Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Rafa Taibo salió en defensa de Rafael Poveda tras las denuncias de acoso sexual y anunció voto de castidad: “Se ha convertido en un peligro mostrar interés en una mujer”

El actor español se sumó a los mensajes de apoyo al periodista, pero su reflexión sobre la galantería y el interés hacia las mujeres encendió una discusión sobre consentimiento y relaciones de poder

Vía Instagram - rafataibo
Rafa Taibo salió en defensa de Rafael Poveda y su comentario desató un fuerte debate en Instagram - crédito rafataibo/IG
Guardar

El actor español Rafa Taibo se sumó a las figuras públicas que han expresado su respaldo al periodista Rafael Poveda, el cual enfrenta señalamientos por presunto acoso y abuso sexual divulgados por el medio Brava News y el movimiento Yo Te Creo Colega.

El pronunciamiento del intérprete se produjo en la más reciente publicación de Instagram en la que el comunicador volvió a responder a las periodistas que sacaron a la luz las denuncias y anunció que afrontará el proceso por las vías legales.

Poveda, reconocido por dirigir y presentar Más Allá del Silencio y Testigo Directo, aseguró en su video que asume con seriedad los testimonios conocidos públicamente, pero insistió en que también ejercerá su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. En ese sentido, explicó que atenderá las actuaciones correspondientes con asesoría jurídica y evitó controvertir públicamente las versiones de las denunciantes.

PUBLICIDAD

Compareceré con la debida asistencia jurídica para atender las actuaciones que correspondan”, manifestó el periodista, al tiempo que indicó que no debatirá los testimonios en redes sociales “por respeto a las mujeres que han decidido hablar”.

El actor Rafa Taibo respalda al periodista Rafael Poveda tras las denuncias en su contra - crédito @soyrafaelpoveda/IG
El actor Rafa Taibo respalda al periodista Rafael Poveda tras las denuncias en su contra - crédito @soyrafaelpoveda/IG

Su mensaje generó múltiples reacciones en la sección de comentarios, donde varias personalidades del entretenimiento y los medios de comunicación expresaron públicamente su solidaridad. Entre ellas estuvo Rafa Taibo, que escribió un comentario que rápidamente llamó la atención por la reflexión que hizo sobre las relaciones entre hombres y mujeres en el contexto actual.

“Abrazo y fuerza. A estas alturas, he decidido abrazar un voto de castidad, se ha convertido en un peligro mostrar interés por una mujer, insinuarse, tantear, o simplemente actuar con galantería, como me enseñó mi mamá”, escribió el actor español.

PUBLICIDAD

El mensaje de Taibo generó diversas reacciones entre los usuarios de la plataforma. Mientras algunos respaldaron su postura y la interpretaron como un gesto de solidaridad hacia Poveda, otros señalaron que comentarios de este tipo suelen aparecer en medio del debate sobre las denuncias de violencia de género y cuestionan los límites entre el coqueteo, el consentimiento y las relaciones de poder.

El periodista respondió de manera breve al comentario del actor y agradeció públicamente su apoyo: “Rafa, gracias por tu comentario”, contestó Poveda.

Rafa Taibo apoyó a Rafael Poveda con un comentario - crédito @soyrafaelpoveda/IG
Rafa Taibo apoyó a Rafael Poveda con un comentario - crédito @soyrafaelpoveda/IG

Otras figuras públicas que expresaron su solidaridad con el periodista Rafael Poveda

El respaldo de Rafa Taibo se suma al de otras personalidades que también reaccionaron a la publicación del periodista. Una de ellas fue la presentadora y periodista Mabel Kremer, con quien Poveda compartió varios proyectos profesionales.

Querido Rafa, hicimos muchos proyectos juntos. Por varios años. Y doy fe de lo respetuoso y profesional que eres. Sabes que te admiro y te quiero mucho”, escribió la comunicadora.

A ese mensaje también se unió la actriz Mabel Moreno, la cual aseguró conocer al periodista desde hace varios años y expresó su percepción personal sobre él.

Rafa, te conozco desde que soy una niña y sé quién eres, un CABALLERO, mi solidaridad contigo”, comentó la artista en la misma publicación.

