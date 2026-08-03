Lucas González defendió la alineación de Atlético Nacional ante Jaguares tras las críticas por el alto promedio de edad del equipo titular

"Necesitamos seguir construyendo para ilusionar a nuestros hinchas", Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, tras la goleada del verde de Antioquia frente a Jaguares de Córdoba - crédito Dimayor

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La alineación de Atlético Nacional para el partido contra Jaguares, por la Liga BetPlay, abrió un intenso debate en el fútbol colombiano.

La presencia de varios jugadores experimentados en el once inicial llevó a cuestionamientos por parte de periodistas como Carlos Antonio Vélez, de Win Sports, y también de Carlos Alemán y Piolín Calle, de AS Colombia. Sin embargo, el técnico Lucas González respondió a esas críticas y defendió su decisión en una entrevista con Blu Radio, donde explicó por qué la edad no fue un criterio determinante para conformar su equipo.

El principal señalamiento apuntó al alto promedio de edad del once titular. Ocho de los futbolistas más veteranos del equipo estuvieron desde el inicio: Franco Armani (39 años), Marlon Moreno (38), William Tesillo (36), Matheus Uribe (35), Edwin Cardona (33), Alfredo Morelos (30), Juan José Campuzano (30) y Andrés Román (30). En contraste, el banco de suplentes estuvo conformado principalmente por jugadores jóvenes, con edades entre los 18 y los 23 años.

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Carlos Antonio Vélez aseguró en Win Sports que Lucas González lo había decepcionado con esa decisión y afirmó que el entrenador se había vuelto “miedoso” al dejarse manejar el camerino por los futbolistas más experimentados. Cuestionamientos similares también fueron expresados por Carlos Alemán y Piolín Calle en AS Colombia.

Ocho de los once jugadores titulares de Atlético Nacional ante Jaguares superaban los 30 años de edad - crédito Sofa Score

La explicación de Lucas González

Consultado por ese tema en Blu Radio, Lucas González aseguró que la edad no representa un problema siempre que los jugadores estén preparados físicamente y aclaró que la principal diferencia entre un futbolista joven y uno experimentado está en la recuperación entre partidos.

“Lo primero es prepararse bien, entrenar para jugar como queremos jugar. La principal variable cuando un futbolista supera los 30 años no es necesariamente el rendimiento, sino la recuperación. Un jugador de más de 30 tarda más en recuperarse que uno menor de 25. Si tuviéramos partidos cada tres días, a los mayores de 30 les costaría más estar disponibles en todos”, explicó el entrenador en diálogo con Blu Radio.

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Como ejemplo, citó el desempeño de Edwin Cardona, uno de los jugadores más cuestionados por su despliegue físico. “Ayer, por usar un ejemplo, Edwin Cardona, a quien muchas personas tienen catalogado como un futbolista que camina y no ayuda a recuperar la pelota, demostró que puede rendir muy bien en la fase defensiva. Acá hay futbolistas muy buenos mayores de 30 años y también jugadores muy buenos menores de 30”, agregó.

Lucas González ha dirigido tres partidos oficiales a Atlético Nacional, ante Tigres de Bogotá dos, que fue la serie de Copa BetPlay 2026, y este ante Jaguares, que fue el debut por liga - crédito Colprensa

Balance del triunfo y el estilo de juego

Durante la misma entrevista con Blu Radio, el técnico también hizo un análisis del compromiso frente a Jaguares, un partido que estuvo marcado por la pausa ocasionada en el minuto 37 y por la expulsión de Andrés Román. “Fueron dos partidos diferentes, uno antes de la pausa del minuto 37 y otro después. Eso nos permitió evaluar muchas cosas. Jaguares tiene características interesantes y, si uno no hace bien la recuperación, puede complicarlo porque maneja bien la pelota. Nosotros fuimos efectivos, generamos situaciones de gol y marcamos la diferencia. Después llegó la desafortunada acción de Andrés Román, que nos dejó muchos minutos con diez jugadores. Tenemos muchas cosas por rescatar y también muchas por corregir”, afirmó.

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Él es Andrés Sarmiento, el anotador del segundo gol de Atlético Nacional ante Jaguares - crédito Dimayor

Sobre el funcionamiento ofensivo, González explicó que busca un ataque con constante movilidad para dificultar el trabajo de los rivales. “Ese desorden en el frente de ataque está trabajado. Tenemos jugadores de muchísima calidad y debemos ayudarlos para que el rival no los descifre fácilmente. Queremos que reciban cómodos y de frente. Ese ‘desorden’, una palabra que me encanta, hace muy difícil que el rival nos quite la pelota. Pero en la fase defensiva ese desorden no puede mantenerse porque nos puede complicar”, señaló.

Finalmente, el entrenador elogió a Marlos Moreno, de quien dijo que “se ha ganado muy rápido mi cariño” y destacó que su creatividad “permite soñar”, además de asegurar que trabaja para encontrar la mejor versión del extremo tras su regreso al club.

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