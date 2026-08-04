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Estos fueron los creadores del movimiento Defensores de la Patria, ahora convertido en el partido político de Abelardo de la Espriella

El documento de la asamblea, conocido en la madrugada del martes 4 de agosto, vuelve a ubicar a Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero y a Carlos Augusto Suárez Rojas en el núcleo del nuevo proyecto

Carlos Suárez, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella
Carlos Suárez, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, celebró el triunfo del 'Tigre' en la segunda vuelta, junto con el exsenador Mauricio Gómez Amín y Joaquín Gutiérrez, jefe de campaña - crédito carlossuarezrojas/Instagram
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La transformación del movimiento Defensores de la Patria en partido político fue un nuevo triunfo para el presidente electo Aberlardo de la Espriella, después de que el Consejo Nacional Electoral le diera concediera su personería jurídica que, ahora, le permitirá postular candidatos en los siguientes comicios.

De hecho, aunque ya se había revelado los nombres de los primeros 26 miembros de la nueva colectividad, en la madrugada del martes 4 de agosto se conoció el acta de la asamblea fundacional que sacó a la luz nuevamente el nombre de dos de los hombres de mayor confianza del nuevo presidente.

El acta fundacional, firmada en la ciudad de Barranquilla, consigna a Abelardo de la Espriella como figura central del proceso, acompañado de Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero y Carlos Augusto Suárez Rojas como cofundadores.

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En la asamblea fundacional, los tres protagonistas acordaron dejar atrás la estructura del Grupo Significativo de Ciudadanos para dar paso a un partido político permanente. El documento detalla la intención de los firmantes de adoptar los estatutos y obligaciones legales requeridas, sellando así la formalización de Defensores de la Patria como fuerza política.

Esta plataforma sirvió de base para el ascenso de Abelardo de la Espriella hacia Presidencia de la República. El vínculo entre los cofundadores y el actual mandatario es directo: ambos acompañaron a De la Espriella durante su carrera política y continúan en su círculo de confianza.

Joaquín Gutiérrez: empresario, estratega y mano derecha del nuevo presidente

Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero es administrador de empresas, egresado de la Universidad del Norte, con especialización en Gerencia de Salud. Su trayectoria profesional ha estado centrada en la gestión de empresas privadas, principalmente en los sectores inmobiliario y de la salud.

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Gutiérrez fue jefe de campaña de Abelardo de la Espriella en la contienda presidencial, coordinando la estrategia electoral, la agenda y la logística. Su relación con el presidente se remonta a más de dos décadas, con colaboraciones tanto en proyectos empresariales como políticos, lo que ha cimentado una confianza mutua.

En el ámbito empresarial, Gutiérrez es propietario de la firma Desarrolladora Salguero, responsable de proyectos inmobiliarios de lujo vinculados al entorno de De la Espriella. Además, controla, a través de distintas empresas, el Centro Regional Hospitalario Santa Mónica en Barranquilla, enfocado en la atención de usuarios del régimen subsidiado de salud.

Si bien su perfil público se ha fortalecido tras la elección presidencial, Gutiérrez carece de experiencia en el sector energético, pese a que su nombre figura como posible candidato para la presidencia de Ecopetrol. Su papel como uno de los fundadores del partido y su cercanía al jefe de Estado lo sitúan como un actor influyente en la nueva administración.

Carlos Suárez: arquitecto de la estrategia política y consejero permanente

Carlos Augusto Suárez Rojas es abogado y consultor político, conocido por su bajo perfil mediático pero alta influencia en la toma de decisiones estratégicas. Fundador de la consultora Estrategia y Poder, ha asesorado a diversos dirigentes nacionales, aunque su vínculo más estrecho es con Abelardo de la Espriella.

Durante la campaña presidencial de 2026, Suárez fue el cerebro detrás de la identidad gráfica y narrativa del movimiento, impulsando el lema “Firme por la Patria” y la imagen del “Tigre”. Apostó por el uso intensivo de herramientas digitales e inteligencia artificial, combinando acciones en redes sociales con encuentros presenciales por todo el país.

Tras la victoria electoral, Suárez decidió no asumir un cargo en el gobierno para mantener su independencia y continuar asesorando al presidente como consejero externo. Según sus propias palabras, su rol consiste en ofrecer análisis y perspectivas estratégicas cuando el mandatario lo requiera, asegurando así una visión fresca sobre el rumbo del gobierno.

La relación entre ambos se forjó a lo largo de veinte años de trabajo conjunto, abarcando desde emprendimientos comerciales hasta la construcción de la marca política de De la Espriella. Esta cercanía ha convertido a Suárez en un aliado clave del presidente, cuya voz seguirá presente en las grandes decisiones durante la administración.

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