 1 de setiembre de 2023. (AP Foto/Michael Dwyer, File)
ARCHIVOS - Vista de un trabajador de la construcción, 17 de marzo de 2023, en Boston. Los empleadores en Estados Unidos crearon 187.000 puestos de trabajo en agosto, señal de la fuerza del mercado laboral a pesar de las elevadas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal, se informó el viernes 1 de setiembre de 2023. (AP Foto/Michael Dwyer, File)

El foco internacional de la semana está puesto en los resultados del mercado laboral de Estados Unidos, que se conocerán en las próximas horas. Para el viernes 7 de agosto se concentran tres referencias que, pueden definir el rumbo de la tasa de cambio: las nóminas no agrícolas de julio, la tasa de desempleo y los ingresos medios por hora.

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El movimiento reciente del dólar también estuvo atravesado por decisiones fuera de Colombia. Japón y Estados Unidos adoptaron medidas para impedir la devaluación del dólar y frenar la caída del yen, un factor que volvió a colocar a las variables externas en el centro del comportamiento de la divisa.

De acuerdo con el reporte de Grupo Cibest, en julio el índice DXY retrocedió 1,5% y el precio del barril Brent subió 23,5%. A eso se sumó el optimismo de los inversionistas frente al cambio de gobierno.

La caída del dólar también respondió a una mayor oferta de moneda extranjera en el mercado local. El informe indica que empresas del sector real e inversionistas institucionales realizaron ventas netas de dólares durante julio, lo que elevó la disponibilidad de divisas y presionó la cotización a la baja.

El mismo reporte explicó que el ciclo de aumentos de la tasa de interés de política monetaria iniciado en enero de 2026 y las altas tasas de los TES fortalecieron el atractivo de las estrategias de carry trade en Colombia. Según esa medición, desde junio el indicador carry-to-risk se estabilizó en 3,1, como resultado de una menor prima de riesgo.

Bancolombia prevé un promedio de $3.878 para 2026

Grupo Cibest estimó que el dólar en Colombia podría moverse en agosto en un rango de $3.150 a $3.350 - crédito Luisa González/Reuters
Grupo Cibest estimó que el dólar en Colombia podría moverse en agosto en un rango de $3.150 a $3.350 - crédito Luisa González/Reuters

El panorama de más largo plazo apunta a un dólar más alto que el nivel actual. El Grupo Cibest de Bancolombia proyectó que el precio del dólar en Colombia promediará $3.878 durante 2026, en un escenario definido por la debilidad global de la moneda estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales.

Esa previsión se apoya en lo ocurrido en 2025, cuando el peso colombiano se apreció 14% frente al dólar. Según el informe de mercado cambiario del banco, influyeron la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY.

En política monetaria, el escenario también pesa sobre las proyecciones. La Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% a 3,75%, mientras el Banco de la República la mantuvo en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo.

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