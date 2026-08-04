Rafael Poveda negó haber tenido garantías de defensa ante denuncias de presunto acoso sexual y afirmó que Jaime Lombana lo representará

En un mensaje publicado en sus redes, el comunicador afirmó que solo recibió resúmenes de dos relatos y un formulario de 22 preguntas, sin acceso a las transcripciones completas prometidas - crédito soyrafaelpoveda / Instagram

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Rafael Poveda, periodista reconocido en Colombia, negó públicamente que se le haya brindado el derecho a defenderse ante las denuncias de presunto acoso sexual en su contra.

En un video difundido el lunes 3 de agosto en sus redes sociales, el comunicador aseguró: “No me dieron derecho a réplica como lo afirman”. Según su testimonio, las condiciones ofrecidas para ejercer su defensa no fueron suficientes ni transparentes. Además, anunció que el abogado Jaime Lombana se sumará a su equipo jurídico, junto a José Luis Herrera y Wendy Herrera.

La versión de Rafael Poveda: sin réplica real ni acceso a los testimonios completos

En el video difundido, Poveda explicó que tras hacerse públicas las denuncias, recibió una primera comunicación del colectivo Yo te creo colega a las 6:14 a.m. del lunes anterior. El mensaje le informaba sobre la inminente publicación de contenidos donde se le mencionaba y le ofrecía enviar comentarios por correo electrónico. Poveda relató que solo después de solicitar ser escuchado directamente, le realizaron una llamada grupal con las periodistas Mónica Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez.

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Durante esa conversación, que quedó registrada y fue difundida por el propio periodista, Poveda planteó la necesidad de conocer con precisión los hechos que se le imputaban para poder responder de manera adecuada.

Rafael Poveda negó que hubiera tenido un derecho a réplica efectivo ante las denuncias de presunto acoso sexual en su contra - crédito Visuales IA

Según el comunicador, las periodistas prometieron enviarle el “pietaje” —la transcripción literal— de los testimonios, pero finalmente solo recibió resúmenes de los relatos: tres párrafos para un testimonio de 13 minutos y dos párrafos para otro de 21 minutos.

Poveda afirmó: “En la llamada grupal sostuvieron insistentemente que no tenían la obligación de dejarme conocer las acusaciones en mi contra”. Además, denunció que el cuestionario enviado como supuesto derecho de réplica incluía 22 preguntas, entre ellas:

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“¿Entregó regalos personales a colaboradores o colaboradoras? En caso afirmativo, indique en qué circunstancias y con qué finalidad. ¿Era una práctica habitual despedirse de colaboradores o colaboradoras mediante besos en la mejilla, abrazos u otras manifestaciones de cercanía física?”. De acuerdo con el comunicador, las periodistas “estaban actuando como jueces de la República y ellas no están facultadas para tal fin”.

En otro segmento de la conversación, cuando Poveda pidió conocer la identidad de las denunciantes para poder dar su versión, Juanita Gómez respondió: “No podemos hacer eso, Rafael. Porque hay una persona que se tiene que cuidar su nombre y su imagen”. Poveda argumentó que, con esa decisión, tampoco estaban protegiendo su propio nombre e imagen.

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El pronunciamiento de Yo te creo colega y el contexto de las denuncias

Yo te creo colega aseguró que ofreció a Rafael Poveda el derecho a réplica por WhatsApp, correo electrónico y durante una llamada telefónica - crédito @YOTECREOCOLEGA1/X

Tras la publicación de los audios y el video de Poveda, el grupo respondió que desde el lunes 27 de julio pusieron a disposición del periodista la posibilidad de ejercer su derecho a réplica a través de WhatsApp y correo electrónico.

Según el comunicado oficial de Yo te creo colega, se le reiteró esa oportunidad durante la llamada telefónica y, más tarde ese día, se le envió un documento que resumía los testimonios y un cuestionario para conocer su versión de los hechos. El colectivo precisó: “Hasta el día de hoy, el señor Poveda no ha respondido dichas preguntas”.

Sobre la protección de la identidad de las denunciantes, Yo te creo colega citó la legislación colombiana y convenios internacionales, como la Ley 2365 de 2008 y la Ley 2528 de 2025, que exigen confidencialidad y previenen la confrontación directa entre la víctima y el presunto agresor en instancias judiciales y periodísticas.

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El colectivo defendió su procedimiento, argumentando que su objetivo es acompañar y dar voz a las víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación, actuando con rigor, responsabilidad y respeto por las garantías de todas las partes. “Seguimos a la espera de una respuesta formal”, concluyeron.

Declaraciones clave y repercusiones

Rafael Poveda pidió que el caso por las denuncias de presunto acoso sexual quede en manos de la Fiscalía y rechazó actos de intimidación contra las denunciantes - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

En su mensaje, Poveda reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y rechazó cualquier acto de intimidación o violencia hacia las denunciantes: “Este asunto debe estar en manos de la Fiscalía”. El periodista sostuvo que no controvertirá públicamente los testimonios por respeto a quienes han decidido hablar y subrayó: “Cualquier respuesta de mi parte debe darse con rigor y responsabilidad ante la Fiscalía”.

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Durante la grabación, Poveda cuestionó el procedimiento periodístico y advirtió sobre el riesgo de que los medios se conviertan en “ejecutores de juicios paralelos” al no buscar activamente la versión del señalado antes de publicar. Añadió que la omisión de la defensa puede derivar en demandas civiles y penales por difamación, calumnia e injuria.

Por último, el comunicador agradeció el respaldo de sus familiares y colegas y anunció que, además del equipo jurídico conformado por José Luis Herrera y Wendy Herrera, contará con la representación de Jaime Lombana.

El caso, que ha generado un debate sobre los procedimientos periodísticos y los derechos de defensa, sigue en desarrollo. El periodista insistió en que las garantías procesales deben ser respetadas y pidió que el proceso continúe en la vía judicial.

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