Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Este es el departamento de Colombia que prohibió los paseos de olla y fogatas para prevenir incendios

La crisis ambiental llevó a las autoridades del Tolima a adoptar controles estrictos sobre prácticas tradicionales y uso del agua en toda la región

AS TRADICIONALES FIESTAS DE PIEDRAS SE DISFRUTAN CON PASEO DE OLLA EN EL RÍO (Colprensa)
La administración departamental implementa medidas restrictivas tras registrar 68 incendios forestales en un solo fin de semana - crédito Colprensa
Guardar

Los habitantes del departamento del Tolima están en alerta ante una nueva prohibición por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que, por ahora, quedaron vetados los paseos de olla y las fogatas como parte de un plan de contingencia que busca prevenir incendios forestales y proteger las fuentes hídricas durante la temporada seca asociada al fenómeno de El Niño.

En el departamento también quedaron restringidas las quemas a cielo abierto, así como el llenado de piscinas con agua superficial o subterránea salvo casos excepcionales, además del riego de jardines con agua potable y el lavado de vehículos, fachadas, andenes y parqueaderos con manguera fuera de las excepciones previstas.

PUBLICIDAD

La medida se adoptó después de que el Tolima reportara más de 68 incendios durante el primer fin de semana de agosto de 2026, de los cuales 12 siguen activos y están siendo priorizados por las autoridades locales, de acuerdo con información revelada por el diario local El Olfato.

Del mismo modo, se informó que la resolución de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) establece además que, durante la temporada de menos lluvias, el abastecimiento de agua para consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.

La entidad también realizó un llamado a la ciudadanía con el fin de que realicen un uso del recurso de manera responsable y recuerden la importancia de informar de inmediato sobre cualquier inicio o riesgo de incendio.

PUBLICIDAD

Hombre con sombrero de paja y pala en un campo de cultivo seco con tierra agrietada y plantas pequeñas. Fondo con vegetación y cielo.
El Tolima activa plan de contingencia ante ola de incendios forestales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La magnitud de la emergencia en el Tolima

En la última semana de julio, el departamento reportó más de 40 incendios forestales en municipios como Ibagué, Espinal, Melgar, Guamo, Coello, Natagaima, Prado, Rovira, San Luis, Flandes y Líbano, entre otros.

Sin embargo, a ese balance se sumaron otras quemas registradas durante el primer fin de semana de agosto que dejaron 339 hectáreas afectadas. Por ahora, la situación mantiene en máxima alerta al Sistema Departamental de Gestión del Riesgo.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima advirtió que la atención simultánea de las emergencias ejerce una fuerte presión sobre la capacidad operativa de los organismos de socorro.

Ericka Lozano secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima afirmó: “Durante el fin de semana el departamento presentó 68 incendios con una afectación de 339 hectáreas. Hoy tenemos 12 incendios activos y la preocupación es enorme, no solo por las comunidades, sino porque, si seguimos en esta situación, el sistema departamental de gestión del riesgo podría presentar un colapso frente a la atención de las emergencias”, dijo citada por el medio local.

Los incendios que siguen activos se concentran en municipios como San Luis, Santa Isabel y Ortega. Ante la gravedad de la situación y la ardua labor realizada para controlar las conflagraciones, Lozano también destacó la labor de bomberos, la Policía Nacional, el Batallón de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional y los demás organismos de socorro que han formado parte de las labores para controlar las emergencias.

Incendio de maleza con llamas y humo en un bosque. Varios bomberos con uniformes amarillos, cascos, herramientas y una manguera en un camino de tierra.
Las autoridades están en alerta ante riesgo de quemas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Restricciones al uso del agua y llamado a la prevención

Las autoridades también pidieron evitar cualquier práctica que pueda originar incendios forestales. Cortolima advirtió que el incumplimiento de estas medidas podrá acarrear sanciones ambientales previstas en la normatividad vigente.

Lozano pidió apoyo ciudadano para identificar a quienes provoquen estas emergencias y afirmó: “Necesitamos que la comunidad sea nuestros ojos en el territorio y nos ayude a identificar a quienes, de manera irresponsable o intencional, están provocando estas emergencias”.

La Gobernación pide tener precaución con el uso del agua - crédito HEIN HTET/EFE
La Gobernación pide tener precaución con el uso del agua - crédito HEIN HTET/EFE

La funcionaria recordó que hace 2 años se presentó una situación crítica en Natagaima, cuando la capacidad nacional de respuesta estuvo al límite.

Así, la Gobernación insistió en que la prevención y la denuncia oportuna son claves para evitar nuevas emergencias y reducir el impacto sobre las comunidades y los ecosistemas.

Temas Relacionados

IncendiosTolimaFenómeno del niñoPaseo de ollaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Policía Nacional desplegará 6.326 uniformados para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

El dispositivo anunciado por la institución busca garantizar la seguridad de asistentes, delegaciones nacionales e internacionales y el desarrollo de los actos previstos el 7 de agosto en la capital vallecaucana

La Policía Nacional desplegará 6.326 uniformados para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas

Los participantes tienen que demostrar que tienen todo el potencial para convertirse en el doble exacto; si no, serán descartados de inmediato por los jueces

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: invitación oficial a la posesión presidencial destaca medidas de seguridad y puntualidad

Se divulgó la tarjeta oficial para la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el viernes 7 de agosto de 2026 en Cali

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: invitación oficial a la posesión presidencial destaca medidas de seguridad y puntualidad

Regiotram del Norte toma impulso: estas son las fechas clave para su construcción y operación

La iniciativa ferroviaria superó una nueva etapa con el inicio del proceso de licitación, mientras las autoridades definieron un cronograma que contempla estudios, construcción y una posible entrada en operación entre 2034 y 2035

Regiotram del Norte toma impulso: estas son las fechas clave para su construcción y operación

Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’

Colombia distribuye ocho cupos a torneos internacionales de la Conmebol: cuatro para la Copa Libertadores y cuatro para la Copa Sudamericana

Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Deportes

Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’

Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’

Colombia sumó nuevas medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: jornada del martes 4 de agosto

Jhon Arias conquista a Palmeiras: recibió elogios en Brasil y tiene números que respaldan su gran momento

Julio Herrera dijo que le reclamó a Néstor Lorenzo por James Rodríguez y contó que el show de drones de Millonarios “parece ser que lo hackearon”

Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas