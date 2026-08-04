Este es el departamento de Colombia que prohibió los paseos de olla y fogatas para prevenir incendios

La administración departamental implementa medidas restrictivas tras registrar 68 incendios forestales en un solo fin de semana - crédito Colprensa

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Los habitantes del departamento del Tolima están en alerta ante una nueva prohibición por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que, por ahora, quedaron vetados los paseos de olla y las fogatas como parte de un plan de contingencia que busca prevenir incendios forestales y proteger las fuentes hídricas durante la temporada seca asociada al fenómeno de El Niño.

En el departamento también quedaron restringidas las quemas a cielo abierto, así como el llenado de piscinas con agua superficial o subterránea salvo casos excepcionales, además del riego de jardines con agua potable y el lavado de vehículos, fachadas, andenes y parqueaderos con manguera fuera de las excepciones previstas.

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La medida se adoptó después de que el Tolima reportara más de 68 incendios durante el primer fin de semana de agosto de 2026, de los cuales 12 siguen activos y están siendo priorizados por las autoridades locales, de acuerdo con información revelada por el diario local El Olfato.

Del mismo modo, se informó que la resolución de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) establece además que, durante la temporada de menos lluvias, el abastecimiento de agua para consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.

La entidad también realizó un llamado a la ciudadanía con el fin de que realicen un uso del recurso de manera responsable y recuerden la importancia de informar de inmediato sobre cualquier inicio o riesgo de incendio.

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El Tolima activa plan de contingencia ante ola de incendios forestales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La magnitud de la emergencia en el Tolima

En la última semana de julio, el departamento reportó más de 40 incendios forestales en municipios como Ibagué, Espinal, Melgar, Guamo, Coello, Natagaima, Prado, Rovira, San Luis, Flandes y Líbano, entre otros.

Sin embargo, a ese balance se sumaron otras quemas registradas durante el primer fin de semana de agosto que dejaron 339 hectáreas afectadas. Por ahora, la situación mantiene en máxima alerta al Sistema Departamental de Gestión del Riesgo.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima advirtió que la atención simultánea de las emergencias ejerce una fuerte presión sobre la capacidad operativa de los organismos de socorro.

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Ericka Lozano secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima afirmó: “Durante el fin de semana el departamento presentó 68 incendios con una afectación de 339 hectáreas. Hoy tenemos 12 incendios activos y la preocupación es enorme, no solo por las comunidades, sino porque, si seguimos en esta situación, el sistema departamental de gestión del riesgo podría presentar un colapso frente a la atención de las emergencias”, dijo citada por el medio local.

Los incendios que siguen activos se concentran en municipios como San Luis, Santa Isabel y Ortega. Ante la gravedad de la situación y la ardua labor realizada para controlar las conflagraciones, Lozano también destacó la labor de bomberos, la Policía Nacional, el Batallón de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional y los demás organismos de socorro que han formado parte de las labores para controlar las emergencias.

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Las autoridades están en alerta ante riesgo de quemas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Restricciones al uso del agua y llamado a la prevención

Las autoridades también pidieron evitar cualquier práctica que pueda originar incendios forestales. Cortolima advirtió que el incumplimiento de estas medidas podrá acarrear sanciones ambientales previstas en la normatividad vigente.

Lozano pidió apoyo ciudadano para identificar a quienes provoquen estas emergencias y afirmó: “Necesitamos que la comunidad sea nuestros ojos en el territorio y nos ayude a identificar a quienes, de manera irresponsable o intencional, están provocando estas emergencias”.

La Gobernación pide tener precaución con el uso del agua - crédito HEIN HTET/EFE

La funcionaria recordó que hace 2 años se presentó una situación crítica en Natagaima, cuando la capacidad nacional de respuesta estuvo al límite.

Así, la Gobernación insistió en que la prevención y la denuncia oportuna son claves para evitar nuevas emergencias y reducir el impacto sobre las comunidades y los ecosistemas.

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