Mabel Moreno expresó su solidaridad con Rafael Poveda en Instagram y vinculó su postura al conocimiento personal que tiene del periodista - crédito @soyrafaelpoveda/IG
Mabel Moreno expresó su solidaridad con Rafael Poveda en Instagram y vinculó su postura al conocimiento personal que tiene del periodista - crédito @soyrafaelpoveda/IG

Las manifestaciones de apoyo surgieron después de que Brava News y Yo Te Creo Colega difundieran los testimonios de dos mujeres que señalan a Poveda por presuntas conductas de acoso y abuso sexual. Uno de los relatos corresponde a una periodista cuya identidad permanece en reserva y otro fue presentado públicamente por la abogada y activista Sofía Vela, quien afirmó que los hechos ocurrieron en 2019 tras participar en un curso organizado por la productora del comunicador.

Hasta el momento, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados. Mientras avanzan las actuaciones correspondientes, el caso continúa generando un amplio debate público entre quienes respaldan a las denunciantes, quienes expresan su solidaridad con Poveda y quienes insisten en la importancia de respetar tanto el debido proceso como las garantías para todas las partes involucradas.

Temas Relacionados

Rafa TaiboRafa Taibo Rafael PovedaRafa Taibo acoso sexualRafael PovedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 4 de agosto

La moneda europea ha experimentado un avance significativo respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 4 de agosto

Jorman Campuzano respondió con insulto a periodista que aseguró que el Atlético Nacional es un equipo “viejo”

El volante del verde de Antioquia jugó los 90 minutos en la victoria 3-0 como visitante, que se vio opacada por los disturbios entre hinchas del Rey de Copas en la tribuna de Occidental

Jorman Campuzano respondió con insulto a periodista que aseguró que el Atlético Nacional es un equipo “viejo”

Ministro de Defensa le envió mensaje al gobierno de Abelardo de la Espriella: la compra de los aviones Gripen ya no se puede rerversar

Pedro Sánchez afirmó que el Estado ya adquirió una obligación jurídica con Saab y señaló que la discusión pendiente se centra en el esquema de financiación del proyecto

Ministro de Defensa le envió mensaje al gobierno de Abelardo de la Espriella: la compra de los aviones Gripen ya no se puede rerversar

María Fernanda Cabal reafirmó su aspiración presidencial para el 2030, y explicó por qué no formará parte del gobierno de Abelardo de la Espriella: “No quisieron que yo estuviera en el gabinete”

La exsenadora advirtió que el mayor riesgo que debe asumir el gobierno entrarnte estará en el Congreso, un terreno que consideró complejo para cualquier administración

María Fernanda Cabal reafirmó su aspiración presidencial para el 2030, y explicó por qué no formará parte del gobierno de Abelardo de la Espriella: “No quisieron que yo estuviera en el gabinete”

Dólar hoy en Colombia: abrió el martes 4 de agosto en $3.222,88 cayendo $7,56 frente a la TRM

La divisa estadounidense inició la jornada a la baja tras el salto de $86 del lunes 3 de agosto, en un arranque con 21.750 millones de dólares en transacciones

Dólar hoy en Colombia: abrió el martes 4 de agosto en $3.222,88 cayendo $7,56 frente a la TRM
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz ratificó su denuncia por injuria contra la prima de Karola Alcendra: “Te dejaron por scort”

Yaya Muñoz ratificó su denuncia por injuria contra la prima de Karola Alcendra: “Te dejaron por scort”

Jorge Rausch entregó el primer “cachete” en ‘MasterChef Celebrity 2026′: estos fueron los famosos que se destacaron

Así se vivió la gala de ‘Yo me llamo’ el 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas y Sarah Brightman arrasó en la tarima

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

Deportes

Jorman Campuzano respondió con insulto a periodista que aseguró que el Atlético Nacional es un equipo “viejo”

Jorman Campuzano respondió con insulto a periodista que aseguró que el Atlético Nacional es un equipo “viejo”

Gustavo Puerta, figura de la la selección Colombia, reveló el incidente que estuvo a punto de frustrar su carrera deportiva: “La bala no me salió”

Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 4 de agosto

Técnico de Atlético Nacional, Lucas González, elogió al juvenil Juan Manuel Rengifo recordando a James Rodríguez: “Lo vamos a cuidar”

Jhon Lucumí estaría cada vez más cerca de la Juventus: prensa italiana reveló contrato que tendría y salario que ganaría