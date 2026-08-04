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Distrito impulsará renovación en el centro de Bogotá con 3.000 nuevas viviendas, zonas verdes y conexión con el metro, Transmilenio y Regiotram

La intervención urbanística incorpora comercio, oficinas y servicios, con espacio público orientado a movilidad sostenible y regeneración ambiental, en tres manzanas cercanas a los principales sistemas de transporte masivo

Más de 29.000 metros cuadrados del proyecto estarán destinados a áreas libres, zonas verdes, reverdecimiento y regeneración ambiental - crédito RenoBo
Más de 29.000 metros cuadrados del proyecto estarán destinados a áreas libres, zonas verdes, reverdecimiento y regeneración ambiental - crédito RenoBo
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El alcalde Carlos Fernando Galán firmó el Decreto 290 de 2026, abriendo paso a uno de los hitos urbanos más ambiciosos en el corazón de Bogotá: la transformación de 9,3 hectáreas entre las calles 24 y 26, y entre la carrera 13 y la transversal 17.

Este sector será epicentro de la convergencia entre la primera línea del metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente y Transmilenio, integrando vivienda, comercio, servicios y un renovado espacio público en una de las zonas más estratégicas de la capital.

La decisión representa un avance crucial para el Plan Parcial Estación Metro 26, que contempla la construcción de 3.052 unidades de vivienda y más de 29.000 metros cuadrados de áreas libres y zonas verdes.

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El proyecto transformará 9,3 hectáreas entre las calles 24 y 26 y entre la carrera 13 y la transversal 17 en una zona estratégica de Bogotá - crédito RenoBo
El proyecto transformará 9,3 hectáreas entre las calles 24 y 26 y entre la carrera 13 y la transversal 17 en una zona estratégica de Bogotá - crédito RenoBo

El proyecto, liderado por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), buscará revitalizar el centro de la ciudad, dotándolo de un entorno funcional y conectado directamente a la infraestructura de transporte masivo, para beneficiar tanto de futuros residentes como de quienes transitan diariamente por este sector.

Así será la transformación del centro de Bogotá

El Decreto 290 modifica y actualiza el Plan Parcial Estación Metro 26, brindando a RenoBo las condiciones normativas necesarias para avanzar en la Unidad de Actuación Urbanística 4 (UAU 4), que abarca tres manzanas claves en el entorno de la futura estación 13 del Metro, la Estación Central de Transmilenio y la estación del Regiotram de Occidente. Con ese marco legal, la empresa podrá continuar con la estructuración y, próximamente, la selección del desarrollador inmobiliario encargado de ejecutar la obra.

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“El decreto es la luz verde que estábamos esperando. Nos da la certeza jurídica y normativa para seguir estructurando un proyecto que va a marcar un antes y un después en la forma en que Bogotá vive el centro de la ciudad”, afirmó Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo.

El Decreto 290 actualiza el Plan Parcial Estación Metro 26 y habilita a RenoBo para avanzar en la Unidad de Actuación Urbanística 4 - crédito RenoBo
El Decreto 290 actualiza el Plan Parcial Estación Metro 26 y habilita a RenoBo para avanzar en la Unidad de Actuación Urbanística 4 - crédito RenoBo

La firma del decreto permite concretar la apuesta por un desarrollo de usos mixtos —vivienda, comercio y servicios— que reactivará social y económicamente un sector que llevaba más de una década subutilizado.

Vivienda, espacio público y conexión total

El Plan Parcial Estación Metro 26 prevé la construcción de más de 3.000 viviendas, oficinas y comercio, soportados en un diseño urbano innovador que prioriza la movilidad sostenible y el espacio público de calidad. Más de 29.000 metros cuadrados estarán dedicados a áreas verdes, reverdecimiento y regeneración ambiental. La integración de sistemas de transporte como el Metro, el Regiotram y TransMilenio facilitará la movilidad de miles de personas y dinamizará la economía local.

El gerente de RenoBo destacó que “no se trata solo de construir vivienda y comercio, sino de devolverle a la ciudad un espacio que llevaba años en desuso, y de hacerlo conectado directamente a los principales sistemas de transporte de la capital”.

En los próximos meses, la banca de inversión Bonus culminará la estructuración técnica, financiera y jurídica del modelo de negocio, tras lo cual se abrirá el proceso competitivo para seleccionar al desarrollador inmobiliario responsable del diseño, financiación, construcción y comercialización.

La Estación Metro 26 integrará la primera línea del Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente y Transmilenio en un nodo de movilidad - crédito RenoBo
La Estación Metro 26 integrará la primera línea del Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente y Transmilenio en un nodo de movilidad - crédito RenoBo

Integración urbana y movilidad

El proyecto contempla también la construcción de un edificio destinado a usos comerciales y de oficinas, junto con nuevas áreas de espacio público y reverdecimiento del sector, bajo criterios de sostenibilidad y regeneración ambiental. La apuesta es consolidar un entorno urbano que combine vida residencial, actividad económica y recreación, articulado con los más modernos sistemas de transporte masivo.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y RenoBo reafirman así su compromiso con una transformación urbana integral, que integra vivienda, movilidad y espacio público en zonas centrales y altamente conectadas. El Plan Parcial Estación Metro 26 se perfila como uno de los desarrollos urbanos más relevantes de la próxima década en la ciudad, marcando un nuevo paradigma en la forma de concebir y habitar el centro de Bogotá.

Renobo reiteró que las autoridades distritales y el sector privado trabajarán de la mano para materializar los objetivos del plan, que prevé el desarrollo de más de 500 unidades de vivienda en las primeras tres manzanas intervenidas, junto con la construcción de infraestructura comercial, oficinas y una red de espacio público verde.

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