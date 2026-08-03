Pese al optimismo sobre el peso colombiano, el dólar estadounidense podría dispararse y volver a estar caro al cierre de 2026

El dólar bajó de precio a nivel global en 2026 y el peso colombiano se vio muy beneficiado - crédito Matt Slocum/AP

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Deutsche Bank recortó su proyección para el dólar en Colombia a $3.600 al cierre de 2026, frente al rango de $3.700 a $3.800 que manejaba en febrero de 2026, pero esa revisión no supone una visión más favorable sobre el peso colombiano. Para la entidad, una tasa de cambio alrededor de $3.200 refleja un ajuste excesivo y el mercado luce “demasiado optimista sobre el panorama fiscal”. En concreto, el banco mantiene una postura neutral sobre el peso y considera que el dólar debería corregir al alza desde los niveles actuales.

Con la tasa de cambio cerca de $3.200, la nueva estimación implica una subida próxima al 15% en los cinco meses que restan del año. El 30 de julio el dólar cerró en $3.132,29, una zona que no se veía desde 2019. El ajuste de la proyección, por tanto, no valida el avance reciente del peso. El análisis de Deutsche Bank apunta a que la moneda colombiana se apreció más de lo que permiten sus fundamentos.

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La entidad apuntó que “el mercado luce demasiado optimista sobre el panorama fiscal”. Aunque reconoce una mejora del contexto político después de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, sostiene que los fundamentales no avanzan al mismo ritmo.

Las exportaciones colombianas son grandes afectadas ante la caídad del precio del dólar - crédito Mincit

Factores que frenan una mayor fortaleza del peso

Para Deutsche Bank, hay tres frentes que limitan nuevas ganancias del peso:

Deterioro de la balanza básica.

Comportamiento comercial que empeora.

Valoraciones que ya lucen caras.

Con esto, la entidad apunta que la mejora del tipo de cambio no se corresponde con la evolución de los factores de fondo. La balanza básica, que suma la cuenta corriente y la inversión extranjera directa, es una medida de la capacidad estructural de un país para financiarse sin depender de capitales de corto plazo. Cuando ese indicador se deteriora al mismo tiempo que la moneda se aprecia, la señal cambia.

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Así las cosas, la revaluación deja de apoyarse en la generación de divisas de la economía real y pasa a depender más de flujos financieros y expectativas. Esa es una de las razones por las que el banco ve poco espacio para una nueva fortaleza del peso.

El análisis también incorpora un frente político. La elección del nuevo líder del Senado colombiano sugiere, según la entidad, que la administración entrante de Abelardo De la Espriella deberá negociar y hacer concesiones para sacar adelante sus reformas en el Congreso.

De igual manera, matiza el llamado “efecto De la Espriella”. Para el banco, el giro de mercado posterior a la victoria electoral dio por sentada una capacidad de ejecución que la aritmética legislativa todavía no garantiza.

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La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia generó tranquilidad en los mercados - crédito Sergio Acero/Reuters

Ajuste fiscal pendiente y apuesta por recortes de tasas

En renta fija, inversión donde alguien presta dinero a un gobierno o a una empresa a cambio de recibir intereses y la devolución de capital en un tiempo fijo, el diagnóstico se endurece. Deutsche Bank afirma que Colombia necesita medidas fiscales drásticas para estabilizar la dinámica de la deuda y añade que la postura fiscal actual es más riesgosa que la de antes de 2022.

La comparación apunta al punto de partida fiscal del nuevo gobierno y también a la reacción del mercado después de las elecciones. Según el banco, parte de la compresión de primas de riesgo fue excesiva frente a lo que permiten los fundamentales. La entidad también considera que el mercado subestima el ciclo de recortes de tasas que podría venir. Argumenta que parte de una tasa terminal implícita por encima del 10% y de expectativas de inflación de largo plazo del 3,4%, según la encuesta del Banco de la República.

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Con esos niveles, la tasa real ex ante terminal (nivel de interés real que se espera obtener al final de un ciclo de política monetaria) quedaría por encima del 6%. El banco la compara con el 3,4% que el emisor estima como tasa real neutral y concluye que el punto implícito del mercado sigue en un nivel demasiado restrictivo.

Para diciembre del próximo año, ocho entidades consulatadas por Citi ven el dólar entre $3.500 y $3.600 - crédito Infobae Colombia

De esa combinación entre recortes más profundos de lo previsto y riesgo fiscal subestimado sale su recomendación operativa. La entidad propone posicionarse en la curva de IBR (Indicador Bancario de Referencia), con un sesgo moderadamente subponderado en deuda pública local.

Rango esperado para el dólar

La primera parte de la Encuesta de Expectativas de Citi Group ofrece un contraste con el precio actual del dólar. Incluso en sus escenarios más favorables para el consumidor, la divisa sigue por encima de $3.200.

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Skandia y Alianza son las entidades con la visión más favorable para el peso y ubican el dólar en $3.300. En el extremo opuesto para fin de año, BTG Pactual proyecta la divisa en $3.750.

Para diciembre del próximo año, ocho entidades ven el dólar entre $3.500 y $3.600. En ese grupo aparecen Bancolombia con $3.548, Davibank con $3.567 y Banco Santander con $3.550.

Ese mismo rango también lo comparten Asobancaria, Corficolombiana y Citi Group, organizador de la encuesta. A su vez, solo cinco bancos creen que el dólar rebasará los $3.600 de aquí a Navidad y fin de año.

La encuesta también midió qué tan cerca estuvieron las entidades del valor actual del dólar al terminar julio. Banco Santander fue el que más se aproximó, con una previsión de cierre de mes en $3.150. La filial de la entidad española además proyecta $3.550 al cierre de este año y $3.480 al finalizar 2027. En el otro extremo, Citi Group fue la entidad más alejada, al estimar para el cierre de julio un nivel de $3.429.

La distancia entre el precio actual del dólar y las proyecciones de Deutsche Bank y de buena parte de la encuesta apunta en la misma dirección. Para que el peso conserve margen de apreciación, las métricas fiscales tendrían que mostrar una mejora sustancial.

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