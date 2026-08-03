Así reaccionaron los políticos al nombramiento de Claudia Benavides Salazar como ministra de Ciencia, tras una convocatoria pública: “Por primera vez en la historia”

Políticos se pronunciaron en X por nueva nombramiento del gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito @soyjaimeandres/X - @PaolaHolguin/X - Colprensa

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El nombramiento de Claudia Benavides Salazar como nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella generó una oleada de reacciones en el ámbito político y empresarial colombiano.

Diversos referentes tomaron las plataformas digitales para expresar su opinión sobre el proceso de selección, realizado por medio de plataformas de mérito, públicas y con transparencia, y para enviar mensajes a la funcionaria que ahora encabezará el sector científico y tecnológico del país.

Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y ministro designado de Vivienda, Ciudad y Territorio, fue uno de los primeros en pronunciarse.

Subrayó el carácter sin precedentes del mecanismo de elección: “Por primera vez en la historia un ministro de Estado es designado por medio de plataformas de mérito, públicas y con transparencia”.

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La llegada de Claudia Benavides al ministerio marca un hito, afirmó Jaime Andrés Beltrán - crédito @soyjaimeandres/X

Beltrán destacó que esta decisión corresponde al gobierno de Abelardo de la Espriella, quien impulsó el sistema del Banco de Talentos. “Bienvenida Claudia Benavides a la Patria Milagro, nueva ministra de Ciencia y Tecnología”, añadió, reconociendo el inicio de una etapa distinta para la administración pública nacional.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo se sumó a las felicitaciones. En sus palabras, el nombramiento representa “el primer triunfo del banco de talentos de la #PatriaMilagro”.

Restrepo valoró la hoja de vida de Benavides Salazar, señalando que se trata de un perfil “al servicio de millones de colombianos y en favor de la ciencia, la tecnología y la innovación”. Para el vicepresidente entrante, el proceso marca un punto de inflexión: “El mérito recobró su importancia. Le deseo todos los éxitos”.

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José Manuel Restrepo resaltó el mérito y la trayectoria de Claudia Benavides en su llegada a Minciencias - crédito @jrestrp/X

El respaldo institucional se amplió con el mensaje de Paola Holguín, exsenadora del Centro Democrático y ministra de las Culturas, Artes y Saberes designada, quien celebró el hecho de que se tratara del primer nombramiento del Banco de Talentos.

Holguín calificó a la nueva ministra como “un ejemplo de cómo se impone el mérito en la Patria Milagro”, lo que, según su visión, representa una señal de cambio para la administración pública y la gestión de políticas sectoriales.

Paola Holguín destacó el mérito en el primer nombramiento del Banco de Talentos y respaldó a Claudia Benavides - crédito @PaolaHolguin/X

Desde el movimiento Defensores de la Patria, el exsenador y cofundador Carlos Felipe Mejía enfatizó cómo la designación de Benavides Salazar fue producto de un proceso sustentado en la experiencia y la formación profesional.

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“El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó a Claudia Benavides Salazar como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, tras ser seleccionada mediante el Banco de Talentos de la Patria Milagro, en un proceso basado en el mérito, la preparación y la experiencia”, puntualizó Mejía.

Concluyó su mensaje con una felicitación: “Felicitaciones Ministra”.

Carlos Felipe Mejía resaltó la experiencia y el mérito en la selección de Claudia Benavides - crédito @CARLOSFMEJIA/X

El sector empresarial, clave para la articulación de políticas de innovación y desarrollo, también se manifestó a través de la Cámara Colomboamericana (AmCham Colombia).

La presidenta ejecutiva, María Claudia Lacouture, extendió un saludo institucional: “Desde @AmChamCol felicitamos a Claudia Benavides Salazar por su designación como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y le deseamos el mayor de los éxitos en esta importante responsabilidad”.

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Lacouture remarcó la relevancia de fortalecer el sector, afirmando que “la ciencia, la tecnología y la innovación son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible, la competitividad y la productividad del país”.

María Claudia Lacouture felicitó a Claudia Benavides y enfatizó el papel de la innovación en la productividad - crédito @mclacouture/X

Según la líder gremial, robustecer este ministerio implica “impulsar la investigación, acelerar la transferencia de conocimiento, promover la innovación empresarial y generar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los colombianos”.

Por último, Carlos Forero, director de la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (Asogravas), expuso la importancia de una gestión efectiva en Minciencias.

Forero felicitó a la nueva ministra y expresó: “Es fundamental que Minciencias adquiera la importancia que necesita, desde el sector de materiales de construcción somos conscientes de los retos en innovación y desarrollo que podremos atender conjuntamente”.

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Carlos Forero destacó la importancia de fortalecer Minciencias y ofrece colaboración desde el sector de materiales - crédito @CFForeroBonell/X

El directivo manifestó la disposición del sector para colaborar con el ministerio en la superación de los desafíos que enfrenta el país en materia de ciencia y tecnología.

El nombramiento de Claudia Benavides Salazar bajo un proceso de mérito y transparencia, respaldado por figuras políticas y empresariales, inaugura una etapa en la que la administración pública apuesta por la competencia y la excelencia profesional.