Manel Grau, amigo de Verónica Alcocer, fue denunciado por presunta estafa: empresarios le habrían entregado más $4.000 millones

El abogado Carlos Soler afirmó que entre las pruebas contra Manel Grau figura un audio sobre el supuesto negocio y reclamó la devolución de los recursos entregados por empresarios colombianos- crédito Captura de Pantalla Expressen

Guardar

El abogado Carlos Soler formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de contra Manel Grau, a quien acusa de haber recibido $4.900 millones por parte de empresarios colombianos bajo el supuesto de inversiones rápidas y seguras.

La relación entre Grau y figuras del poder, incluida Verónica Alcocer, es un elemento que —según los denunciantes— sirvió para generar confianza.

Durante dieciocho meses, entre noviembre de 2023 y junio de 2025, los empresarios realizaron transferencias, entregas en efectivo y hasta la cesión de un vehículo de alta gama. Soler, quien representa a los afectados, entregó al ente investigador documentos y audios como prueba de la operación.

PUBLICIDAD

En total, Grau habría recibido $3.910 millones en efectivo, pagos por cheque por $280 millones y una transferencia bancaria de $60 millones. Además, la denuncia detalla la entrega de una Toyota Sequoia valorada en $650 millones. Todos estos montos y bienes están respaldados con documentación, propiedad y fechas de entrega.

Según la denuncia, Manel Grau sustentó la promesa de pago en su cercanía con la primera dama Verónica Alcocer y con círculos de poder de la Presidencia- crédito EFE

Soler argumentó ante la revista Semana que los aportes no fueron hechos de una sola vez: “Entre el 15 de noviembre de 2023 y el 1 de junio de 2025 se realizaron múltiples entregas de dinero, cheques, transferencias bancarias y bienes valorados económicamente, cuyo valor consolidado asciende a la suma de 4.900 millones de pesos”, reza la denuncia presentada por el abogado.

PUBLICIDAD

El caso contra Manel Grau se sostiene en la promesa de devolución rápida con intereses del 10% y en la confianza que generó su vínculo con altos círculos de la presidencia.

Soler enfatizó que la valoración de los bienes entregados en especie, como el vehículo mencionado, se encuentra respaldada “con la documentación correspondiente a su propiedad, tradición, fecha de entrega y demás documentos pertinentes”.

Revelan audios de amiga cercana a Verónica Alcocer que comprometen a la primera dama: “Le dieron 2 millones de euros”

La filtración de audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, excolaboradora de la actual primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, sacudió el escenario político al revelar acusaciones sobre el manejo de dinero, influencia en entidades estatales y desaparición de recursos públicos.

PUBLICIDAD

Los señalamientos de Eva Ferrer Galcerán incluyen un gasto mensual de 50.000 euros, cobros por reuniones, control sobre cargos en Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

En las grabaciones, difundidas por Semana, Ferrer Galcerán arremete contra el entorno de Alcocer y detalla, entre otros episodios, la recepción de dos millones de euros durante la campaña presidencial. Según la exfuncionaria, ese monto habría sido entregado por el empresario catalán Manel Grau.

Las denuncias se extienden a otros ámbitos. Ferrer Galcerán sostuvo que la primera dama mantenía un nivel de gasto elevado: “El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, sentenció en uno de los audios. Agregó que existían cobros por reuniones, de hasta esa misma cantidad, y que en el entorno de Alcocer, “el dinero les gusta pa ellos”.

PUBLICIDAD

Según las palabras de Ferrer Galcerán, parte de la estructura que rodeaba a Alcocer estaba compuesta por figuras provenientes de Cataluña.

Entre ellos, mencionó a Xavier Vendrell, vinculado al círculo próximo del presidente Gustavo Petro, y a un “italiano” que, según la exfuncionaria, operaba como testaferro de Grau: “Yo a Manel le he estado sacando información todo el día. Entonces, ya sé quién es el testaferro de Manel. El italiano”.

El abogado Carlos Soler afirmó que entre las pruebas contra Manel Grau figura un audio sobre el supuesto negocio y reclamó la devolución de los recursos entregados por empresarios colombianos- crédito Reuters/Colprensa

La exconsejera también denunció la desaparición de mil millones de pesos en efectivo de una consejería y la utilización de fondos para “bodegas”, asesores, estudios de opinión y movilizaciones políticas.

PUBLICIDAD

Otras denuncias y antecedentes de presunta estafa

No es la primera vez que el nombre de Grau aparece vinculado a señalamientos por fraude. En febrero de 2026, copropietarios del proyecto Torre Barcelona, ubicado en el centro de Bogotá, adelantaron acciones legales por presunta estafa contra el empresario catalán.

El proyecto inmobiliario, promovido por Grau, prometía una rentabilidad anual cercana al 7,92% a diez años, pero los inversionistas afirman que apenas recibieron un 3%.

La comercialización de las unidades, que comenzaron a venderse desde 2016 por aproximadamente 140 millones de pesos cada una, quedó en manos de sociedades relacionadas con Grau. El edificio fue entregado en 2020 y, desde entonces, la administración estuvo a cargo de una empresa del entorno del empresario. Para la gestión de los ingresos y utilidades se constituyó un fideicomiso.

PUBLICIDAD

Propietarios agrupados en la firma Defensa Inmobiliaria, que representa a más de 220 dueños, expresaron su inconformidad: un vocero señaló que, aunque el edificio habría generado ventas anuales de hasta $10.000 millones, la utilidad repartida no coincidió con lo que se había proyectado inicialmente.