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Disidencia de las Farc le insistió a Abelardo de la Espriella que no acabe con el proceso de paz: “Estamos firmes”

Desde una Zona de Ubicación Temporal, 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano prometieron mantener su renuncia a la violencia

La carta enviada desde la Zona de Ubicación Temporal de Putumayo reafirmó que los excombatientes no volverán a la guerra y sostendrán su compromiso con la paz - crédito X
La carta enviada desde la Zona de Ubicación Temporal de Putumayo reafirmó que los excombatientes no volverán a la guerra y sostendrán su compromiso con la paz - crédito X
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Cerca de un centenar de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), disidencia que se separó de la Segunda Marquetalia, enviaron un nuevo comunicado al presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella en donde solicitan garantías para continuar con el proceso de diálogos que inicio durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La misiva fue enviada desde la vereda Betania, zona rural del municipio de Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo, donde funciona la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) a la que ingresaron esos excombatientes como parte de un acuerdo previo con el Ejecutivo.

En el documento revelado por Caracol Radio, los integrantes del grupo insurgente reconocieron errores cometidos en el pasado, pero consideraron que la violencia no puede ser el camino para transformar el país, por lo que expresaron su intención de continuar en su proceso a la reincorporación a la vida civil.

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Carta Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a Abelardo de la Espriella - crédito Captura de Pantalla X/Caracol Radio
Carta Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a Abelardo de la Espriella - crédito Captura de Pantalla X/Caracol Radio

“Reconocemos que en el pasado se cometieron errores; sin embargo, con sentido de humanidad y convicción política, entendemos que la vía de la violencia nunca será la solución para transformar a Colombia. La verdadera lucha por el bien común se construye en paz”, se expresaron.

El grupo también afirmó que ya ha demostrado esa decisión con “hechos concretos”, entre ellos la desmovilización colectiva y la entrega de armas y dotaciones. Añadió que avanza hacia la legalidad para acceder a educación, reencontrarse con sus familias y reconciliarse con las comunidades.

Nuestro deseo es que durante su gobierno se apoye nuestro compromiso de paz. La paz como política de Estado y como derecho fundamental, nos alienta a que lo acordado siga adelante. La semilla sembrada es ya un gran paso para el Putumayo y para el país”, afirmaron.

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Carta Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a Abelardo de la Espriella - crédito Captura de Pantalla X/Caracol Radio
Carta Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a Abelardo de la Espriella - crédito Captura de Pantalla X/Caracol Radio

Del mismo modo, los excombatientes también advirtieron que la transición no ha sido sencilla, pero insistieron en que su voluntad de abandonar la violencia es total. En esa línea, explicaron que no quieren que la guerra siga golpeando a las comunidades y que buscan un futuro distinto para ellos y sus familias.

“En este país estamos acostumbrados a pensar nuestras diferencias como si fuéramos enemigos. Solicitamos que se dé una oportunidad al diálogo y ver que aquí muchos hemos sido víctimas, antes y después de los procesos de paz, la invitación es a que el país conozca y sea consciente de que por haber sido partícipes de un grupo armado no merecemos ser excluidos o discriminados”, detallaron.

Por último, los integrantes del Cneb extendieron su invitación al presidente electo Abelardo de la Espriella para recorrer la zona de concentración donde, en sus palabras, están realizando los procesos para su reintegración a la sociedad civil.

“Señor presidente, le invitamos respetuosamente a que el Gobierno mire los logros, la voluntad y lo bueno que se está construyendo en esta región. Lo invitamos cordialmente a visitar nuestro territorio, compartir con nosotros y la comunidad, y dialogar respetuosamente para que conozca de primera mano los avances y retos de este proceso. Estamos firmes con la paz, la legalidad y el desarrollo de nuestra patria”, concluyeron.

Colombia's President-elect Abelardo de la Espriella speaks during a press conference in Bogota, Colombia, July 30, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez
Colombia's President-elect Abelardo de la Espriella speaks during a press conference in Bogota, Colombia, July 30, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Aunque el presidente electo no ha emitido un pronunciamiento al respecto, Abelardo de la Espriella ha sido enfático sobre su postura frente a la situación de seguridad y ante el futuro de los espacios socio-jurídicos en el país.

En varias intervenciones públicas, el futuro mandatario colombiano ha advertido a líderes de organizaciones ilegales que el único camino establecido durante su gobierno será el sometimiento a la justicia o, de lo contrario, estarían sujetos a los operativos de las Fuerzas Militares de Colombia.

La Cneb agrupa a los Comandos de la Frontera, con presencia dominante en Putumayo, y a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que opera en Nariño, respectivamente.

Un juzgado de Valle del Guamuez rechazó la nulidad presentada por la Presidencia y mantuvo la suspensión de la Zona de Ubicación Temporal para disidencias de las Farc en Putumayo - crédito EFE
Un juzgado de Valle del Guamuez rechazó la nulidad presentada por la Presidencia y mantuvo la suspensión de la Zona de Ubicación Temporal para disidencias de las Farc en Putumayo - crédito EFE

Dificultades del proceso

El espacio socio-jurídico establecido entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano enfrenta varias dificultades.

Una de ellas tiene relación con la Zona de Ubicación Temporal, luego de que un juzgado ordenó frenar las actividades relacionadas con ese espacio tras una tutela presentada por el resguardo indígena Telar Luz del Amanecer, que alegó que la instalación se hizo sin garantizar el derecho a la consulta previa.

El Gobierno siguió adelante con el traslado de los integrantes y pidió la nulidad de esa decisión, pero el juzgado negó la solicitud y el caso pasará a segunda instancia.

A eso se suma una definición que recaerá sobre Abelardo de la Espriella: si extradita o no a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, máximo cabecilla de Comandos de la Frontera. La Corte Suprema avaló el año pasado su extradición a Estados Unidos, y su captura a comienzos de 2025 había puesto en riesgo la continuidad de la mesa de negociación.

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