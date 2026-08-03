Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Crisis financiera golpea a hospitales del Cesar: suspendieron algunos servicios por millonarias deudas de las EPS

La red pública de salud del departamento decidió limitar temporalmente la atención mientras reclama recursos pendientes y respuestas del Gobierno nacional para enfrentar el déficit que afecta la operación de varias instituciones

Primer plano de la mano de una niña pequeña con un brazalete de identificación hospitalario, tumbada sobre sábanas blancas en una cama de hospital.
Diez hospitales del Cesar participaron en la jornada de protesta y mantuvieron habilitada únicamente la atención de urgencias vitales -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La atención en consulta externa quedó suspendida por un día en varios hospitales públicos del Cesar. La decisión fue adoptada por diez instituciones como una forma de exigir soluciones frente a la crisis financiera que, aseguran, ha puesto en riesgo la prestación de los servicios por las millonarias deudas acumuladas por las EPS.

Mientras dure la jornada de protesta, los centros asistenciales únicamente recibirán pacientes con urgencias vitales. La medida fue presentada por los hospitales como una manifestación pacífica para llamar la atención sobre la difícil situación económica que atraviesan y reclamar respuestas de las autoridades nacionales. Aunque la suspensión de actividades será temporal, dos hospitales anunciaron que mantendrán restricciones adicionales. Se trata del Hospital Jorge Isaac Rincón, en La Jagua de Ibirico, y el Hospital Regional José David Padilla Villafañe, de Aguachica, donde no habrá atención para los afiliados de la EPS Asmet Salud una vez termine el paro.

PUBLICIDAD

La paciente fue atendida en el Hospital Regional de Aguachica - crédito Gobernación del Cesar
Gerentes de hospitales del Cesar pidieron mesas de trabajo con el Ministerio de Salud y representantes nacionales de las EPS - crédito Gobernación del Cesar

Según los hospitales públicos e IPS del departamento, las deudas acumuladas por las EPS superan los $355.969 millones. Esa cartera pendiente llevó a las instituciones a advertir que su estabilidad financiera atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. De acuerdo con la Gobernación del Cesar, solo las EPS intervenidas Nueva EPS, Asmetsalud, Coosalud y Famisanar concentran obligaciones que sobrepasan los $135.969 millones con la red hospitalaria pública del departamento.

La secretaria de Salud del Cesar, Gina Paola Sánchez, aseguró que la administración departamental ha solicitado la intervención del Gobierno nacional para buscar acuerdos que permitan aliviar la situación financiera de los hospitales.

PUBLICIDAD

“Pasamos una solicitud al Ministerio de Salud para que hicieran una mesa de trabajo de manera urgente para el departamento del Cesar. Ahora nuevamente pedimos la presencia de los gerentes nacionales de las EPS, porque los gerentes que están acá no tienen facultades para firmar acuerdos de pago, y bueno, hasta el momento no hemos recibido respuesta”, expresó la funcionaria en diálogo con Blu Radio.

Los gerentes de las instituciones sostienen que la crisis no responde únicamente a las obligaciones pendientes de las EPS. También atribuyen el deterioro financiero a la pérdida de recursos ocasionada por la liquidación de varias entidades promotoras de salud ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

La Corte Suprema anuló las sanciones contra Salomé Henao y concluyó que los desacatos en Nueva EPS respondían a una falla estructural - crédito Nueva EPS
Los centros asistenciales aseguran que las EPS acumulan deudas superiores a los $355.969 millones con la red hospitalaria del departamento - crédito Nueva EPS

A ese panorama se suma la atención prestada durante 2025 a población migrante. Según los hospitales, esos servicios superaron los $44.000 millones y afirman que “y el gobierno nacional no ha podido regular el pago”. Las instituciones agregaron que, con corte al 30 de junio de 2026, “existe facturación debidamente auditada y certificada, que requieren urgentemente la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por valor de $4.100.884.916”.

Karen Liñán, gerente del Hospital Cristian Moreno Pallares de Curumaní, manifestó su preocupación por la situación que enfrentan los hospitales públicos y la necesidad de encontrar soluciones para garantizar su funcionamiento. “No es posible que nosotros los gerentes tengamos que depender de la resistencia para poder garantizar este derecho”. Además, agregó: “Hoy hacemos un llamado contundente a las EPS para garantizar lo necesario para la sostenibilidad financiera de nuestras instituciones, hoy es una crisis muy importante que afecta de manera directa la sostenibilidad y buen uso de los recursos de nuestra institución.”

