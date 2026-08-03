Pico y Placa en Medellín: esta es la nueva rotación que inicia el lunes 3 de agosto

El pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá entra en vigor el 3 de agosto para el segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

Guardar

La Alcaldía de Medellín implementó desde el lunes 3 de agosto una nueva rotación del pico y placa para particulares y motos en el segundo semestre de 2026.

La medida, diseñada para mejorar la movilidad y reducir la congestión, comenzó con una semana pedagógica en la que no se aplicarán sanciones económicas.

Durante los primeros cuatro días, las autoridades de movilidad centrarán sus esfuerzos en informar a los conductores sobre las modificaciones, evitando la imposición de multas hasta el lunes 10 de agosto.

A partir de ese día, quienes infrinjan la restricción deberán pagar una sanción de $633.111 y podrían enfrentar la inmovilización de sus vehículos.

Distribución de la restricción para carros y motos

La nueva rotación afecta a los vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos, utilizando el último dígito de la placa para automóviles y el primero para motos. El horario se mantiene de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes, sin interrupciones.

PUBLICIDAD

La nueva rotación del pico y placa tendrá una fase pedagógica del 3 al 6 de agosto sin multas ni comparendos - crédito Secretaría de Movilidad

El esquema queda así:

Lunes: 5 y 8

Martes: 1 y 4

Miércoles: 0 y 2

Jueves: 3 y 6

Viernes: 7 y 9

Esta distribución busca reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en el área metropolitana.

En la primera semana de aplicación, comprendida entre el 3 y el 6 de agosto, la restricción tendrá un carácter exclusivamente educativo. Las autoridades buscarán que los ciudadanos conozcan los nuevos dígitos afectados cada día y puedan adecuar sus desplazamientos antes de iniciar la etapa sancionatoria.

La Alcaldía dejó libres de la restricción algunos corredores estratégicos para asegurar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte y facilitar la movilidad en puntos clave del Valle de Aburrá.

PUBLICIDAD

Entre las vías exentas se encuentran la carrera 64A entre las calles 75B y 88, el acceso desde la avenida Regional hacia la calle 78 (Puente del Mico) y la carrera 64C, en sentido sur-norte, entre la calle 78 y la 88.

Las sanciones por incumplir el pico y placa comenzarán el 10 de agosto con multa de $633.111 e inmovilización del vehículo cuando corresponda - crédito Alcaldía de Medellín

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear la ruta antes de salir y verificar los corredores donde el pico y placa no aplica, con el fin de evitar contratiempos e infracciones una vez concluya la semana pedagógica.

Funcionamiento para taxis y calendario de rotación

En el caso de los taxis, la fase pedagógica también se aplica del 3 al 6 de agosto. A partir del 10 de agosto, la infracción conlleva la misma multa que para los particulares y la inmovilización del vehículo cuando corresponda.

PUBLICIDAD

La rotación para el servicio público se realiza por el último dígito de la placa y cambia cada dos semanas, con restricción de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. El calendario establece días específicos para cada terminación, abarcando desde agosto de 2026 hasta enero de 2027.

Por ejemplo, los taxis con placas terminadas en 0 tendrán restricción el 13 y 27 de agosto, el 11 y 25 de septiembre, y así sucesivamente hasta enero. El resto de los dígitos sigue un patrón similar, garantizando la rotación equitativa a lo largo de los meses.

El pico y placa para taxis también tendrá fase pedagógica y se aplicará entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. con rotación de un dígito cada dos semanas hasta enero de 2027 - crédito Secretaría de Movilidad

Áreas de aplicación y excepciones

El pico y placa no rige en el Sistema Vial del Río (autopista Sur y avenida Regional), la vía Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná ni en las vías de los cinco corregimientos de Medellín. Tampoco se aplica en la autopista Sur de Itagüí, la avenida Regional de Envigado y Sabaneta, ni en la variante a Caldas entre Sabaneta, La Estrella y Caldas.

PUBLICIDAD

En Bello, la restricción sí se extiende sobre la autopista Norte y parte de la avenida Regional para disminuir la congestión en ese municipio.

Están exentos de la medida los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos impulsados por gas natural vehicular con registro vigente ante las secretarías de Movilidad del Valle de Aburrá. También gozan de excepción algunos vehículos de organismos de socorro, medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones que cuenten con permisos específicos.