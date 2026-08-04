Regiotram del Norte toma impulso: estas son las fechas clave para su construcción y operación

Proyecto Regiotram del Norte, busca funcionar como sistema de transporte de carga y de pasajeros - crédito Alcaldía de Bogotá

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El sistema ferroviario que conectará el norte de Cundinamarca con Bogotá dio un nuevo paso hacia su construcción. La Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte anunciaron la publicación de los prepliegos de la licitación del Regiotram del Norte, un avance que abre oficialmente la primera etapa del proceso contractual para una de las obras de movilidad más esperadas de la región.

Con la divulgación de estos documentos comenzó el periodo en el que empresas, ciudadanos, gremios, universidades y organismos de control podrán revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros planteados para el proyecto. Las observaciones recibidas serán analizadas antes de la publicación de los pliegos definitivos que definirán la licitación. La iniciativa busca transformar la conexión entre Bogotá y los municipios de la sabana norte mediante un tren regional que permita reducir los tiempos de traslado y mejorar la integración entre la capital del país y Cundinamarca. El proyecto contempla una línea férrea de 48,9 kilómetros con 17 estaciones distribuidas a lo largo del recorrido.

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El Regiotram del Norte contempla una línea férrea de 48,9 kilómetros con 17 estaciones entre Bogotá y Cundinamarca - crédito Gobernación de Cundinamarca

El sistema contará con 26 trenes y está diseñado para que los usuarios puedan desplazarse entre Bogotá y Zipaquirá en aproximadamente 50 minutos. Con esta infraestructura se pretende ofrecer una alternativa de transporte para miles de personas que diariamente se movilizan entre los municipios del norte del departamento y la ciudad. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, explicó en La FM que la apertura del proceso licitatorio es el resultado de un trabajo desarrollado durante varios años, en el que se adelantaron estudios, gestiones financieras y reuniones técnicas para estructurar la iniciativa.

“Después de seis años de desarrollar los estudios de fase de factibilidad, conseguir los recursos y realizar centenares de mesas técnicas, abrimos el proceso licitatorio y vamos a escuchar al mercado nacional e internacional para que nos presente sus observaciones sobre los componentes técnicos y jurídicos, con el propósito de que en octubre entremos en la licitación definitiva”, afirmó el mandatario.

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El cronograma del proyecto establece varias fases antes de que los trenes puedan entrar en funcionamiento. De acuerdo con la administración departamental, luego de finalizar la licitación y seleccionar al concesionario, la firma del contrato estaría prevista entre julio y agosto de 2027.

El proyecto permitirá conectar la capital del país con Zipaquirá en un recorrido estimado de 50 minutos - créditoJorge Emilio Rey/X

Después de ese momento iniciaría una etapa de preconstrucción con una duración aproximada de dos años. Durante ese periodo se realizarán los estudios y diseños de detalle, además de los trámites relacionados con la adquisición predial, los permisos ambientales y otros procesos necesarios para avanzar hacia la ejecución de las obras.

“Cuando se firme el contrato tendremos dos años de preconstrucción, periodo en el que realizaremos los estudios y diseños de detalle, adelantaremos la gestión predial y obtendremos los diferentes licenciamientos requeridos. Esa etapa se extenderá hasta 2029″, señaló el gobernador. Una vez concluida esa fase comenzaría la construcción de la infraestructura ferroviaria. El calendario previsto por la Gobernación de Cundinamarca indica que las obras se desarrollarían durante los años siguientes, con el objetivo de poner en marcha la operación comercial entre 2034 y 2035.

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El proyecto es considerado una de las apuestas principales para mejorar la movilidad regional, debido al crecimiento de los desplazamientos entre Bogotá y los municipios ubicados en la sabana norte. La conexión férrea busca complementar las alternativas existentes y ofrecer un sistema con mayor capacidad para atender la demanda de transporte.

La publicación de los prepliegos abrió una fase de observaciones para empresas, gremios y organismos interesados - crédito Gobernación Cundinamarca

Además de la reducción en los tiempos de viaje, el Regiotram del Norte plantea una integración más eficiente entre los territorios que hacen parte de su recorrido. La construcción de las estaciones permitirá conectar diferentes zonas del departamento con la capital mediante una infraestructura diseñada para la movilidad diaria de los habitantes.

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La administración departamental señaló que el avance dependerá del desarrollo de cada una de las etapas previstas y de que el proceso contractual avance según el calendario establecido. Si no se presentan retrasos o situaciones extraordinarias, el servicio podría estar disponible para los usuarios entre 2034 y 2035. “Esperamos que, si no ocurre ninguna situación extraordinaria, entre 2034 y 2035 podamos dar inicio a la operación del Regiotram del Norte”, concluyó Rey.