Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Helicol exigió a la SIC una decisión urgente en el caso por presuntas prácticas anticompetitivas en contratos de helicópteros de Ecopetrol

La compañía asegura que ha entregado pruebas dentro del proceso y advierte que una decisión pendiente podría ser determinante para la competencia en el sector helicoportado

Helicol acusa a Ecopetrol y sus filiales de manipular contratos durante más de una década, beneficiando exclusivamente a Helistar - crédito Luisa González/Reuters - Helicol/Facebook
Helicol acusa a Ecopetrol y sus filiales de manipular contratos durante más de una década, beneficiando exclusivamente a Helistar - crédito Luisa González/Reuters - Helicol/Facebook
Guardar

Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol) pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) definir la investigación que adelanta contra Ecopetrol y sus filiales Ocensa y Cenit por posibles prácticas restrictivas de la libre competencia en contratos de transporte aéreo. La compañía aseguró que una decisión oportuna permitiría garantizar transparencia y dar respuesta a los actores involucrados en el proceso de hace años.

La firma aeronáutica manifestó que, como empresa directamente afectada dentro del expediente, entregó información y elementos probatorios solicitados por la autoridad de competencia. Según explicó, durante varios años realizó inversiones para participar en el mercado bajo condiciones similares a otros operadores, pero no logró acceder a los contratos que ahora son objeto de análisis.

PUBLICIDAD

Helicol acusa a Ecopetrol y sus filiales de manipular contratos durante más de una década, beneficiando exclusivamente a Helistar - crédito Helistar/Sitio Web
La investigación de la SIC analiza posibles prácticas restrictivas en contratos de transporte en helicóptero vinculados a Ecopetrol y sus filiales- crédito Helistar/Sitio Web

La investigación comenzó en 2023 por parte de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC y busca determinar si los procesos de contratación del servicio de transporte en helicóptero de Ecopetrol fueron estructurados con requisitos que habrían favorecido de manera sistemática a un único operador: Helistar.

La sociedad indicó que las posibles irregularidades investigadas tuvieron efectos sobre las condiciones de competencia del sector y afectaron su estabilidad financiera. Además, señaló que esta situación contribuyó al proceso de reorganización empresarial que actualmente adelanta. La compañía aseguró que espera una definición basada en los elementos recopilados durante el expediente. “La libre competencia solo puede protegerse cuando las investigaciones concluyen con decisiones oportunas. La celeridad también es justicia.”

PUBLICIDAD

La compañía reconoció la independencia de la Superintendencia de Industria y Comercio y aseguró que respeta las actuaciones adelantadas por la entidad. Sin embargo, consideró necesario que el expediente avance hacia una decisión definitiva debido al impacto que tiene sobre la libre competencia, el mercado y la confianza en las instituciones.

Helicol se fundó en Barranquilla en 1955 y desde ese año apuesta por el mercado "oil and gas" en Colombia - crédito Helicol
El caso estudia las condiciones de contratación del servicio aéreo especializado durante más de una década - crédito Helicol

De acuerdo con información de conocimiento público, el proceso ya tendría un concepto técnico que recomendaría la imposición de sanciones importantes. No obstante, la determinación final aún no es adoptada por situaciones administrativas relacionadas con la convocatoria del Comité Asesor de la entidad. Para la empresa de transporte helicoportado, la cercanía del cambio de Gobierno hace necesario que la investigación avance con prontitud y llegue a una conclusión. Según su posición, una demora prolongada podría afectar a quienes esperan una respuesta institucional frente a hechos que consideran relevantes para la transparencia en la contratación.

El expediente analiza contratos relacionados con el servicio de transporte aéreo de Ecopetrol y sus filiales Ocensa y Cenit, un mercado en el que participan operadores especializados. La autoridad deberá establecer si las condiciones aplicadas durante más de una década generaron restricciones para la participación de otras compañías. La empresa colombiana reiteró que espera una decisión basada en los elementos técnicos y jurídicos recopilados durante la investigación. A su juicio, una resolución de fondo permitirá aclarar las condiciones bajo las cuales se desarrollaron los procesos contractuales revisados.

“El país, las empresas afectadas y la confianza en las instituciones demandan una decisión de fondo que garantice que un caso de esta magnitud no termine dilatándose hasta generar un escenario de impunidad”, señaló la compañía en su comunicado.

Helicópteros Nacionales de Colombia afirmó que aportó información y elementos probatorios durante el desarrollo del expediente -crédito Luisa González/REUTERS
Helicópteros Nacionales de Colombia afirmó que aportó información y elementos probatorios durante el desarrollo del expediente -crédito Luisa González/REUTERS

La solicitud presentada ante la SIC busca que el trámite concluya dentro de las competencias legales de la entidad y que se establezca si existieron afectaciones a la libre competencia. La firma sostuvo que una respuesta definitiva permitirá fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre los procesos de contratación empresarial. El caso continúa bajo análisis de la autoridad competente, mientras la compañía espera que la investigación avance hacia una determinación final. Para la empresa afectada, la oportunidad de la decisión será clave para cerrar un proceso que tiene efectos económicos y empresariales durante varios años.

Temas Relacionados

HelicolEcopetrolSicTransporte aéreoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el mandatario electo confirmó que la ceremonia presidencial no será transmitida por RTVC

El equipo del nuevo gobierno indicó que la emisión será neutra, sin logotipos ni identificación de canales, para que cualquier organización periodística la use en vivo bajo las mismas condiciones

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el mandatario electo confirmó que la ceremonia presidencial no será transmitida por RTVC

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas

Los participantes tienen que demostrar que tienen todo el potencial para convertirse en el doble exacto; si no, serán descartados de inmediato por los jueces

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas

Ángela Benedetti rechazó esta condición para ser gerente de campaña de Petro y la calificó de “insólita”: “Un porcentaje era para Verónica Alcocer”

En su relato, la exembajadora y exconcejal de Bogotá mencionó el destino de recursos que le ofrecieron si aceptaba el cargo y la influencia de figuras clave en el equipo político que rodeaba al actual mandatario y a su exesposa

Ángela Benedetti rechazó esta condición para ser gerente de campaña de Petro y la calificó de “insólita”: “Un porcentaje era para Verónica Alcocer”

Rafael Poveda negó haber tenido garantías de defensa ante denuncias de presunto acoso sexual y afirmó que Jaime Lombana lo representará

El periodista colombiano asegura que no le ofrecieron la posibilidad de defenderse antes de la publicación de los testimonios, pese a lo afirmado por el colectivo ‘Yo te creo colega’

Rafael Poveda negó haber tenido garantías de defensa ante denuncias de presunto acoso sexual y afirmó que Jaime Lombana lo representará

Este es el departamento de Colombia que prohibió los paseos de olla y fogatas para prevenir incendios

La crisis ambiental llevó a las autoridades del Tolima a adoptar controles estrictos sobre prácticas tradicionales y uso del agua en toda la región

Este es el departamento de Colombia que prohibió los paseos de olla y fogatas para prevenir incendios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Deportes

Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’

Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’

Colombia sumó nuevas medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: jornada del martes 4 de agosto

Jhon Arias conquista a Palmeiras: recibió elogios en Brasil y tiene números que respaldan su gran momento

Julio Herrera dijo que le reclamó a Néstor Lorenzo por James Rodríguez y contó que el show de drones de Millonarios “parece ser que lo hackearon”

Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas