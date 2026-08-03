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José Manuel Restrepo entregó balance de gira por Estados Unidos y arreció en sus críticas a Gustavo Petro: “Dejó en orfandad a todo el mundo”

El vicepresidente electo, que a mediados de julio estuvo en territorio norteamericano, explicó la intención del entrante Gobierno de tener por una agenda internacional más amplia, en la que se priorice la autonomía y la búsqueda de confianza con aliados clave, como la potencia norteamericana

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo fue crítico con el legado que dejará Gustavo Petro a los colombianos - crédito Luisa González/REUTERS
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo fue crítico con el legado que dejará Gustavo Petro a los colombianos - crédito Luisa González/REUTERS
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Con una especie de balance de su reciente presencia en los Estados Unidos, en la que sostuvo más de cincuenta reuniones con altas autoridades norteamericanas y organismos multilaterales, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo afirmó que el país “volverá al escenario internacional” a partir del 7 de agosto, cuando el mandatario electo Abelardo de la Espriella asuma el poder.

En diálogo con Telemundo51, Restrepo criticó con dureza la gestión del saliente mandatario, Gustavo Petro, a la que acusó de haber dejado “en orfandad” al sector empresarial y a los aliados históricos de Colombia. Una afirmación que apoyó en las sensaciones que dejaron encuentros con organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y miembros del Congreso y el Ejecutivo.

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Momentos tras la reunión entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio - crédito @SecRubio/X
El vicepresidente electo de Colombia José Manuel Restrepo se reunió con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, con el que definió la futura presencia del país en el Escudo de las Américas - crédito @SecRubio/X

José Manuel Restrepo destacó el impacto de una “delegación inédita” en Washington

La representación encabezada por Restrepo incluyó a los ministros designados de Comercio, Hacienda, Relaciones Exteriores y Defensa. “Nunca antes en la historia de un país había llegado una delegación de ese nivel antes de arrancar el gobierno y haber estado en más de 50 reuniones al más alto nivel en los Estados Unidos de América”, expresó el vicepresidente electo sobre este exitoso resultado.

Y es que además de los encuentros con los organismos financieros, el funcionario y su comitiva se reunieron con representantes del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Energía y agencias como DFC y USDA. Según dijo, la administración estadounidense valoró que gran parte de las conversaciones se desarrollaran en español; un gesto de cercanía.

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El principal mensaje de la gira fue que Colombia es nuevamente un socio estratégico para Estados Unidos. Restrepo destacó que estos encuentros buscaron reactivar la cooperación bilateral en inversión, comercio, seguridad y la reconstrucción democrática de Venezuela. “Colombia is back here again, para trabajar juntos en la apuesta estratégica de futuro de esta relación”, expresó Restrepo en el diálogo.

El presidente Gustavo Petro protagonizó una tensa relación con Estados Unidos, más allá de la reunión con el presidente norteamericano Donald Trump - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El presidente Gustavo Petro protagonizó una tensa relación con Estados Unidos, más allá de la reunión con el presidente norteamericano Donald Trump - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Críticas a la gestión de Gustavo Petro y el giro de la política exterior

En sus afirmaciones al citado medio, acusó a la administración saliente de haber marginado al sector privado y a los aliados internacionales. “El Gobierno Petro fue uno que dejó en orfandad a todo el mundo, dejó en orfandad a todo el sector empresarial. Ellos me lo dijeron: ‘We were neglected’. O sea, fuimos olvidados”, sostuvo en la entrevista, en la que se comprometió a reactivar estas tratativas.

A su vez, el vicepresidente electo afirmó que la falta de interlocución con las agencias estadounidenses frenó proyectos clave, por lo que el futuro gobierno buscará reconstruir la confianza y la cooperación. En ese sentido, uno de los ejes de la agenda binacional será la colaboración con Estados Unidos en la recuperación democrática de Venezuela, en la que está la interina Delcy Rodríguez.

Restrepo planteó que Colombia puede convertirse en plataforma para la llegada de inversión y la exportación de bienes y servicios hacia el país vecino. “Es el típico win-win-win: gana Venezuela, gana Estados Unidos y gana Colombia”, señaló y destacó la importancia del acceso al gas venezolano para la seguridad energética del país y la relocalización de empresas estadounidenses que exporten desde Colombia a Venezuela.

José Manuel Restrepo vinculó la crisis de Ecopetrol con la gestión, la reputación corporativa y el freno a los contratos de exploración de gas y petróleo - crédito Contraloría General de la República
José Manuel Restrepo, a nivel local, también se ha encargado de liderar los equipos internos de empalme, para hacer un diagnóstico del estado actual de Colombia en diferentes frentes - crédito Contraloría General de la República

La convocatoria a la diáspora y nuevas oportunidades

En otro de los apartes de la entrevista, que se extendió por más de 20 minutos, el vicepresidente electo destacó el impacto mediático dela plataforma Patria Talento, destinada a captar profesionales de la diáspora colombiana, e invitó a los que viven en el exterior a aprovechar las nuevas oportunidades. “Va a haber oportunidades en Colombia, oportunidades porque hay una apuesta por el crecimiento”, dijo.

Por otro lado, Restrepo denunció la compra de votos y la presión de grupos armados en regiones como la Costa Caribe y sostuvo que estas prácticas distorsionaron el resultado electoral y defendió la legitimidad de la elección de Abelardo de la Espriella, pese al desconocimiento de Petro. “(Él) se está comportando todo lo contrario a un demócrata”, denunció el funcionario electo del entrante Gobierno.

Restrepo detalló que solicitó apoyo de Estados Unidos en materia de seguridad, inteligencia y reducción de aranceles, así como cooperación para fortalecer cadenas de valor industriales. “Queremos ser parte de la posibilidad de que ustedes disminuyan la dependencia de China o de México”, explicó, en relación con Colombia, que aspira a posicionarse como proveedor estratégico para la industria de EE. UU.

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