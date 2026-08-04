Baby shower en conjunto residencial de Cali terminó en asonada por un procedimiento policial

El baby shower que se celebraba en el conjunto residencial Torres de Río Cauca, en Cali, terminó en una asonada cuando la intervención policial para controlar la presunta obstrucción de la vía pública provocó enfrentamientos entre asistentes y uniformados, dejando escenas de caos y desorden registradas en videos difundidos en redes sociales - crédito Denuncias Ciudadanas Cali DCC / Facebook

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El procedimiento policial en el conjunto residencial Torres de Río Cauca, en Cali, derivó en una asonada tras la intervención de uniformados durante un baby shower celebrado en un espacio público de la urbanización.

Los hechos quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales que mostraron el desorden posterior: sillas y elementos decorativos esparcidos por el área donde también se encontraban carpas, un puesto de comida y un vehículo rojo.

Según las versiones que circulan en redes sociales, la Policía Nacional acudió al lugar por presunta obstrucción de la vía pública provocada por la celebración. La llegada de los agentes generó una confrontación directa, donde algunos asistentes utilizaron mobiliario y objetos de la fiesta para agredir a la fuerza pública. Los registros audiovisuales dejaron ver cómo varias sillas y decoraciones fueron lanzadas, intensificando el caos.

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Durante el procedimiento, se observó la presencia de al menos 10 patrulleros, quienes persiguieron a varias personas en el lugar el evento. En uno de los videos, un agente patea una mesa decorada, que cae al suelo, mientras se escuchan gritos y música de fondo. También se ve a policías apuntando con sus armas a algunos presentes.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas ni personas heridas. Tampoco han esclarecido las causas específicas que desencadenaron la violencia. Al final de la grabación, se puede ver a varios hombres recogiendo y apilando las sillas que segundos antes habían sido arrojadas contra los uniformados.

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