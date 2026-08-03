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Contratistas de Rtvc estarían tratando de ‘atornillarse’ en sus cargos a través de un sindicato: pedirían cambiar sus condiciones laborales

Según testimonios de algunos trabajadores, en diferentes áreas del medio público se estaría presionando para apoyar la iniciativa que obligaría al gobierno entrante a ‘negociar’ las nuevas condiciones laborales de los contratistas

Rtvc denunció que la medida como un acto sin precedentes y advierte que pone en riesgo el derecho a la información - crédito Rtvc
Contratistas catalogaron la medida como un acto sin precedentes y advierte que pone en riesgo la estabilidad del medio - crédito Rtvc
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A menos de cuatro días para que Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia de la República, lo que implica un relevo administrativo en casi la totalidad de las entidades estatales, incluidos los medios estatales, se conoció sobre una ‘jugadita’ que se estaría organizando desde el Sistema de Medios Públicos - Rtvc para “atornillar” contratistas del gobierno Petro.

Según una investigación de El Colombiano, al interior del canal público existe una serie de denuncias sobre presiones a contratistas para apoyar la formación de un sindicato laboral y la de un borrador de pliego que propone cambiar contratos de prestación de servicios por contratos de trabajo en un plazo de un mes.

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El proceso se concentra sobre todo en el área de radio y, según chats y testimonios citados por el diario nacional, incluye reuniones, encuestas y recolección de documentos para completar el mínimo legal de afiliados.

La exigencia principal del sindicato recién conformado consiste en que Rtvc transforme los contratos de prestación de servicios en contratos laborales oficiales en un plazo de un mes, otorgando a los beneficiarios lo que denominan “estabilidad laboral absoluta”. Este pedido, plasmado en un borrador de pliego de peticiones, busca que la administración entrante asuma la negociación colectiva y modifique de raíz la relación contractual con buena parte del personal.

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La formalización laboral en RTVC abrió un debate interno sobre la estabilidad laboral y la legitimidad de la estrategia sindical - crédito Colprensa
La formalización laboral en RTVC abrió un debate interno sobre la estabilidad laboral y la legitimidad de la estrategia sindical - crédito Colprensa

Quienes han participado en estas reuniones aseguran que la urgencia por sumar afiliados creció en las semanas previas al cambio de administración, programado para el 7 de agosto.

Los mensajes en grupos de WhatsApp obtenidos por el diario reflejaron insistentes convocatorias a encuentros virtuales y presenciales, además de solicitudes reiteradas para enviar documentos personales en un único archivo PDF, requisito para formalizar la afiliación sindical.

“Necesitamos al menos 26 personas... esta noche se depurará el grupo para formalizar el proceso”, se lee en uno de los textos. En otro intercambio se pide remitir en un solo PDF la cédula, el contrato vigente o el último suscrito, el correo de solicitud de documentos para la renovación y la disponibilidad para asistir a la reunión constitutiva.

De acuerdo con testimonios recogidos por El Colombiano, al menos tres personas señalaron haber recibido advertencias sobre posibles dificultades en la renovación de sus contratos si decidían no sumarse al sindicato.

Un cambio clave en Rtvc: director general de noticias por primera vez - crédito Colprensa
La afiliación al sindicato en RTVC se aceleró antes del relevo en la gerencia del 7 de agosto, con convocatorias y envío de documentos por WhatsApp - crédito Colprensa

“Nos dijeron que el contrato estaba por vencerse y que era mejor apoyar el proceso”, señaló uno de los asistentes a las reuniones en diálogo con ese diario. Otras voces consideran que la iniciativa sindical se utiliza con fines distintos a la defensa genuina de los derechos laborales.

Los testimonios también señalan una contradicción sobre la estabilidad laboral en la entidad. Según esas versiones, en administraciones anteriores los contratos por prestación de servicios duraban seis meses e incluso un año, mientras que durante la gestión de Hollman Morris habrían pasado a tres o cuatro meses.

Están citando a un sindicato que señala que la intención es que el nuevo gobierno no haga contratos de tres o cuatro meses. Ay, que no sean ridículos porque precisamente ese tipo de contrataciones es lo que hicieron en el gobierno Petro dentro de Rtvc, contratos cortos a meses”, comentó uno de los contratistas a El Colombiano.

El sindicato, de acuerdo con el borrador del pliego de peticiones, propone además mecanismos de estabilidad reforzada, beneficios adicionales y límites a la terminación de los vínculos laborales. Trabajadores interpretan estas propuestas como un intento de dejar cerrada una negociación que deberá resolver la próxima gerencia, transfiriendo el costo político y administrativo al nuevo equipo directivo.

El pliego de peticiones del sindicato en RTVC propone estabilidad reforzada, beneficios adicionales y límites a la terminación de los vínculos laborales - crédito RTVC
El pliego de peticiones del sindicato en RTVC propone estabilidad reforzada, beneficios adicionales y límites a la terminación de los vínculos laborales - crédito RTVC

Pero el proceso de sindicalización no es el único motivo de alerta dentro de Rtvc. Existen denuncias sobre presuntos nombramientos de funcionarios cercanos a la actual dirección en cargos de planta, realizados antes del cambio de administración. Las fuentes consultadas mencionan al subgerente de Radio, Luis Alfredo Hernández, quien habría manifestado su intención de permanecer en la entidad y buscar interlocución con representantes del nuevo gobierno.

Entretanto, expertos en derecho laboral recordaron a este medio que tanto la libertad sindical como el fuero sindical son garantías constitucionales en Colombia, pensadas para proteger a los trabajadores de posibles represalias. No obstante, en este escenario, advierten que tales figuras podrían estar siendo instrumentalizadas como una herramienta de presión para condicionar a la próxima administración de RTVC

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