Por qué se aconseja colocar una hoja de laurel dentro de la funda del celular: su uso se remonta a la antigua Grecia

El laurel es elegido como amuleto moderno por su asociación histórica con la prosperidad y el triunfo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La práctica de guardar una hoja de laurel dentro de la funda del celular se extendió velozmente en plataformas como TikTok e Instagram. Este gesto, que se volvió parte de la rutina diaria de miles de personas, responde a la búsqueda de prosperidad, protección y un refuerzo constante de las metas personales y laborales.

La idea de portar una hoja de laurel no es nueva. Su uso como símbolo de victoria y reconocimiento se remonta a la antigua Grecia y Roma, donde poetas o generales recibían coronas tejidas con sus ramas. En la actualidad, la planta mantiene un lugar destacado en tradiciones populares, sobre todo en rituales domésticos y corrientes como el feng shui.

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El teléfono móvil, que acompaña a la persona durante casi toda la jornada, se convierte en un canal perfecto para mantener cerca este amuleto. La hoja, protegida entre el dispositivo y la funda, recuerda constantemente los propósitos de quien la lleva y refuerza la intención diaria de avanzar en proyectos y deseos.

El laurel, además de sus aplicaciones simbólicas, posee usos culinarios y medicinales reconocidos desde la antigüedad - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia adquiere fuerza porque el celular es el objeto más consultado en la vida cotidiana. Cada vez que alguien lo toma, la presencia del laurel funciona como ancla mental y estímulo para no perder de vista los objetivos. Algunas personas potencian el ritual escribiendo sus deseos en la hoja, mientras que otras solo buscan su energía protectora.

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Función simbólica y recomendaciones de uso

Desde la perspectiva de quienes creen en la energía de los objetos, la hoja de laurel no solo atrae prosperidad. También actúa como barrera ante envidias y energías densas que pueden asociarse con el entorno digital. La recomendación principal es elegir una hoja seca, en buen estado, y reemplazarla cuando se deteriore.

No existe un formato rígido. Hay quienes prefieren colocar varias hojas, otros marcan fechas o palabras específicas para reforzar su intención. En todos los casos, el ritual implica una acción consciente y personal, que fomenta el enfoque y la persistencia.

Escribir un deseo en la hoja de laurel antes de colocarla en la funda potencia el ritual, según quienes creen en su poder - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes desean aprovechar su potencial al máximo, algunos rituales aconsejan preparar la hoja la noche anterior. Se puede humedecerla con esencia de romero, dejarla secar y, al día siguiente, meditar sobre los deseos antes de colocarla en la funda. Se sugiere, además, usar una funda transparente para visualizar la hoja y renovar el propósito cada vez que se manipula el teléfono.

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Qué dice la ciencia y cómo influye en la vida diaria

Desde la mirada de la ciencia, no existen pruebas de que la hoja de laurel tenga poderes para atraer dinero o éxito. Los psicólogos, sin embargo, reconocen el impacto de los rituales personales en la motivación y la reducción de la ansiedad. El valor reside en el significado subjetivo, y no en un efecto externo comprobado.

La hoja de laurel, además de su carga simbólica, es conocida por sus propiedades culinarias y medicinales. Contiene compuestos antioxidantes y aceites esenciales empleados en fitoterapia. Por cuestiones prácticas, se recomienda asegurarse de que la hoja esté limpia y completamente seca antes de introducirla en la funda.

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Las hojas de laurel también se colocan en otros objetos cotidianos según la intención - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usos tradicionales y rituales complementarios

El laurel no solo se utiliza en el celular. Hay quienes lo guardan en la billetera, creyendo que atrae dinero y garantiza el sustento. Otros lo colocan en el zapato antes de eventos importantes para abrir caminos. En el hogar, se ubica detrás de la puerta como escudo ante las malas energías, o debajo de la almohada para mejorar el sueño y favorecer la claridad mental.

Entre los rituales más extendidos, destaca el sahumerio de espacios quemando hojas secas, con el objetivo de purificar el ambiente y elevar la energía positiva. Este uso trasciende generaciones y se adapta a las creencias de cada familia.

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