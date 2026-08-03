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Gustavo Bolívar presentó las supuestas pruebas del fraude electoral: “Dejen de decir que Cepeda perdió”

El exfuncionario del gobierno saliente publicó datos que muestran 95 municipios con más votantes que habitantes y vinculó las anomalías a los territorios donde el presidente electo acumuló su mayor ventaja sobre Iván Cepeda

Gustavo Bolívar cuestionó de forma directa la visión ética del abogado Abelardo de la Espriella, al advertir sobre los riesgos de desvincular principios morales del ejercicio jurídico - crédito Montaje Infobae
Gustavo Bolívar cuestionó de forma directa la visión ética del abogado Abelardo de la Espriella, al advertir sobre los riesgos de desvincular principios morales del ejercicio jurídico - crédito Montaje Infobae
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Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento para la Prosperidad Social durante el gobierno de Petro, publicó este lunes en X la primera entrega de lo que denomina “las pruebas del fraude” en las elecciones presidenciales de Colombia, y señaló que en 95 municipios hay más votantes registrados que habitantes totales según el censo poblacional del DANE.

La publicación llega el mismo día en que el presidente saliente Gustavo Petro había anunciado que se presentarían ante la ciudadanía las evidencias del patrón estadístico que, según él, alteró más de 1,8 millones de votos en favor de Abelardo de la Espriella, declarado ganador de la segunda vuelta del 21 de junio con 12.960.166 sufragios frente a 12.708.312 de Iván Cepeda.

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Qué muestran las tablas difundidas por Bolívar

Las imágenes que acompañan la publicación de Bolívar contienen una tabla con columnas de departamento, municipio, población proyectada al 2025, censo electoral y el porcentaje que ese censo representa sobre la población total.

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Gustavo Bolívar revivó la hipótesis de fraude en las elecciones del 21 de julio y defendió a Iván Cepeda como ganador - crédito @GustavoBolivar/X

Los casos más extremos aparecen en municipios de Norte de Santander: Puerto Santander figura con un censo electoral de 21.306 votantes sobre una población de 9.483 habitantes, lo que arroja un porcentaje del 224,7%. Le siguen Ragonvalia (154,8%), Durania (141,9%) y Santiago (139,8%).

La segunda tabla, visible en la otra imagen, muestra municipios donde el registro supera el 100% de la población, con casos en Boyacá, Valle, Cundinamarca, Santander, Tolima, Antioquia y Caquetá, entre otros. La anotación “hasta aquí con más de 100%” aparece marcada en rojo sobre la tabla.

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Los argumentos del Pacto Histórico

Bolívar estructuró su denuncia en tres tramos. Primero, 95 municipios con más votantes que habitantes. Segundo, 150 municipios con censo electoral superior al 95% de su población. Tercero, 256 municipios con censo superior al 90%.

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Las tablas que presentó Gustavo Bolívar sobre supuesto fraude electoral en las elecciones de segunda vuelta presidencial - crédito @GustavoBolivar/X

El argumento de fondo es estadístico: según el DANE, los menores de 18 años representan en promedio el 20,8% de la población colombiana, por lo que el censo electoral no debería superar el 80% de los habitantes de ningún municipio en condiciones normales.

En los 505 municipios que agrupan esas tres categorías —ubicados principalmente en Boyacá, Santander, Antioquia, Cundinamarca y el Eje Cafetero— De la Espriella aventajó a Cepeda por 751.156 votos, según la misma publicación.

Bolívar también aludió a una lista de 850.000 cédulas que, según el Pacto Histórico, fueron adicionadas al censo electoral dos días antes de la primera vuelta del 31 de mayo.

Petro ha dicho en repetidas ocasiones que huboi fraude en las elecciones a la presidencia de Colombia - crédito Europa Press
Petro ha dicho en repetidas ocasiones que huboi fraude en las elecciones a la presidencia de Colombia - crédito Europa Press

La fuente declarada de estos datos son los 75.000 testigos digitales de la sociedad civil convocados por Petro para resguardar el escrutinio, en cuya organización Bolívar tuvo un papel directo desde su cargo en el gobierno saliente.

La posición de las autoridades electorales

Ni el Consejo Nacional Electoral ni la Registraduría han respondido de forma específica a las cifras difundidas por Bolívar.

Lo que sí había aclarado la Registraduría con anterioridad es que el preconteo del 21 de junio coincidió en un 99,997% con el escrutinio oficial de primer nivel a cargo de los jueces de la República, y que el 26 de mayo no se realizó modificación alguna a ningún software electoral.

El Consejo de Estado admitió el 26 de julio una demanda de nulidad electoral contra la resolución del CNE que declaró electo a De la Espriella, presentada por el ciudadano Luis Guillermo Pérez Casas.

La respuesta del presidente electo

Petro utiliza la doble nacionalidad de De la Espriella para advertir a Trump de que no se fíe de él - crédito Europa Press
Petro utiliza la doble nacionalidad de De la Espriella para advertir a Trump de que no se fíe de él - crédito Europa Press

De la Espriella calificó el conjunto de estas acciones como “un intento deliberado de desestabilizar la democracia colombiana”. “Haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron”, afirmó en un discurso en sus redes sociales.

La tensión entre ambos bandos se arrastra desde el 7 de julio, cuando De la Espriella suspendió el proceso formal de transición tras las primeras acusaciones de fraude de Petro. Su posesión está prevista para el 7 de agosto en la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia que ningún miembro del Pacto Histórico tiene previsto presenciar.

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