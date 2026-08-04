Qué hay detrás del cierre de Propal y por qué es un ejemplo de que en Colombia es cada vez más costoso producir: “Se ha vuelto inviable”

Propal cerró de manera definitiva luego de 69 años de historia- crédito Propal/Colprensa

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La liquidación judicial de Propal, histórica empresa colombiana de la Organización Carvajal dedicada a la fabricación de papel y cartulina a partir del bagazo de caña de azúcar, quedó aprobada por la asamblea extraordinaria de accionistas el 31 de julio de 2026 y fue presentada ante la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades). La empresa entró así en la fase final de su cierre.

La medida implica un proceso para desmontar la compañía, atender a los acreedores y proteger los derechos de los trabajadores, con una duración estimada de 18 y 24 meses. También ocurre después de deterioro financiero y del cierre de las plantas de Yumbo y Guachené, con efectos sobre el empleo, la actividad regional y la producción nacional de papel.

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Como se recordará, Propal arrastró un deterioro financiero sostenido durante los últimos tres años, debido a los bajos precios del mercado, la revaluación del peso frente al dólar y el aumento de los costos de producción. No obstante, la Organización Carvajal afirmó que la liquidación de Propal no afectará el funcionamiento de sus demás empresas. La compañía señaló que el proceso busca garantizar transparencia, atender a los acreedores y resguardar los derechos laborales.

El comunicado del cierre de Propal se emitió el 31 de julio de 2026 - crédito @BruceMacMaster/X

Causas financieras y cierre de las plantas

La secuencia operativa se agravó en dos etapas. La planta de Yumbo suspendió operaciones en abril de 2025 y la de Guachené, en Cauca, cerró en julio de 2026.

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Entre ambas decisiones, más de 1.200 trabajadores resultaron afectados. La liquidación judicial se presentó después de esos cierres, como salida a un deterioro que la empresa no logró revertir.

Impacto sobre el empleo y el norte del Cauca

Debido a la situación, la secretaria de Turismo de Cali, Mabel Lara, advirtió por medio de X que “el cierre de la planta de Guachené podría comprometer cerca de 300 empleos directos”. Añadió que también afectaría a contratistas, transportadores, proveedores y comerciantes de Guachené, Puerto Tejada, Caloto y Santander de Quilichao.

Mabel Lara, secretaria de Turismo de Cali, dijo que la situación "golpea el empleo, el comercio, el recaudo local y la confianza para nuevas inversiones" - crédito @MabelLaraNews/X

Lara indicó que otras estimaciones elevan el impacto a cerca de 550 empleos. También sostuvo que, “en un momento ya complejo para el norte del Cauca, la situación golpea el empleo, el comercio, el recaudo local y la confianza para nuevas inversiones”.

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La funcionaria expresó solidaridad con las familias afectadas. Además, pidió al Gobierno nacional y a las autoridades regionales abrir un diálogo urgente para proteger el empleo y la región.

Con anterioridad, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo que recibió con profunda tristeza la noticia de la liquidación. Definió a Propal como “una empresa emblemática de la Organización Carvajal y una de las compañías que durante décadas aportó al desarrollo, la generación de empleo y el crecimiento del departamento”.

Toro también destacó el compromiso de la familia Carvajal y sus esfuerzos por mantener la empresa. Lamentó que el cierre representa un duro impacto para la región y, en particular, para más de 400 trabajadores y sus familias.

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La funcionaria añadió que, “aunque los empleados recibirán las prestaciones correspondientes dentro del proceso, la pérdida de sus puestos afecta la estabilidad de sus hogares”. También afirmó que seguirán trabajando para fortalecer un entorno que promueva inversión, estabilidad empresarial y generación de empleo en el departamento.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, señaló que el cierre de Propal representa un duro impacto para nuestra región - crédito @DilianFrancisca/X

Advertencia sobre la desindustrialización

La directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) Bogotá Cundinamarca, María Alejandra Osorio, lamentó que Propal cierra de manera definitiva luego de 69 años de historia. Sostuvo que “no se trata de un hecho aislado, sino de una alerta nacional sobre la desindustrialización en Colombia”.

Osorio, por medio de X, planteó que, “desde la apertura económica, el país entró en una desindustrialización prematura”. Según ella, “en solo 20 años la manufactura perdió más del 31% de su participación en el PIB”.

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La dirigente agregó que Propal se suma a cierres emblemáticos como Mazda, General Motors, Quaker y Cadbury Adams. También sostuvo que “el país pierde más de 550 empleos directos y parte del desarrollo socioeconómico del norte del Cauca y del sur del Valle”.

Señaló que el cierre implica además la pérdida de producción nacional de papel. Advirtió que eso llevaría a depender totalmente de importaciones asiáticas.

Osorio citó una advertencia del presidente de Carvajal, Pedro Carvajal, sobre una sobreoferta mundial de cinco millones de toneladas de papel con subsidios extranjeros. Añadió que, “en Colombia, producir se agrava por la energía cara, las altas tasas financieras y una carga tributaria inflexible”.

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María Alejandra Osorio, directora ejecutiva de Acopi Bogotá Cundinamarca, apuntó que "desde la apertura económica, Colombia entró en una desindustrialización prematura" - crédito @MaAlejaOso/X

Insistió en que “producir en Colombia se ha vuelto inviable si se compite en desigualdad frente al resto del mundo”. También hizo un llamado a adoptar medidas efectivas para defender la industria nacional, las empresas, el empleo y el futuro del país.

Críticas al Gobierno y al entorno de competencia

El analista económico Aurelio Suárez atribuyó la liquidación de Propal a dos factores principales: la apertura económica y la revaluación. También cuestionó que “el Gobierno no expidió medidas de protección mientras sectores petristas sacaban pecho por la caída del dólar a menos de $3.200″.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, definió el cierre de Propal como el ejemplo más doloroso de varios problemas que padecen los industriales en Colombia. Su primer señalamiento apuntó a un Gobierno y a un Estado que, según dijo, se empeñaron en atacar a los productores colombianos y en dificultar cada vez más su actividad.

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En un segundo punto, Mac Master habló de condiciones macroeconómicas derivadas de decisiones de política pública que restan competitividad a la industria.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que "el cierre de Propal es el más doloroso ejemplo de varios de los flagelos que sufren los industriales en Colombia" - crédito @BruceMacMaster/X

Enumeró entre ellas:

Costos de producción.

Inflación, que atribuyó a decisiones populistas.

Tasas de interés altas.

Gestión de la política energéticas.

Tasas impositivas que calificó de impagables.

Después, en un tercer punto, el dirigente gremial se refirió a las prácticas desleales de comercio. Dijo que “esas dinámicas producen realidades depredatorias por parte de grandes productores y comercializadores de la segunda economía del mundo, sin consideración por industrias de economías como la colombiana”.

Como cuarto punto reprochó la falta de medidas protectoras por parte de Colombia. Señaló que “esas acciones debieron adoptarse frente al comercio desleal, en especial ante productores chinos que, según afirmó, recurren al desvío de comercio, los subsidios y otras prácticas que lesionan a los industriales latinoamericanos”.

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Por último, afirmó que “todo eso fue advertido al Gobierno”. Añadió que “terminó por imponerse la idea de que las empresas aguantan todo por encima de otras decisiones posibles”. El presidente de la Andi planteó que el caso de Propal debe servir de lección sobre lo que puede ocurrirle al conjunto de la industria nacional ante esas amenazas. El cierre dejó, además, un reclamo de protección al empleo y de condiciones para sostener la actividad productiva en las regiones afectadas.