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Video de fuerte pelea en una playa de Cartagena: un grupo de jóvenes habría agredido a un lanchero local y se desató el caos

El enfrentamiento ocurrido en Punta Arena generó alarma entre turistas y residentes, mientras disfrutaban de una jornada en la playa

Testigos señalaron que cerca de 16 jóvenes cartageneros habrían agredido a un hombre en Punta Arena - crédito Colombia Oscura/X

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Las playas de Punta Arena en Cartagena se convirtieron en escenario de una serie de enfrentamientos el domingo 2 de agosto. Una riña inicial escaló rápidamente, involucrando a un grupo numeroso de jóvenes y generando alarma entre quienes se encontraban en la zona.

Entre los hechos que causaron mayor inquietud, testigos señalaron que cerca de 16 jóvenes cartageneros habrían atacado a un hombre. La situación se agravó al circular la información de que la persona agredida era un isleño y lanchero conocido en el sector.

En las imágenes se evidencia a decenas de personas que están en el agua y en la arena. Además, a individuos involucrados en una disputa física a bordo de una de las lanchas y en el agua circundante.

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En las imaágenes se escucha a los testigos relatando: “Anda, Marica, qué miedo. Ay, Dios mío, mira eso, mira eso.Mírelo y la policía, ve”. Los momentos posteriores estuvieron marcados por la llegada de más personas al lugar, lo que incrementó la tensión y derivó en nuevos choques.

El enfrentamiento en la playa de Punta Arena obligó a decenas de personas a alejarse de la zona - crédito Captura video
El enfrentamiento en la playa de Punta Arena obligó a decenas de personas a alejarse de la zona - crédito Captura video

Imágenes captadas por turistas y habitantes muestran a decenas de personas huyendo del sitio, tratando de evitar ser alcanzadas por la violencia.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Hacer turismo en el caribe colombiano es un asco, delincuentes haciendo el papel de vendedores y operadores turísticos. Ir allá es robada, estafada y cascada fija”; “Resulta que va uno a las costa a descansar y relajarse y resulta robado, agredido, timado, metido en peleas ajenas, putiado por algun lugareño por no comprar sus productosy aburrido por que todo es mas caro como si estuviese en el extrajero. No jodas!”; “La solución es no ir por allá a esos lugares”; “En playa tranquila la atención es una porquería . estaba con mi familia y nos levantaron del lugar para poner otros turistas que llegaron tarde … estaba una porquería la atención de esos dizque operadores turísticos"; “El camarógrafo tenía que hacer una sola cosa y la hizo excelente”; “Cada dia más podridas las playas colombianas!”: fueron algunos de los mensajes.

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Autoridades del sector turístico y organismos competentes iniciaron una investigación para esclarecer el hecho y establecer la responsabilidad de quienes participaron. El incidente ha despertado preocupación entre los visitantes y la comunidad local, que exigen mayor seguridad en las áreas de recreo.

Según los relatos, la víctima de la riña en Cartagena era un isleño y lanchero del sector - crédito Captura de videi
Según los relatos, la víctima de la riña en Cartagena era un isleño y lanchero del sector - crédito Captura de videi

En video: comunidad golpeó a un hombre acusado de presuntos tocamientos a menores en una playa de Santa Marta

La tarde del domingo 2 de agosto, la habitual calma de El Rodadero fue interrumpida por un episodio que generó una ola de indignación colectiva entre los visitantes y residentes del balneario de Santa Marta.

Un hombre fue señalado públicamente de haber realizado presuntos tocamientos a menores en la playa, lo que provocó una reacción inmediata de quienes presenciaron la escena.

El incidente se volvió viral en cuestión de minutos tras la difusión de varios videos en redes sociales. En las imágenes, se ve cómo la multitud rodea al individuo, lo increpa en voz alta y lo agrede físicamente con golpes y patadas, mientras le exigen explicaciones y expresan su rechazo a cualquier acto contra la integridad de menores.

La intervención ciudadana no se limitó a los reclamos verbales. Decenas de personas participaron en la confrontación directa, apartando al hombre de la zona y pidiendo la presencia urgente de las autoridades.

Un hombre fue golpeado en la playa de El Rodadero en Santa Marta tras ser señalado de presuntos tocamientos a menores - crédito @STAMARTAYLAREGI / X
Un hombre fue golpeado en la playa de El Rodadero en Santa Marta tras ser señalado de presuntos tocamientos a menores - crédito @STAMARTAYLAREGI / X

La situación fue tan tensa que la Policía Metropolitana de Santa Marta debió intervenir para controlar el tumulto, aunque hasta el cierre de la jornada no se había emitido un pronunciamiento oficial ni se había confirmado la identidad del acusado.

El hecho provocó una fuerte conmoción entre quienes se encontraban en la playa, reavivando el debate sobre la protección a la niñez y la responsabilidad ciudadana ante la sospecha de delitos sexuales. Las autoridades recordaron que “toda denuncia por delitos contra menores debe ser realizada ante los organismos pertinentes” para no entorpecer las investigaciones y garantizar el debido proceso.

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