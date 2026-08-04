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Don Luis Felipe, el vendedor de panela, mostró la “pinta” que llevará a la posesión de Abelardo de la Espriella: “Se me arruga el corazón”

A través de su cuenta de Instagram, el comerciante de panela que fue invitado por De la Espriella a su posesión, presumió el elegante atuendo que fue confeccionado por Arturo Calle para el próximo 7 de agosto en Cali

El comerciante de panela que se hizo viral por el rechazo que vivió al votar por De la Espriella, tiene la pinta lista para ese día - crédito @don_luisfelipe/IG

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El caso de don Luis Felipe Yagüe, un vendedor de panela de 74 años oriundo de Florencia, Caquetá, captó la atención nacional por convertirse en símbolo de resiliencia frente a la discriminación política de la que fue víctima después de la segunda vuelta presidencial.

Este hecho se dio a conocer gracias a un video viral en el que se observa cuando un profesor, seguidor del candidato Gustavo Petro, le manifestó que dejaría de comprarle sus productos tras saber que él había votado por Abelardo de la Espriella, candidato presidencial y líder del movimiento Defensores de la Patria en las elecciones de 2026.

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La reacción serena de don Luis Felipe ante la negativa del docente generó una ola de solidaridad en redes sociales.

El episodio se habría registrado en Florencia, Caquetá - crédito Captura de Video Facebook

El apoyo ciudadano se tradujo en miles de mensajes y en un notable incremento en las ventas de sus productos, que incluyen panela, huevos, miel y café, todos provenientes del trabajo campesino que él mismo realiza recorriendo las calles de Florencia.

La situación también motivó a figuras públicas a pronunciarse y a respaldar abiertamente al comerciante.

Teniendo en cuenta el rechazo al veterano comerciante, el presidente electo Abelardo de la Espriella decidió invitar personalmente a Don Luis a su ceremonia de posesión, prevista para el 7 de agosto. El mandatario electo consideró que la historia del vendedor de panela reflejaba la dignidad y sencillez de muchas personas que han enfrentado prejuicios por sus posturas políticas.

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Además, el empresario Arturo Calle se había ofrecido a confeccionar un traje especial para don Luis, que lucirá durante el evento oficial.

Durante su tercera alocución como presidente electo, Abelardo de la Espriella anunció la invitación al vendedor de Florencia y el apoyo a un programa para pequeños comerciantes rurales. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Pues bien, a través de su cuenta de Instagram, uno de los personajes que se convirtió en los más queridos del país compartió cuál será el atuendo que lleve para conocer a Abelardo de la Espriella: se trata de un traje de saco y pantalón azul noche con camisa blanca; sin embargo, se desconoce si llevará corbata o irá con un tinte más informal, firmado por Arturo Calle, como se había dicho cuando se conoció de su invitación a Cali.

El vestido estará acompañado por unos zapatos posiblemente en color negro, a juego con la elección de color por los asesores que tomaron las medidas, para que no desentone con la ocasión.

La publicación del comerciante estuvo acompañada del siguiente mensaje: “Hoy recibo con muchísimo cariño el traje que vestiré para asistir a la posesión presidencial este viernes 7 de agosto. Es un momento muy especial que recibo con gratitud, humildad y el orgullo de seguir representando con orgullo el campo colombiano”.

Dibujo de dos hombres sonriendo, uno de traje y otro con camiseta de rayas, gorra verde y un paquete de panela, dándose la mano al aire libre.
Abelardo de la Espriella anunció que don Luis Felipe Yagüé será invitado a la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comentarios en el perfil de Instagram del comerciante de panela no tardaron en aparecer, por lo que mensajes como: “Este es el 3 doritos después que más he amado, no hay duda”; “Se me arruga el corazón”; “El que pensó que lo estaba maltratando, no se imaginó hasta dónde lo estaba llevando”; “El humillado será enaltecido por Dios”, entre otros, llamaron la atención en la publicación.

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