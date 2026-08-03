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Presunto feminicidio en Aguachica: asesinan a disparos a una joven de 20 años tras rechazar a un hombre

Versiones preliminares indican que la víctima fue atacada a tiros en un bar y la principal hipótesis apunta a una negativa a salir a bailar con un hombre que se encontraba en el lugar, aunque la Policía está revisando cámaras de seguridad para verificar qué sucedió

La comunidad exige que el caso no quede impune - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La comunidad exige que el caso no quede impune - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Una joven de 20 años, identificada como Sayuris Nayleth García Asís, fue asesinada a tiros en la noche del sábado 1 de agosto de 2026 en un establecimiento de Aguachica, en el departamento del Cesar, en un caso que las autoridades investigan como presunto feminicidio. Según las versiones preliminares, el ataque ocurrió después de que ella rechazó las pretensiones de un hombre.

La víctima, oriunda de Santa Marta, fue atacada sobre las 8:00 p. m. en el establecimiento comercial 510. De acuerdo con los reportes iniciales, el agresor tuvo primero una discusión con la joven, salió del lugar y regresó después con un arma de fuego para dispararle en repetidas ocasiones antes de huir.

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Testigos auxiliaron a García Asís y la trasladaron a un centro asistencial del municipio. Debido a la gravedad de las heridas, más tarde tuvo que ser llevada al Hospital Regional José David Padilla Villafañe, donde recibió atención médica especializada, pero los doctores no lograron ayudarla y falleció.

El caso provocó rechazo en la comunidad y pronunciamientos por parte de las autoridades departamentales y municipales. Una de las primeras voces que reaccionó fue la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, que dijo que, al conocer lo ocurrido, se comunicó con la alcaldesa de Aguachica para articular con la Policía la detención del presunto responsable.

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No hay razón alguna para una agresión de esta naturaleza. Conocido el caso, entré en contacto con la alcaldesa para articular, junto a la Policía, la detención del agresor”, afirmó la mandataria departamental.

Las autoridades rechazaron el ataque que dejó como víctima fatal a la joven mujer - crédito Gobernación del Cesar / X
Las autoridades rechazaron el ataque que dejó como víctima fatal a la joven mujer - crédito Gobernación del Cesar / X

La principal hipótesis apunta a que el sujeto no toleró un rechazo de la joven

Según los testimonios recogidos en el lugar y las versiones preliminares citadas por portales regionales, una de las hipótesis de la investigación es que el crimen estuvo motivado por la negativa de la joven a acceder a una exigencia del agresor.

Otra versión que circula en las plataformas digitales menciona que el ataque habría ocurrido tras un rechazo a una invitación a bailar, aunque estas interpretaciones serán confirmadas o descartadas conforme avancen las pesquisas.

Los reportes iniciales también indican que el hombre intentó intimidarla. Después de esa negativa, reaccionó de manera violenta, salió del local por unos instantes y al regresar le propinó, al menos uno de los impactos, a la altura de la cabeza.

La alcaldesa de Aguachica, Greisy Roqueme, publicó un comunicado en redes sociales en el que rechazó “de manera contundente” el presunto feminicidio y expresó solidaridad con la familia y los seres queridos de la víctima.

“Exigimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos y hacemos un llamado a todas las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia a denunciar. No están solas”, señaló la funcionaria que pidió respeto por la vida de las mujeres.

Las autoridades rechazaron el ataque y reafirmaron su compromiso con la protección de la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres - crédito Alcaldía de Aguachica / Facebook
Las autoridades rechazaron el ataque y reafirmaron su compromiso con la protección de la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres - crédito Alcaldía de Aguachica / Facebook

La Sijín analiza las cámaras de seguridad y recoge pruebas para identificar al agresor

La investigación quedó en manos de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Los agentes asumieron los actos urgentes y avanzan en la recolección de material probatorio para establecer con precisión los móviles del crimen.

Entre las diligencias en curso figuran el análisis de cámaras de seguridad del sector y los interrogatorios a posibles testigos que estaban en el establecimiento nocturno cuando ocurrió el ataque. El objetivo, según los reportes conocidos, es identificar y capturar al responsable de este homicidio en el sur del Cesar.

Siluetas de dos manos en el lado izquierdo y una silueta de mano con pistola en el lado derecho. Fondo de paneles en tonos naranja y azul oscuro.
La comunidad espera que el responsable del ataque sea puesto tras las rejas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que el crimen ocurrió delante de las personas que se encontraban en el lugar. De acuerdo con los testigos, tras disparar, el hombre escapó y desde entonces es buscado por las autoridades que están reconstruyendo el caso para iniciar un proceso judicial en su contra.

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