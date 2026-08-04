Helicol exigió a la SIC una decisión urgente en el caso por presuntas prácticas anticompetitivas en contratos de helicópteros de Ecopetrol

Helicol acusa a Ecopetrol y sus filiales de manipular contratos durante más de una década, beneficiando exclusivamente a Helistar - crédito Luisa González/Reuters - Helicol/Facebook

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Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol) pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) definir la investigación que adelanta contra Ecopetrol y sus filiales Ocensa y Cenit por posibles prácticas restrictivas de la libre competencia en contratos de transporte aéreo. La compañía aseguró que una decisión oportuna permitiría garantizar transparencia y dar respuesta a los actores involucrados en el proceso de hace años.

La firma aeronáutica manifestó que, como empresa directamente afectada dentro del expediente, entregó información y elementos probatorios solicitados por la autoridad de competencia. Según explicó, durante varios años realizó inversiones para participar en el mercado bajo condiciones similares a otros operadores, pero no logró acceder a los contratos que ahora son objeto de análisis.

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La investigación de la SIC analiza posibles prácticas restrictivas en contratos de transporte en helicóptero vinculados a Ecopetrol y sus filiales- crédito Helistar/Sitio Web

La investigación comenzó en 2023 por parte de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC y busca determinar si los procesos de contratación del servicio de transporte en helicóptero de Ecopetrol fueron estructurados con requisitos que habrían favorecido de manera sistemática a un único operador: Helistar.

La sociedad indicó que las posibles irregularidades investigadas tuvieron efectos sobre las condiciones de competencia del sector y afectaron su estabilidad financiera. Además, señaló que esta situación contribuyó al proceso de reorganización empresarial que actualmente adelanta. La compañía aseguró que espera una definición basada en los elementos recopilados durante el expediente. “La libre competencia solo puede protegerse cuando las investigaciones concluyen con decisiones oportunas. La celeridad también es justicia.”

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La compañía reconoció la independencia de la Superintendencia de Industria y Comercio y aseguró que respeta las actuaciones adelantadas por la entidad. Sin embargo, consideró necesario que el expediente avance hacia una decisión definitiva debido al impacto que tiene sobre la libre competencia, el mercado y la confianza en las instituciones.

El caso estudia las condiciones de contratación del servicio aéreo especializado durante más de una década - crédito Helicol

De acuerdo con información de conocimiento público, el proceso ya tendría un concepto técnico que recomendaría la imposición de sanciones importantes. No obstante, la determinación final aún no es adoptada por situaciones administrativas relacionadas con la convocatoria del Comité Asesor de la entidad. Para la empresa de transporte helicoportado, la cercanía del cambio de Gobierno hace necesario que la investigación avance con prontitud y llegue a una conclusión. Según su posición, una demora prolongada podría afectar a quienes esperan una respuesta institucional frente a hechos que consideran relevantes para la transparencia en la contratación.

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El expediente analiza contratos relacionados con el servicio de transporte aéreo de Ecopetrol y sus filiales Ocensa y Cenit, un mercado en el que participan operadores especializados. La autoridad deberá establecer si las condiciones aplicadas durante más de una década generaron restricciones para la participación de otras compañías. La empresa colombiana reiteró que espera una decisión basada en los elementos técnicos y jurídicos recopilados durante la investigación. A su juicio, una resolución de fondo permitirá aclarar las condiciones bajo las cuales se desarrollaron los procesos contractuales revisados.

“El país, las empresas afectadas y la confianza en las instituciones demandan una decisión de fondo que garantice que un caso de esta magnitud no termine dilatándose hasta generar un escenario de impunidad”, señaló la compañía en su comunicado.

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Helicópteros Nacionales de Colombia afirmó que aportó información y elementos probatorios durante el desarrollo del expediente -crédito Luisa González/REUTERS

La solicitud presentada ante la SIC busca que el trámite concluya dentro de las competencias legales de la entidad y que se establezca si existieron afectaciones a la libre competencia. La firma sostuvo que una respuesta definitiva permitirá fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre los procesos de contratación empresarial. El caso continúa bajo análisis de la autoridad competente, mientras la compañía espera que la investigación avance hacia una determinación final. Para la empresa afectada, la oportunidad de la decisión será clave para cerrar un proceso que tiene efectos económicos y empresariales durante varios años.