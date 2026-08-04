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Este es el retrato oficial de Gustavo Petro en la galería de los expresidentes: habría costado $75 millones

El cuadro elaborado por Luis Jaime Rojas Rodríguez está valorado en 75 millones de pesos

El retrato oficial de Gustavo Petro, realizado por Luis Jaime Rojas Rodríguez y valorado en 75 millones de pesos, ya forma parte de la galería de expresidentes en la Casa de Nariño, consolidando la tradición que registra la memoria visual de los mandatarios colombianos - crédito @petrogustavo / X

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El retrato oficial de Gustavo Petro ya ocupa un lugar en el pasillo de expresidentes de la Casa de Nariño, sumándose al patrimonio institucional de la sede presidencial.

La obra, realizada por el pintor Luis Jaime Rojas Rodríguez, fue instalada el 3 de agosto de 2026, a solo días de que el mandatario deje el cargo. La pintura hecha en oleo sobre lienzo y valorada en 75 millones de pesos, se convierte en la imagen que representará a Petro en la galería que recopila las imágenes de los expresidentes del país.

Durante la ceremonia de develación, el mandatario estuvo acompañado por miembros de su gabinete. La imagen quedó colgada junto al retrato de su antecesor, Iván Duque, y es parte de la tradición republicana de Colombia.

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El retrato de Gustavo Petro se suma al pasillo de expresidentes en la Casa de Nariño como parte del patrimonio histórico de la Presidencia - crédito Reuters /Luisa González
El retrato de Gustavo Petro se suma al pasillo de expresidentes en la Casa de Nariño como parte del patrimonio histórico de la Presidencia - crédito Reuters /Luisa González

Características de la pintura y elementos simbólicos

La obra representa a Petro de cuerpo entero, vestido de blanco y calzado deportivo del mismo color, sentado en un sillón y sosteniendo un lápiz amarillo en la mano izquierda. Tres mariposas amarillas rodean la figura, haciendo alusión a la obra del Nobel Gabriel García Márquez. Al fondo, una casa campesina, un cultivo de café y montañas bajo un cielo de arreboles .

Petro aparece luciendo dos elementos en la muñeca: una pulsera con los colores de la bandera de guerra a muerte, evocando un decreto de Simón Bolívar de 1813, y la cruz de Tau de madera, distintivo franciscano de paz que lo ha acompañado durante años.

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El cuadro tiene como título Gustavo Petro Urrego, y su ficha biográfica resalta su nacimiento en Ciénaga de Oro (Córdoba), su formación como economista y su trayectoria política desde 1984.

La obra fue presentada oficialmente el 3 de agosto de 2026, pocos días antes de la investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
La obra fue presentada oficialmente el 3 de agosto de 2026, pocos días antes de la investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

También se agrega que fue concejal de Zipaquirá en 1984, militante del M-19 desde 1970, representante a la Cámara en 1991, senador y fundador de movimientos como el Polo Democrático Alternativo y Colombia Humana. Fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015 y presidente de Colombia para el periodo 2022-2026.

La pintura mide 110 centímetros de alto por 80 de ancho y fue elaborada a partir de fotografías, sin que Petro posara en persona para el artista. El Gobierno autorizó la inclusión de símbolos personales del mandatario, aunque no especificó todos los detalles durante el proceso de encargo.

Tradición de los retratos presidenciales

La instalación del retrato presidencial es una tradición que busca conservar un registro visual de quienes han ocupado la jefatura del Estado colombiano. El llamado pasillo de los presidentes en la Casa de Nariño alberga estos cuadros, que van desde la figura de Simón Bolívar hasta el presidente saliente.

La pintura, realizada por Luis Jaime Rojas Rodríguez, tuvo un costo de 75 millones de pesos, cifra que supera la de retratos presidenciales anteriores - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
La pintura, realizada por Luis Jaime Rojas Rodríguez, tuvo un costo de 75 millones de pesos, cifra que supera la de retratos presidenciales anteriores - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Petro comunicó en días anteriores que “el retrato se expondría cuando se ponga el cuadro del presidente negro Carlos Nieto y del presidente indígena General José María Melo”, dos personajes históricos a quienes suele mencionar en sus discursos. Además, la decisión de Petro de quitar el retrato de Miguel Abadía y reemplazarlo por los de Nieto y Melo también formó parte de su intervención en la galería.

Juan José Nieto, el mandatario afrodescendiente al que Petro se refiere, gobernó la Confederación Granadina por menos de seis meses en 1861. Por su parte, José María Melo, líder indígena y militar, presidió la República de la Nueva Granada en 1854. Petro también instaló los cuadros de ambos en el pasillo, en un acto que consideró reparador para la memoria histórica.

Detalles de la biografía y contexto de la develación

La presentación del cuadro tuvo lugar a cuatro días de la salida de Petro del poder, ya que el 7 de agosto será investido Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado. En palabras del propio Petro, “el retrato será testimonio de la presencia de la diversidad en la historia presidencial”, enfatizando su interés por visibilizar figuras afrodescendientes e indígenas en la galería.

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