Por su parte, Ana Sofía Maldonado, gerente del hospital San Juan Bosco de Bosconia, también cuestionó el impacto que tienen las deudas sobre la prestación de los servicios. “Hoy actualmente el sistema de salud le adeuda una gran cifra a nuestra institución, particularmente al hospital San Juan Bosco en números rojos”. La directiva señaló a Asmet Salud, Nueva EPS y Coosalud como algunas de las entidades que mantienen obligaciones pendientes con ese centro asistencial.

La medida afectó servicios como consulta externa mientras las instituciones reclamaron soluciones para recuperar su sostenibilidad financiera - crédito Secretaría Distrital de Salud
La medida afectó servicios como consulta externa mientras las instituciones reclamaron soluciones para recuperar su sostenibilidad financiera - crédito Secretaría Distrital de Salud

Entre los hospitales que se sumaron al cierre parcial figuran el Jorge Isaac Rincón, de La Jagua de Ibirico; el Regional José David Padilla Villafañe, de Aguachica; el Rosario Pumarejo de López, en Valledupar; el San Juan Bosco, de Bosconia; el San Andrés, de Chiriguaná; el Cristian Moreno Pallares, de Curumaní; el Lázaro Alfonso Hernández, de San Alberto, y el hospital de Agustín Codazzi.

Mientras permanezca la protesta, toda la red asistencial vinculada a la jornada continuará atendiendo únicamente urgencias vitales con el propósito de garantizar la preservación de la vida de los pacientes que lleguen en estado crítico. Los demás servicios volverán a operar con normalidad una vez concluya la jornada, excepto las restricciones previamente anunciadas para los usuarios de Asmet Salud en los dos hospitales mencionados.

Temas Relacionados

Crisis EPSHospitales del CesarSaludCesarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pese al optimismo sobre el peso colombiano, el dólar estadounidense podría dispararse y volver a estar caro al cierre de 2026

En los próximos meses, cifras de deuda y comportamiento de inversión serán cruciales para anticipar si la tendencia observada cambiará

Pese al optimismo sobre el peso colombiano, el dólar estadounidense podría dispararse y volver a estar caro al cierre de 2026

Mujer denunció que fue amenazada de muerte dentro de un bus de Transmilenio en Bogotá: “Bájese o la cojo a puñaladas”

El video de una agresión verbal contra una pasajera del sistema de transporte circuló en redes sociales y preocupó a los usuarios que se movilizaron a diario en los articulados

Mujer denunció que fue amenazada de muerte dentro de un bus de Transmilenio en Bogotá: “Bájese o la cojo a puñaladas”

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: estos son algunos de los afiliados al nuevo partido Defensores de la Patria tras obtener personería jurídica del CNE

En el listado de algunos de sus afiliados aparecen figuras como Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, Rodrigo Lara, Mauricio Gómez Amín y Jaime Andrés Beltrán

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: estos son algunos de los afiliados al nuevo partido Defensores de la Patria tras obtener personería jurídica del CNE

Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas

Un potencial penal cometido por Andrés Mosquera Marmolejo, la simulación de Carlos Giraldo, la expulsión de Andrés Felipe Román y las manos de Yeison Suárez y Pedro Franco fueron analizadas por Jorge Ramírez

Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas

CNE otorgó personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, de Abelardo de la Espriella: así se celebró la decisión

La reciente aprobación en el órgano electoral habilitará a la colectividad vinculada al presidente electo para competir en próximos ciclos electorales y organizar su estructura interna a nivel nacional

CNE otorgó personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, de Abelardo de la Espriella: así se celebró la decisión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores con la revelación del género de su bebé: “No saben la felicidad”

Luis Alfonso reveló que tomó importante decisión sobre el alcohol por un llamado de Dios: “Sentí una cosa que me ungió”

Deportes

Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas

Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas

Lucas González defendió la alineación de Atlético Nacional ante Jaguares tras las críticas por el alto promedio de edad del equipo titular

Win Sports tiene competencia para los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano: así lo aseguró la Dimayor

Jáminton Campaz podría llegar al fútbol mexicano: así va el mercado de pases de los futbolistas de la selección Colombia

Hora y dónde ver el clásico del Oriente entre Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo: inicia la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026