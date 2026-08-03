Crisis financiera golpea a hospitales del Cesar: suspendieron algunos servicios por millonarias deudas de las EPS

Diez hospitales del Cesar participaron en la jornada de protesta y mantuvieron habilitada únicamente la atención de urgencias vitales -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La atención en consulta externa quedó suspendida por un día en varios hospitales públicos del Cesar. La decisión fue adoptada por diez instituciones como una forma de exigir soluciones frente a la crisis financiera que, aseguran, ha puesto en riesgo la prestación de los servicios por las millonarias deudas acumuladas por las EPS.

Mientras dure la jornada de protesta, los centros asistenciales únicamente recibirán pacientes con urgencias vitales. La medida fue presentada por los hospitales como una manifestación pacífica para llamar la atención sobre la difícil situación económica que atraviesan y reclamar respuestas de las autoridades nacionales. Aunque la suspensión de actividades será temporal, dos hospitales anunciaron que mantendrán restricciones adicionales. Se trata del Hospital Jorge Isaac Rincón, en La Jagua de Ibirico, y el Hospital Regional José David Padilla Villafañe, de Aguachica, donde no habrá atención para los afiliados de la EPS Asmet Salud una vez termine el paro.

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Gerentes de hospitales del Cesar pidieron mesas de trabajo con el Ministerio de Salud y representantes nacionales de las EPS - crédito Gobernación del Cesar

Según los hospitales públicos e IPS del departamento, las deudas acumuladas por las EPS superan los $355.969 millones. Esa cartera pendiente llevó a las instituciones a advertir que su estabilidad financiera atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. De acuerdo con la Gobernación del Cesar, solo las EPS intervenidas Nueva EPS, Asmetsalud, Coosalud y Famisanar concentran obligaciones que sobrepasan los $135.969 millones con la red hospitalaria pública del departamento.

La secretaria de Salud del Cesar, Gina Paola Sánchez, aseguró que la administración departamental ha solicitado la intervención del Gobierno nacional para buscar acuerdos que permitan aliviar la situación financiera de los hospitales.

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“Pasamos una solicitud al Ministerio de Salud para que hicieran una mesa de trabajo de manera urgente para el departamento del Cesar. Ahora nuevamente pedimos la presencia de los gerentes nacionales de las EPS, porque los gerentes que están acá no tienen facultades para firmar acuerdos de pago, y bueno, hasta el momento no hemos recibido respuesta”, expresó la funcionaria en diálogo con Blu Radio.

Los gerentes de las instituciones sostienen que la crisis no responde únicamente a las obligaciones pendientes de las EPS. También atribuyen el deterioro financiero a la pérdida de recursos ocasionada por la liquidación de varias entidades promotoras de salud ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

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Los centros asistenciales aseguran que las EPS acumulan deudas superiores a los $355.969 millones con la red hospitalaria del departamento - crédito Nueva EPS

A ese panorama se suma la atención prestada durante 2025 a población migrante. Según los hospitales, esos servicios superaron los $44.000 millones y afirman que “y el gobierno nacional no ha podido regular el pago”. Las instituciones agregaron que, con corte al 30 de junio de 2026, “existe facturación debidamente auditada y certificada, que requieren urgentemente la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por valor de $4.100.884.916”.

Karen Liñán, gerente del Hospital Cristian Moreno Pallares de Curumaní, manifestó su preocupación por la situación que enfrentan los hospitales públicos y la necesidad de encontrar soluciones para garantizar su funcionamiento. “No es posible que nosotros los gerentes tengamos que depender de la resistencia para poder garantizar este derecho”. Además, agregó: “Hoy hacemos un llamado contundente a las EPS para garantizar lo necesario para la sostenibilidad financiera de nuestras instituciones, hoy es una crisis muy importante que afecta de manera directa la sostenibilidad y buen uso de los recursos de nuestra institución.”

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Por su parte, Ana Sofía Maldonado, gerente del hospital San Juan Bosco de Bosconia, también cuestionó el impacto que tienen las deudas sobre la prestación de los servicios. “Hoy actualmente el sistema de salud le adeuda una gran cifra a nuestra institución, particularmente al hospital San Juan Bosco en números rojos”. La directiva señaló a Asmet Salud, Nueva EPS y Coosalud como algunas de las entidades que mantienen obligaciones pendientes con ese centro asistencial.

La medida afectó servicios como consulta externa mientras las instituciones reclamaron soluciones para recuperar su sostenibilidad financiera - crédito Secretaría Distrital de Salud

Entre los hospitales que se sumaron al cierre parcial figuran el Jorge Isaac Rincón, de La Jagua de Ibirico; el Regional José David Padilla Villafañe, de Aguachica; el Rosario Pumarejo de López, en Valledupar; el San Juan Bosco, de Bosconia; el San Andrés, de Chiriguaná; el Cristian Moreno Pallares, de Curumaní; el Lázaro Alfonso Hernández, de San Alberto, y el hospital de Agustín Codazzi.

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Mientras permanezca la protesta, toda la red asistencial vinculada a la jornada continuará atendiendo únicamente urgencias vitales con el propósito de garantizar la preservación de la vida de los pacientes que lleguen en estado crítico. Los demás servicios volverán a operar con normalidad una vez concluya la jornada, excepto las restricciones previamente anunciadas para los usuarios de Asmet Salud en los dos hospitales mencionados.