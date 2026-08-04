Mafe Carrascal cuestionó a Abelardo de la Espriella por retiro espiritual: “Satánico”

La alerta de Mafe Carrascal ante el avance de bloques conservadores - crédito @MafeCarrascal/X

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La discusión sobre la influencia de la religión en la política colombiana adquirió fuerza luego de la publicación de un video por parte de Mafe Carrascal, representante del Pacto Histórico, en la red social X, quien cuestionó el reciente retiro espiritual del presidente electo Abelardo de la Espriella y su próximo gabinete.

En su mensaje, Carrascal señaló que dichos sectores políticos utilizan la fe como herramienta para restringir derechos y consolidar poder. “Ya hasta se sienten tocados por el Espíritu Santo. Blasfemos”, expresó al inicio de su intervención, cuestionando la instrumentalización de símbolos religiosos en el debate público.

Carrascal recurrió a la historia para ilustrar su argumento, recordando que en 1691 un obispo ocultó su identidad bajo el nombre de una mujer para exigir a una monja que abandonara sus reflexiones y se dedicara solo a rezar.

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La respuesta de sor Juana Inés de la Cruz constituyó, según la congresista, una de las más notables defensas de la libertad de conciencia escritas en lengua española. Carrascal subrayó que la religiosa “no abandonó su fe, la defendió, pero recordó que Dios también le había dado inteligencia a las mujeres”.

Mafe Carrascal cuestionó el uso político de la fe y alertó sobre bloque antiderechos en Colombia - crédito @MafeCarrascal/X

En su video, la representante advirtió que el debate trasciende el ámbito religioso y se convierte en un asunto político cuando se utiliza la fe para definir quién tiene derecho a amar, decidir sobre su propio cuerpo, ejercer derechos o asumir cargos de poder.

“La discusión ya no es religiosa, sino política”, afirmó. Agregó que el problema radica cuando la fe se convierte en espectáculo y la religión se transforma en un mecanismo para dividir la sociedad.

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Carrascal mencionó que el último fin de semana se observó cómo el retiro espiritual del equipo de Abelardo de la Espriella se transformó en un acto de carácter político, al tiempo que resurgieron discursos contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y amenazas hacia la comunidad Lgbtiq+.

Destacó que se está consolidando “un bloque político-religioso decidido a convertir sus convicciones particulares en normas generales para toda la población: el bloque antiderechos”.

La congresista hizo hincapié en la discriminación que enfrentan las creencias y espiritualidades de los pueblos indígenas, señalando que estos sectores han sido presentados como oscuros o incluso satánicos.

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Mafe Carrascal lanzó pullas contra Abelardo de la Espriella tras retiro espiritual - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Sergio Acero/Reuters

“Quienes exigen respeto para su fe no siempre están dispuestos a respetar la fe de los demás”, señaló. A su juicio, algunos actores buscan no la libertad religiosa sino la superioridad de su credo.

En su mensaje, Carrascal explicó el mecanismo detrás de la estrategia política actual: “Toda batalla política necesita un enemigo. Por eso aparecen constantemente las feministas, las personas Lgbtiq+, los periodistas, los profesores, las universidades, las organizaciones sociales y los pueblos indígenas convertidos en amenazas sociales”.

Según la representante, esta táctica busca fabricar enemigos, despertar temores y justificar el uso de la fuerza y la concentración del poder.

La legisladora también advirtió sobre la aparición de figuras públicas que promueven la reelección y la convocatoria de una constituyente, mencionando que este fenómeno se asemeja al estilo del presidente Nayib Bukele en El Salvador.

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En su visión, “el espectáculo de la fe cumple una función muy precisa”, pues desvía la atención de las propuestas y decisiones gubernamentales hacia la supuesta pureza moral de quienes asumen el poder.

Mafe Carrascal advirtió sobre riesgos de convertir la fe en herramienta estatal - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

Abelardo de la Espriella, presidente electo, fue citado por Carrascal tras declarar: “Porque estoy de alguna manera tocado por el Espíritu Santo”. La congresista respondió: “Ser apóstol de la mafia. Este país conoce muy bien a los mercaderes de la fe”.

Explicó que la invocación de Dios no garantiza virtud y recordó que en Colombia se ha visto a sicarios persignarse antes de cometer crímenes y a grupos paramilitares apropiarse de nombres sagrados.

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La representante del Pacto Histórico concluyó planteando la pregunta sobre qué sucederá si el poder estatal se emplea para restringir derechos garantizados constitucionalmente.

Por último, Carrascal recordó que en 1886 Colombia permitió que Estado y religión caminaran juntos, regulando el matrimonio y la educación, y que solo con la Constitución de 1991 se estableció una separación. “No se expulsó a Dios de la vida pública, pero se impidió que alguien se proclamara dueño de Dios”, afirmó.