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Secuestraron al director musical de Los Bacanes del Sur: hombres armados lo subieron a una camioneta con rumbo a El Tambo

Las autoridades informaron que el caso ocurrió en la vereda Cajete, donde los responsables también se llevaron tres vehículos tras interceptar al artista, mientras comandos del Gaula y Goes iniciaron búsquedas en corredores viales

Milton César Mesa Ortega, fundador y director de Los Bacanes del Sur, fue secuestrado el 2 de agosto en una vía del Cauca - crédito @losbacanesdelsur / Instagram
Milton César Mesa Ortega, fundador y director de Los Bacanes del Sur, fue secuestrado el 2 de agosto en una vía del Cauca - crédito @losbacanesdelsur / Instagram
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Milton César Mesa Ortega, director y fundador de la agrupación Los Bacanes del Sur, fue secuestrado por un grupo de hombres fuertemente armados en la tarde del domingo 2 de agosto.

El hecho ocurrió en la vereda La Chorrera, sobre la carretera que comunica Popayán con el municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca. De acuerdo con información preliminar, la víctima fue obligada a abordar una camioneta de color blanco y trasladada con rumbo desconocido, acción que generó alarma entre la comunidad local y el gremio artístico de la región.

Un secuestro en una zona marcada por la violencia

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que Milton Mesa fue abordado por al menos tres sujetos armados en una camioneta Fortuner y lo subieron a la fuerza, cuando se encontraba en un establecimiento comercial de su propiedad, ubicado en el sector de La Chorrera.

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La Policía Nacional confirmó que el secuestro se registró en la vereda Cajete y que, tras el ataque, los delincuentes también hurtaron tres camionetas. El hermano del músico, Frank Mesa, indicó a las autoridades que los responsables se dirigieron hacia el municipio de El Tambo.

El secuestro de Milton Mesa ocurrió en el sector de La Chorrera, en la carretera que comunica Popayán con El Tambo - crédito @losbacanesdelsur / Instagram
El secuestro de Milton Mesa ocurrió en el sector de La Chorrera, en la carretera que comunica Popayán con El Tambo - crédito @losbacanesdelsur / Instagram

Es preciso mencionar que en esta zona tienen injerencia estructuras como el Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC) y el Frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque hasta el momento ninguna organización se ha atribuido el hecho, unidades del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía y del Gaula desplegaron un operativo para ubicar al músico, establecer los móviles del secuestro y dar con los responsables.

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Preocupación por la seguridad en el Cauca

El secuestro de Milton Mesa ocurre en medio de una ola de plagios que afecta al suroccidente de Colombia. En los últimos 30 días, la comunidad reportó al menos cuatro secuestros en el corredor vial que une Río Hondo y El Charco, una situación que ha generado temor entre los habitantes y reiterados llamados de líderes sociales por mayores garantías de seguridad.

La región del Cauca enfrenta serios problemas de orden público derivados de la presencia de grupos armados ilegales, disputas por el control territorial y economías ilícitas, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de la población civil.

En semanas recientes se registró el secuestro de Zulandy Mambuscay Muñoz en el corregimiento de Piagua, también en El Tambo, donde la víctima fue interceptada por hombres armados y liberada tras varios días de cautiverio.

Hombres armados obligaron a Milton Mesa a subir a una camioneta blanca cuando estaba en un establecimiento comercial de su propiedad - crédito @losbacanesdelsur / Instagram
Hombres armados obligaron a Milton Mesa a subir a una camioneta blanca cuando estaba en un establecimiento comercial de su propiedad - crédito @losbacanesdelsur / Instagram

Trayectoria y legado de Milton Mesa y Los Bacanes del Sur

Milton César Mesa Ortega es reconocido en el ámbito musical por su aporte a la música popular y norteña colombiana. Fundador y director de Los Bacanes del Sur, el artista ha construido una carrera de más de dos décadas que inició en la ciudad de Florencia, Caquetá, y que posteriormente consolidó en Popayán.

Bajo su liderazgo, la agrupación alcanzó reconocimiento nacional e internacional, presentándose en diferentes regiones de Colombia, así como en escenarios de América y Europa.

El grupo se caracteriza por interpretar un estilo que fusiona la música norteña mexicana con elementos propios del folclor colombiano. Entre sus éxitos destaca el tema El Raspachín, considerado un himno popular en el suroccidente del país. La labor de Mesa Ortega como acordeonista, compositor y productor ha contribuido al posicionamiento y reconocimiento de la música regional en el panorama artístico colombiano.

La noticia del secuestro generó mensajes de solidaridad y llamados a la pronta liberación de Milton Mesa por parte de seguidores, colegas y agrupaciones musicales. El gremio artístico del suroccidente colombiano expresó su preocupación por la seguridad de los músicos y la necesidad de fortalecer las garantías para quienes desarrollan actividades culturales en zonas afectadas por el conflicto armado.

El secuestro de Milton Mesa se produjo en una zona con presencia del frente Carlos Patiño del EMC y del frente José María Becerra del ELN - crédito @losbacanesdelsur / Instagram
El secuestro de Milton Mesa se produjo en una zona con presencia del frente Carlos Patiño del EMC y del frente José María Becerra del ELN - crédito @losbacanesdelsur / Instagram

Operativos y expectativa por el paradero del músico

Tras el reporte del secuestro, las autoridades activaron un plan de búsqueda en los corredores viales del Cauca. El Ejército Nacional y la Policía mantienen presencia en sectores estratégicos de la región, mientras familiares y allegados de Mesa Ortega permanecen a la espera de noticias sobre su paradero.

Hasta el momento, ni la agrupación musical ni las autoridades han emitido declaraciones adicionales sobre el caso, aunque se espera que en las próximas horas se entregue información oficial sobre el avance de los operativos y el estado de la víctima.

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