Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas

A Once Caldas le dejaron de pitar un penal en el partido ante Independiente Santa Fe, así analizó el compromiso el director técnico del equipo de Manizales, Hernán Dario Herrera - crédito Dimayor

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La segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II dejó varias acciones arbitrales que generaron debate entre hinchas, jugadores y analistas.

La jugada más discutida ocurrió en el empate 2-2 entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, donde diferentes especialistas coincidieron en que el conjunto de Manizales debió recibir un penal en los primeros minutos del compromiso. Además, durante la jornada también hubo controversias en los partidos Jaguares vs. Atlético Nacional, Junior vs. Millonarios y Alianza FC vs. Deportes Tolima.

Uno de los análisis fue el presentado por Jorge Ramírez en Jugada Maestra, de Ditu, donde el experto arbitral aseguró que el árbitro Carlos Betancur y el VAR, a cargo de Mauricio Pérez, se equivocaron al no sancionar una falta sobre Andrés Roa.

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Jorge Ramírez, ex árbitro del fútbol profesional colombiano, analizó las jugadas polémicas de la segunda fecha en la Liga BetPlay 2026-II - crédito Jorge Ramírez/AFP

Andrés Mosquera cometió penal sobre Andrés Roa

Según explicó durante el programa, “Mosquera Marmolejo salió a destiempo y se llevó por delante a Andrés Roa, en una clara imprudencia. El volante del Once Caldas llegó primero al balón y, aunque lo adelantó, este seguía en juego cuando recibió el impacto”. En consecuencia, concluyó que “era penal” y cuestionó que ni el juez central ni el VAR corrigieran la decisión.

En ese mismo análisis, Jorge Ramírez reiteró que “Betancur omitió penal”, argumentando que el arquero de Santa Fe impactó de manera imprudente al mediocampista del conjunto blanco después de que este jugara el balón. Para el analista arbitral de Jugada Maestra, la acción reunía todos los elementos para decretar la pena máxima.

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La decisión cobró mayor relevancia por el contexto del encuentro. La acción ocurrió apenas segundos después del gol de Jader Obrian que puso en ventaja a Santa Fe. De haberse sancionado el penal, el desarrollo del compromiso habría podido cambiar por completo. Finalmente, Once Caldas logró reaccionar y rescató un empate 2-2 en El Campín gracias a los goles de Andrés Colorado y el autogol previo de Andrés Correa que mantuvieron abierto el partido.

José Borda, ex árbitro del fútbol profesional colombiano, también aseguró que le dejaron de pitar ese penal a Once Caldas ante Independiente Santa Fe - crédito @borda_analista/X

El análisis árbitral sobre la expulsión de Andrés Román en Atlético Nacional vs. Jaguares

La jornada también dejó un fuerte debate en el compromiso entre Jaguares y Atlético Nacional, donde Andrés Felipe Román fue expulsado tras revisión del VAR. En este caso, el análisis de Jugada Maestra respaldó plenamente la decisión arbitral.

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El exárbitro Jorge Ramírez afirmó que la tarjeta roja estuvo correctamente aplicada porque el defensor evitó una ocasión manifiesta de gol. Además, destacó el trabajo del VAR, liderado por Nicolás Gallo, al considerar que se cumplían los cuatro criterios exigidos por el reglamento: la cercanía a la portería, la dirección de la jugada, la ausencia de otro defensor con posibilidad de intervenir y la alta probabilidad de control del balón por parte del atacante.

Incluso explicó que este tipo de acciones suele generar confusión porque el balón parece irse largo, pero recordó que, en muchas ocasiones, esa situación ocurre precisamente por el jalón o la infracción que frena al atacante, razón por la cual la oportunidad manifiesta de gol no desaparece.

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Otro analista que coincidió. Este es el Var Central, quien también afirmó que a Once Caldas le dejaron de pitar un penal en el partido ante Independiente Santa Fe - crédito @elvbarcentral_X

Lo ocurrido en el partido entre Millonarios y Junior

Otra de las jugadas revisadas por Jorge Ramírez en Jugada Maestra ocurrió durante la victoria de Millonarios sobre Junior. Allí se reclamó un posible penal por una mano de Suárez tras un cabezazo de Leonardo Castro. Sin embargo, el análisis concluyó que no existían elementos suficientes para decretar la infracción.

Según explicó Jorge Ramírez, el balón impactó entre la espalda y el codo del defensor, pero no existía una toma concluyente que permitiera confirmar el contacto con la mano. Por ello, sostuvo que no observó argumentos para señalar penal.

En el compromiso entre Alianza FC y Deportes Tolima también hubo una revisión desde el VAR que terminó con un penal sancionado por el árbitro Javier Villa. No obstante, Jorge Ramírez consideró que la decisión fue equivocada.

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De acuerdo con su explicación, la mano de Franco se encontraba en una posición natural, pegada al cuerpo, y las imágenes no mostraban un movimiento adicional que justificara la infracción. En consecuencia, aseguró que el penal no debió concederse.