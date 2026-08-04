Rafa Taibo salió en defensa de Rafael Poveda tras las denuncias de acoso sexual y anunció voto de castidad: “Se ha convertido en un peligro mostrar interés en una mujer”

Rafa Taibo salió en defensa de Rafael Poveda y su comentario desató un fuerte debate en Instagram - crédito rafataibo/IG

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El actor español Rafa Taibo se sumó a las figuras públicas que han expresado su respaldo al periodista Rafael Poveda, el cual enfrenta señalamientos por presunto acoso y abuso sexual divulgados por el medio Brava News y el movimiento Yo Te Creo Colega.

El pronunciamiento del intérprete se produjo en la más reciente publicación de Instagram en la que el comunicador volvió a responder a las periodistas que sacaron a la luz las denuncias y anunció que afrontará el proceso por las vías legales.

Poveda, reconocido por dirigir y presentar Más Allá del Silencio y Testigo Directo, aseguró en su video que asume con seriedad los testimonios conocidos públicamente, pero insistió en que también ejercerá su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. En ese sentido, explicó que atenderá las actuaciones correspondientes con asesoría jurídica y evitó controvertir públicamente las versiones de las denunciantes.

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“Compareceré con la debida asistencia jurídica para atender las actuaciones que correspondan”, manifestó el periodista, al tiempo que indicó que no debatirá los testimonios en redes sociales “por respeto a las mujeres que han decidido hablar”.

El actor Rafa Taibo respalda al periodista Rafael Poveda tras las denuncias en su contra - crédito @soyrafaelpoveda/IG

Su mensaje generó múltiples reacciones en la sección de comentarios, donde varias personalidades del entretenimiento y los medios de comunicación expresaron públicamente su solidaridad. Entre ellas estuvo Rafa Taibo, que escribió un comentario que rápidamente llamó la atención por la reflexión que hizo sobre las relaciones entre hombres y mujeres en el contexto actual.

“Abrazo y fuerza. A estas alturas, he decidido abrazar un voto de castidad, se ha convertido en un peligro mostrar interés por una mujer, insinuarse, tantear, o simplemente actuar con galantería, como me enseñó mi mamá”, escribió el actor español.

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El mensaje de Taibo generó diversas reacciones entre los usuarios de la plataforma. Mientras algunos respaldaron su postura y la interpretaron como un gesto de solidaridad hacia Poveda, otros señalaron que comentarios de este tipo suelen aparecer en medio del debate sobre las denuncias de violencia de género y cuestionan los límites entre el coqueteo, el consentimiento y las relaciones de poder.

El periodista respondió de manera breve al comentario del actor y agradeció públicamente su apoyo: “Rafa, gracias por tu comentario”, contestó Poveda.

Rafa Taibo apoyó a Rafael Poveda con un comentario - crédito @soyrafaelpoveda/IG

Otras figuras públicas que expresaron su solidaridad con el periodista Rafael Poveda

El respaldo de Rafa Taibo se suma al de otras personalidades que también reaccionaron a la publicación del periodista. Una de ellas fue la presentadora y periodista Mabel Kremer, con quien Poveda compartió varios proyectos profesionales.

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“Querido Rafa, hicimos muchos proyectos juntos. Por varios años. Y doy fe de lo respetuoso y profesional que eres. Sabes que te admiro y te quiero mucho”, escribió la comunicadora.

A ese mensaje también se unió la actriz Mabel Moreno, la cual aseguró conocer al periodista desde hace varios años y expresó su percepción personal sobre él.

“Rafa, te conozco desde que soy una niña y sé quién eres, un CABALLERO, mi solidaridad contigo”, comentó la artista en la misma publicación.

Mabel Moreno expresó su solidaridad con Rafael Poveda en Instagram y vinculó su postura al conocimiento personal que tiene del periodista - crédito @soyrafaelpoveda/IG

Las manifestaciones de apoyo surgieron después de que Brava News y Yo Te Creo Colega difundieran los testimonios de dos mujeres que señalan a Poveda por presuntas conductas de acoso y abuso sexual. Uno de los relatos corresponde a una periodista cuya identidad permanece en reserva y otro fue presentado públicamente por la abogada y activista Sofía Vela, quien afirmó que los hechos ocurrieron en 2019 tras participar en un curso organizado por la productora del comunicador.

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Hasta el momento, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados. Mientras avanzan las actuaciones correspondientes, el caso continúa generando un amplio debate público entre quienes respaldan a las denunciantes, quienes expresan su solidaridad con Poveda y quienes insisten en la importancia de respetar tanto el debido proceso como las garantías para todas las partes involucradas.