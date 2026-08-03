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Daniel Mendoza arremetió contra Iván Cepeda y le pidió suspender las marchas del Pacto Histórico para el 7 de agosto: “No quisiera que mataran a nadie”

El creador de contenido no descarta que en las futuras movilizaciones se puedan infiltrar personas que, para él, podrían causar una reacción similar al estallido social de 2021

Daniel Mendoza expresa su desacuerdo con que los jóvenes se expongan a situaciones de riesgo que puedan llevarlos a ser heridos o muertos en protestas - crédito @ElQueLosDELATA - X/Colprensa
Daniel Mendoza expresa su desacuerdo con que los jóvenes se expongan a situaciones de riesgo que puedan llevarlos a ser heridos o muertos en protestas - crédito @ElQueLosDELATA - X/Colprensa
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Siguen los cuestionamientos hacia el partido Pacto Histórico, luego de que convocaran a una jornada de movilizaciones para el viernes 7 de agosto de 2026, como forma de protesta ante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

El turno fue para el influenciador y creador de contenido Daniel Mendoza Leal que, en un video publicado en sus redes sociales, manifestó su desacuerdo ante las movilizaciones que se desarrollarán en Bogotá, Cali y Barranquilla.

En su cuestionamiento, el activista político afín al Gobierno de Gustavo Petro dirigió su mensaje a los jovenes del país que posiblemente estarán presentes en esta actividad, advirtiendo que estas marchas podrían exponerlos a situaciones de alto riesgo.

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Yo debo decirles con toda sinceridad que yo no estoy de acuerdo con que los jóvenes salgan eventualmente a hacerse matar”, manifestó Mendoza.

A su vez, el creador de contenido aseguro que, aunque su decisión pueda llevar a desacuerdos al interior del movimiento de izquierda, considera que su postura obedece a los hechos presentados durante el estallido social de 2021.

“Yo no quiero volver a sentir lo que sentí cuando estaba asilado y se generó el estallido social y los jóvenes salían a gritar: «Matarife, matarife». Y sacaban, salían con las camisetas de la serie. Y después yo veía a esos jóvenes, que mataban de a tres, de a cuatro jóvenes en esas manifestaciones. No, ustedes no saben lo que yo sentía con eso”, expresó.

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A su vez, sostuvo que existen otras posibilidades de protestar y hacer política de forma pacífica, creativa y dentro de los límites de la ley, aprovechando la libertad de expresión y las redes sociales para manifestarse sin violencia.

Entonces, yo a los jóvenes sí les digo que la vida es lo más importante y que no pueden salir a exponerla de esa forma. Yo no quisiera que mataran a nadie”, declaró.

En su intervención, Mendoza Leal cuestionó si los convocantes de las marchas, entre ellos el senador Iván Cepeda, evaluaron adecuadamente las posibles consecuencias o riesgos de estas manifestaciones, al recordar unas declaraciones públicas del presidente electo Abelardo de la Espriella donde había manifestado la posible intromisión contra los derechos políticos de la izquierda colombiana.

“Yo desde aquí le pregunto, por ejemplo, a Iván Cepeda, si evaluaron lo que puede pasar. ¿Ustedes se dan cuenta? (...) el hecho de que se convocó a unas manifestaciones y que este señor (Abelardo de la Espriella) le dijo a la Policía y al Ejército que si hay que dar de baja, hay que dar de baja. Yo les pido que no salgan”, recalcó.

Finalmente, advirtió sobre la manipulación y la infiltración de elementos que quieren desestabilizar las protestas con violencia, y reafirmó que la lucha debe ser sin balas, sin muertes, con ideas y arte.

“Ustedes saben que esas manifestaciones se filtran gente que ellos quieren que esto reviente, que ellos quieren que esto reviente. Ellos quieren que haya violencia. Abelardo de la Espriella hace esto en Cali porque sabe cómo puede reventar esa ciudad. Eso es lo que él quiere”, concluyó.

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