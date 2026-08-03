Win Sports tiene competencia para los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano: así lo aseguró la Dimayor

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, explica cuál es la situación contractual de los derechos del fútbol profesional colombiano, el contrato actual termina en diciembre de 2026 y aún no hay acuerdo para la renovación en 2027 - crédito Un Café con J/YouTube

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La puja por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano ya comenzó y, por primera vez desde 2020, Win Sports tiene competencia para quedarse con la transmisión de las competiciones organizadas por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) a partir del próximo ciclo contractual.

La entidad confirmó este lunes 3 de agosto de 2026 que recibió múltiples ofertas de terceros interesados en adquirir los derechos audiovisuales y digitales del balompié nacional, un paso que abre oficialmente la disputa por uno de los negocios más importantes del deporte colombiano.

A través de un comunicado oficial, la Dimayor informó que, “dando cumplimiento al cronograma incluido en la invitación a presentar ofertas por los derechos audiovisuales y digitales de las competiciones de la DIMAYOR, se recibieron satisfactoriamente pluralidad de ofertas de terceros“. Con ello, quedó confirmado que el actual operador de las transmisiones no es el único interesado en quedarse con el producto para el periodo 2027-2030.

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Los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano están valorados en una pretensión de US$100 millones anuales que espera recibir la Dimayor - crédito Dimayor/Win Sports

El comunicado de la Dimayor sobre los derechos de televisión

La Dimayor explicó además que la recepción de las propuestas se llevó a cabo durante una sesión de la Comisión de Mercadeo realizada en las oficinas de Crowe Co SAS, firma auditora del proceso, con el acompañamiento de Octagon Inc., que actúa como asesor técnico. Según la entidad, “la recepción satisfactoria permitirá continuar con el desarrollo del proceso”, dejando claro que ahora comenzará la etapa de evaluación de las diferentes ofertas.

Aunque el organismo no reveló cuáles canales, empresas o plataformas presentaron propuestas, la noticia supone un cambio importante en el panorama de los derechos de televisión del fútbol colombiano.

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Durante los últimos años, Win Sports ha mantenido el contrato para transmitir la Liga BetPlay, el Torneo BetPlay, la Copa Colombia y las demás competiciones organizadas por la Dimayor, convirtiéndose en el principal distribuidor del producto tanto en televisión por suscripción como mediante su plataforma premium.

Este fue el anuncio de la Dimayor sobre el recibido de varias ofertas por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano - crédito Dimayor

El nuevo periodo para los derechos de televisisón será entre 2027 y 2030

La apertura de este proceso no tomó por sorpresa al mercado. Desde abril de este año, la Dimayor había anunciado oficialmente el inicio de una invitación privada para recibir ofertas por los derechos audiovisuales y digitales correspondientes al periodo 2027-2030. En ese momento explicó que buscaba un “modelo colaborativo que integre innovación, tecnología y nuevas narrativas con múltiples formatos”, además de fortalecer el alcance nacional e internacional del fútbol colombiano.

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Ahora, con la confirmación de que existen varios interesados, la negociación entra en una nueva fase. La entidad presidida por Carlos Mario Zuluaga Pérez reiteró que su objetivo es “llevar sus competiciones a más espectadores, nuevas latitudes y en formatos innovadores que transformen el entretenimiento deportivo del país”, una declaración que alimenta la posibilidad de que, además de los operadores tradicionales de televisión, también existan plataformas digitales o servicios de streaming interesados en explotar el producto.

Fortaleza y Llaneros han competido en los últimos años como equipos con ingresos "clase B" ante escuadras históricas que ganan más dinero por los derechos de televisión del fútbol colombiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto del anuncio de la Dimayor

El anuncio también se produce en un momento de discusión interna entre los clubes afiliados a la Dimayor. En las últimas semanas, varios equipos de la Liga BetPlay solicitaron revisar el modelo de distribución de los ingresos provenientes de los derechos de televisión, argumentando que la repartición debería contemplar variables como audiencia, rendimiento deportivo y generación de valor comercial. Incluso, la Dimayor convocó recientemente una asamblea extraordinaria para analizar posibles modificaciones al esquema de distribución de esos recursos.

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Precisamente, el nuevo contrato de televisión será determinante para definir cuánto dinero recibirá cada institución durante los próximos años. El acuerdo representa una de las principales fuentes de financiación para los clubes del fútbol profesional colombiano, por lo que la elección del operador y las condiciones comerciales serán claves para el futuro económico de la competencia.

Por ahora, la Dimayor mantiene en reserva la identidad de los oferentes y el contenido de las propuestas recibidas. Sin embargo, el hecho de haber confirmado una pluralidad de ofertas representa un escenario de competencia que no existía públicamente hasta ahora y que obligará a comparar aspectos económicos, tecnológicos, de distribución y alcance de cada proyecto antes de adjudicar los derechos.

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