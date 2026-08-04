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La Policía Nacional desplegará 6.326 uniformados para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

El dispositivo anunciado por la institución busca garantizar la seguridad de asistentes, delegaciones nacionales e internacionales y el desarrollo de los actos previstos el 7 de agosto en la capital vallecaucana

El inicio de la estrategia de seguridad busca proteger a residentes y turistas durante las festividades, con acciones enfocadas en la prevención de delitos, el control de la pólvora y la protección de la infancia - crédito Policía de Cali
La Policía Nacional de Colombia desplegará 6.326 uniformados para resguardar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto en Cali - crédito Policía de Cali
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Un despliegue de la Policía Nacional de Colombia resguardará la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto de 2026, en Cali, con la movilización de 6.326 uniformados para garantizar la seguridad de los asistentes, de las delegaciones nacionales e internacionales y el normal desarrollo de los actos previstos.

El operativo responde a la magnitud de la jornada. Según un comunicado de la institución, los policías se encargarán de proteger a la ciudadanía, preservar el orden público y brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de la ceremonia.

El dispositivo fue definido en un consejo de seguridad realizado el 30 de julio en la capital del Valle del Cauca, del que participaron la gobernadora Dilian Francisca Toro, la ministra de Defensa encargada Angélica Verbel López y la cúpula militar y policial.

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La Policía Nacional activó capacidades de inteligencia e investigación criminal para identificar, prevenir y anticipar riesgos durante la posesión presidencial - crédito prensa Policía Nacional
La Policía Nacional activó capacidades de inteligencia e investigación criminal para identificar, prevenir y anticipar riesgos durante la posesión presidencial - crédito prensa Policía Nacional

En el encuentro, las autoridades delinearon la estrategia que se implementará en el área metropolitana de Cali, coordinando acciones entre el Ministerio de Defensa, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, la fuerza pública y otras entidades estatales.

Se confirmó que el dispositivo contará con uniformados de diferentes especialidades, como antiexplosivos, operaciones especiales, tránsito y transporte, turismo, unidades motorizadas y aéreas, vigilancia, artillería y equipos para evacuaciones aeromédicas y fluviales.

Capacidades operacionales y especializadas

De acuerdo con el comunicado difundido por la Policía Nacional, la estrategia de seguridad se basa en la articulación de todas las especialidades del servicio. Están involucradas la Dirección de Protección y Servicios Especiales, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula), la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Criminal e Ibterpol.

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La Policía Nacional activó capacidades de inteligencia e investigación criminal para identificar, prevenir y anticipar riesgos durante la posesión presidencial - crédito prensa Policía Nacional
La Policía Nacional activó capacidades de inteligencia e investigación criminal para identificar, prevenir y anticipar riesgos durante la posesión presidencial - crédito prensa Policía Nacional

Este despliegue busca fortalecer las capacidades de prevención, control, vigilancia y reacción ante cualquier eventualidad.

Como parte de las medidas, se dispusieron capacidades estratégicas de inteligencia e investigación criminal, orientadas a identificar, prevenir y anticipar cualquier riesgo o amenaza. Estas labores se realizarán mediante monitoreo, verificación y vigilancia permanentes.

Además, la Dirección de Protección y Servicios Especiales ejecutará protocolos específicos para la seguridad de dignatarios, delegaciones oficiales e invitados especiales, mientras que el Gaula enfocará sus acciones en la prevención de secuestros.

La Dirección de Protección y Servicios Especiales custodiará a dignatarios y delegaciones oficiales, mientras el Gaula enfocará su labor en prevenir secuestros - crédito Alcaldía de Cali
La Dirección de Protección y Servicios Especiales custodiará a dignatarios y delegaciones oficiales, mientras el Gaula enfocará su labor en prevenir secuestros - crédito Alcaldía de Cali

El dispositivo incluye una reserva estratégica y la disponibilidad permanente de comandos especializados como Copes y Jungla, entrenados para intervenir de manera inmediata ante cualquier situación que requiera respuesta, bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto por los derechos humanos.

Medidas adicionales y restricciones

En un panorama general, el Ministerio de Defensa precisó que se desplegarán más de 11.000 integrantes de la fuerza pública en la ciudad y su área metropolitana, sumando a los policías mencionados el contingente militar.

Entre las medidas adoptadas, se restringirá el uso de drones particulares en el espacio aéreo de Cali, con el fin de evitar incidentes y garantizar el control de la seguridad desde el aire. Las autoridades pidieron a la ciudadanía abstenerse de operar estos dispositivos durante la jornada de la posesión.

Las autoridades restringirán el uso de drones particulares y sumarán helicópteros, aviones y aeronaves no tripuladas oficiales para vigilar la seguridad aérea en Cali - crédito Policía Cali/X
Las autoridades restringirán el uso de drones particulares y sumarán helicópteros, aviones y aeronaves no tripuladas oficiales para vigilar la seguridad aérea en Cali - crédito Policía Cali/X

La ciudad contará con un componente aéreo especial, integrado por helicópteros y aviones del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, encargados de sobrevolar la zona para monitorear el dispositivo de seguridad y apoyar cualquier reacción que se requiera. Aeronaves no tripuladas oficiales también servirán para labores de vigilancia en puntos estratégicos.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de los asistentes y el orden público, disponiendo la totalidad de sus capacidades humanas, técnicas y tecnológicas al servicio del país. El Ministerio de Defensa instó a la población de Cali y del resto del país a vivir la jornada en serenidad, respeto y confianza, con el objetivo de que el 7 de agosto sea recordado como una fecha tranquila y en paz para la democracia colombiana.

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