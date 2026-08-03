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Daniel Briceño respaldó a Abelardo de la Espriella por adecuación de sede presidencial en Barranquilla: “Los muebles fueron pagados y donados”

El militante del Centro Democrático apoyó la versión del presidente electo, subrayando que la intervención fue costeada por el jefe de Estado entrante y empresarios locales, sin afectar recursos estatales

Abelardo de la Espriella negó edificación de palacio presidencial y aclara adecuación de inmueble militar - crédito @GermnAndrs92683/X
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La polémica sobre una supuesta construcción de una nueva sede presidencial en Barranquilla ocupó el centro de la agenda política tras las declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien negó enfáticamente estos rumores.

De la Espriella aclaró mediante una alocución virtual el 2 de agosto de 2026 que no existe ningún proyecto de edificación de un nuevo palacio presidencial, sino la adecuación de una estructura ya existente en la ciudad.

“El edificio ya existía, tiene muchos años. Está ubicado en la sede de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en el Batallón Paraíso, aquí en Barranquilla”, explicó el mandatario electo.

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Según él, la arquitectura neoclásica de la instalación responde a un estilo habitual en edificaciones históricas de la ciudad y de otros lugares del mundo.

Daniel Briceño y Abelardo de la Espriella
Daniel Briceño respaldó a Abelardo de la Espriella y negó nueva construcción presidencial en Barranquilla - crédito @danielbricen/X - Colprensa

“Quienes la comparan con la Casa Blanca desconocen que ambas responden al mismo lenguaje arquitectónico de una época, no a una copia”, subrayó De la Espriella, desestimando comparaciones con la residencia presidencial estadounidense.

La intervención sobre el inmueble, según el propio presidente electo, tiene como objetivo “garantizar las condiciones de seguridad y el funcionamiento adecuado que requiere una sede de la Presidencia de la República”.

Añadió que el espacio ya contaba con infraestructura estratégica relevante y que no existe ninguna obra nueva en marcha, desmintiendo así las versiones que circularon en redes sociales y algunos sectores políticos.

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Uno de los puntos que generaron mayor discusión pública giró en torno al financiamiento de la adecuación. Abelardo de la Espriella fue contundente: “No se están utilizando dineros públicos, sino recursos propios y donaciones de empresarios de Barranquilla”.

El presidente electo recalcó que los fondos provienen exclusivamente del sector privado y de su patrimonio personal, por lo cual no compromete partidas estatales ni presupuestos oficiales.

Daniel Briceño se refirió a nueva sede presidencial en Barranquilla - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño se refirió a nueva sede presidencial en Barranquilla - crédito @Danielbricen/X

El presidente electo sostuvo que la estrategia apunta a garantizar la operatividad del Ejecutivo en diferentes regiones del país y a aprovechar las capacidades logísticas de la infraestructura militar de la ciudad.

El mandatario electo buscó disipar suspicacias, subrayando que “no se está levantando una Casa Blanca en el Caribe, como algunos han querido hacer creer”.

En sintonía con esta versión, Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y representante del Centro Democrático, respaldó la información dada por De La Espriella.

“La sede presidencial en Barranquilla no se construyó, simplemente fue adecuada”, declaró Briceño. Además, señaló: “La financiación de su intervención no se hizo con recursos públicos, es con donación del sector privado”.

Sobre el equipamiento y mobiliario del recinto, Briceño afirmó que “los muebles fueron pagados y donados con recursos propios de Abelardo de la Espriella”, remarcando la ausencia de fondos estatales en todos los aspectos de la intervención.

La decisión de instalar una sede presidencial alterna en Barranquilla, aunque no nueva, ha sido objeto de debate en el ámbito político y social colombiano.

Avanza adecuación de sede presidencial en Barranquilla antes de la posesión de De la Espriella - crédito @deimerespinoza_/X
Avanza adecuación de sede presidencial en Barranquilla antes de la posesión de De la Espriella - crédito @deimerespinoza_/X

Remodelan Batallón Paraíso en Barranquilla para despacho presidencial de Abelardo de la Espriella

En el norte de Barranquilla, dentro del histórico Batallón Paraíso, se acelera la remodelación del edificio que funcionará como una de las sedes presidenciales para Abelardo de la Espriella tras su posesión el próximo 7 de agosto de 2026.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, explicó en entrevista con La FM de RCN que la administración departamental destinó cerca de $2.000 millones para adecuar el inmueble. “Ha sido un proceso de rescatar y recuperar una edificación que hicimos en el año 2010”, señaló.

El edificio, propiedad de la Gobernación, se encuentra en la Segunda Brigada del Ejército y ahora se acondiciona para el despacho presidencial.

Las obras, iniciadas hace dos semanas, han contado con la participación de hasta 300 trabajadores y jornadas extendidas para cumplir el cronograma. Destacaron los aportes de empresarios como Tecnoglass, que donó puertas y ventanería, y la revisión eléctrica a cargo de Air-e, aunque sin acuerdo para una subestación nueva.

El ingeniero Deimer Espinoza difundió imágenes de los avances, que incluyen un parqueadero y una alameda que conectará con la entrada principal desde la Vía 40. Además, se desocupa el edificio de la Aduana para uso del gobierno y ministros designados.

De la Espriella confirmó que alternará funciones entre el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana, impulsando la descentralización gubernamental y proponiendo que Barranquilla sea reconocida como “capital alterna”.

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