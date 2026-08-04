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Ángela Benedetti rechazó esta condición para ser gerente de campaña de Petro y la calificó de “insólita”: “Un porcentaje era para Verónica Alcocer”

En su relato, la exembajadora y exconcejal de Bogotá mencionó el destino de recursos que le ofrecieron si aceptaba el cargo y la influencia de figuras clave en el equipo político que rodeaba al actual mandatario y a su exesposa

Verónica Alcocer - Ángela Benedetti
Ángela Benedetti, exembajadora y exconcejal de Bogotá, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, se despachó contra Verónica Alcocer - crédito Presidencia - @AngelaBenedet/X
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En una ‘explosiva’ declaración en la que apuntó hacia la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló en la noche del lunes 3 de agosto de 2026 que le ofrecieron la gerencia de la campaña del presidente Gustavo Petro y que, según le dijeron entonces, un porcentaje de lo que se recogiera era para la hoy exesposa del saliente mandatario.

En la misma conversación con La FM de RCN Radio, la embajadora durante la administración de Juan Manuel Santos y exconcejal de Bogotá aseguró que no vio bolsas de dinero ni movimientos de efectivo, aunque sostuvo que la propuesta para asumir la gerencia incluía esa condición sobre un apartado de los recursos que ingresaron a la aspiración del líder de izquierda, que ganó en 2022.

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“Yo conté que a mí me ofrecieron ser gerente de la campaña”, reiteró Benedetti. “Pero la persona que a mí vino ese momento, me dijo que un porcentaje de lo que se recogía en la campaña era para Verónica”, agregó la mujer, que también precisó que no recuerda cuál era ese monto, pero sí que esa cantidad, fuera cual fuera, debía pasar a la primera dama, hoy en el ojo del huracán.

Ángela Benedetti asegura que la red de “Papá Pitufo” no solo buscaba financiar campañas, sino infiltrarse en las instituciones públicas - crédito Angela Benedetti/Facebook - Cristian Garavito/Presidencia
Ángela Benedetti reveló detalles explosivos de lo que habría sido la campaña de Gustavo Petro a la presidencia- crédito Angela Benedetti/Facebook - Cristian Garavito/Presidencia

El papel que Ángela Benedetti atribuyó a Verónica Alcocer en la campaña de Gustavo Petro

Sobre la influencia de la primera dama, Benedetti sostuvo al citado medio que su presencia en la campaña no fue secundaria, sino, por el contrario, jugó un papel protagónico.

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“Verónica en la campaña jugó un papel determinante”, afirmó la abogada, egresada de la Universidad Sergio Arboleda, que estaría destapando con sus afirmaciones un nuevo escándalo que salpica a la expareja de Petro.

En esa misma respuesta, afirmó que Alcocer hacía parte del “círculo cero” de la campaña y mencionó su cercanía con “los catalanes”, en lo que sería la alusión a personajes que, en su momento, hicieron de la esfera íntima de Alcocer. Además, dijo que desde el comienzo tenía capacidad para presionar a personas del entorno político del candidato, en una influencia que habría trascendido ya en el poder.

A su vez, al referirse al periodo de Gobierno, marcó una diferencia entre lo que dijo conocer y lo que atribuyó a terceros. “Cuando empezó el Gobierno, ya ella tenía sus cuotas propias”, expresó en relación con Alcocer y añadió que podía hablar “por entidades”. Con ello, se sumaría a los audios de Eva Ferrer, en los que se escuchó que Alcocer, al parecer, manejaba la Dian y tenía influencia en Ecopetrol.

Verónica Alcocer - Eva Ferrer
La primera dama de la nación Verónica Alcocer se refirió a los señalamientos hechos por la ciudadana española Eva Ferrer en su contra - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

Lo que dijo sobre el dinero de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y los intermediarios

Cuando le consultaron por lo que habría sido la participación del grupo de los “catalanes”, “el italiano” y las versiones sobre cajas o maletines con dinero, Ángela Benedetti volvió al episodio de la oferta para la gerencia. A la vez, reiteró que no fue testigo directa de entregas de efectivo, aunque apuntó a personas del entorno de la campaña, que “pedían plata” y que “nunca llegó” a las arcas de la aspiración.

En ese aparte de la entrevista también mencionó a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, sobre el que dijo que recibía órdenes, aunque ubicó esa apreciación en asuntos distintos de su papel como gerente de campaña. En relación con el interrogante de una supuesta tarjeta de crédito para Alcocer, respondió: “Yo no sé, yo no tengo conocimiento de eso y yo no sé si eso es cierto o no es cierto”.

Sobre el llamado “italiano”, la mujer afirmó que no lo conoce y que solo oyó hablar de él a partir de lo dicho por Eva Ferrer y de un artículo mencionado durante la entrevista. Y añadió que periodistas y justicia deberían prestar atención a ese asunto para establecer si tuvo algún papel en la campaña y en qué condiciones, a raíz de las graves denuncias que han surgido contra la primera dama de la nación.

En sus declaraciones, Ángela Benedetti habló del papel primario que cumplió la hoy saliente embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia - crédito Cristian Bayona/Colprensa
En sus declaraciones, Ángela Benedetti habló del papel primario que cumplió la hoy saliente embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

¿Cuál fue la influencia de Laura Sarabia en el Gobierno Petro?

La conversación en La FM viró hacia Laura Sarabia, saliente embajadora de Colombia en el Reino Unido, a la que Benedetti vinculó con el poder que, según su versión, tuvo Alcocer en una etapa del Gobierno. “Fue Verónica quien puso a Laura en ese cargo”, afirmó la hermana del ministro del Interior en su respuesta, antes de sostener que después esa relación de fuerzas cambió en contra de la diplomática.

Sobre Sarabia, dijo que atendía asuntos personales del presidente y que también incidía en decisiones de alto nivel. “Nombraba ministros y también los desnombraba”, señaló Ángela, que agregó que esa actuación le generó numerosos enemigos internos. Sobre estas actuaciones, ya la exministra de Agricultura Cecilia López había dado luces, al contar que fue notificada de su salida por la funcionaria.

De la misma manera, Benedetti opinó además que la influencia de Alcocer sobre Petro ya no es la misma y situó el “punto de quiebre” en “Panamá y el video del magnate”. En otro tramo, calificó el gobierno de Petro de “infinita irresponsabilidad” y sostuvo que el mandatario puso a personas sin experiencia en cargos de poder, una decisión que, según dijo, derivó en presuntos actos de corrupción.

Al preguntarle si se arrepiente de haber contribuido a la llegada de Petro al poder, no dudó en hablar del asunto. “Por supuesto. Claro que me arrepiento”, destacó la mujer en su versión, en la que también se refirió, en líneas generales, a lo que espera de la administración de Abelardo de la Espriella: en la que avizora un ambiente distinto y el respeto por las normas que rigen el primer cargo de la nación.

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