Anuncian nuevos cortes de agua en Bogotá desde el 4 de agosto: zonas centro, norte y sur tendrán restricciones por obras en el Parque Nacional

Las restricciones de agua potable afectarán sectores del centro, norte y sur de Bogotá en localidades como Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usaquén - crédito Colprensa

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que a partir del martes 4 de agosto de 2026 se presentarán restricciones del servicio de agua potable en varios sectores de la zona centro, norte y sur de la ciudad, debido a trabajos de rehabilitación en la Línea Silencio-Parque Nacional-San Diego y otras labores de mantenimiento programadas.

Las suspensiones, que afectarán a miles de usuarios en distintas localidades, se suman a los cortes ya previstos y buscan garantizar la modernización y el buen funcionamiento de la red matriz que abastece a Bogotá.

Los trabajos iniciarán este martes a las 11:00 a. m. en barrios de las localidades de Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usaquén, y el restablecimiento del servicio comenzará de manera paulatina sobre el mediodía del miércoles 5 de agosto.

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La Eaab anunció cortes de agua en Bogotá desde el martes 4 de agosto por la rehabilitación de la Línea Silencio-Parque Nacional-San Diego y trabajos de mantenimiento - crédito IDT

La Eaab informó que el corte será necesario para dar paso a la rehabilitación de una de las líneas más importantes del sistema de acueducto, lo que permitirá fortalecer la distribución y la presión en amplias zonas residenciales y comerciales.

Zonas y barrios afectados por las restricciones

En la zona centro y norte, se presentará baja presión entre la calle 68 y la avenida calle 26, y entre la avenida carrera 14 (Caracas) y la carrera 3, en barrios como: Granada, María Cristina, la Salle, Chapinero Central, Marly, Cataluña, Sucre, Parque Nacional, Sagrado Corazón, La Merced, Samper, La Perseverancia, San Martín, San Diego y La Macarena.

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También habrá suspensión del servicio entre la calle 123A y la calle 60, y entre la avenida carrera 14 y la carrera 2.

Así como desde la avenida calle 63 y la diagonal 45 Sur, entre la avenida carrera 30 y la carrera 13, y desde la calle 60 Bis hasta la calle 33, entre la avenida carrera 3 y la carrera 8 Este.

Los trabajos de la Eaab comenzarán a las 11:00 a. m. del martes 4 de agosto y el restablecimiento del servicio de agua en Bogotá iniciará de forma paulatina al mediodía del miércoles 5 de agosto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En estos sectores, los barrios afectados incluyen: Usaquén, Santa Ana, Escuela de Caballería I, Páramo Urbano IV, Escuela de Caballería II, Seminario, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte, El Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Espartillal, Porciúncula, Quinta Camacho, Chapinero Norte y Chapinero Central.

En simultáneo, se suspenderá el suministro en barrios de Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, como:

Chapinero Central, Chapinero Occidental, Marly, Quesada, Palermo, Sucre, Santa Teresita, La Magdalena, Sagrado Corazón, Teusaquillo, Armenia, Estrella, La Soledad, Las Américas, Florida, Santa Fe, Samper Mendoza, Usatama, Colseguros, El Listón, Paloquemao, Voto Nacional, La Sabana, Ricaurte, La Pepita, La Estanzuela, Eduardo Santos, El Vergel, El Progreso, San Antonio, Restrepo, Restrepo Occidental, Olaya, San José Sur, Gustavo Restrepo, Granjas San Pablo y San José Sur.

Barrios de Santa Fe y Candelaria, ubicados desde la avenida calle 26 hasta la calle 32A Sur, y entre la avenida carrera 14 y la carrera 3, también estarán sin servicio. Entre ellos:

Bosque Izquierdo, Las Aguas, Las Nieves, Alameda, Santa Fe, La Favorita, La Capuchina, Veracruz, La Concordia, La Catedral, San Victorino, Santa Inés, Centro Administrativo, Santa Bárbara, Las Cruces, San Bernardino, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Modelo Sur, Calvo Sur, Las Brisas, Buenos Aires, San Javier, Nariño Sur, Caracas, Quinta Ramos, Santa Ana Sur, Velódromo, Sosiego, Ciudad Jardín Sur, Primero de Mayo, Granada Sur, Veinte de Julio, Sosiego Sur, San José Sur, San Isidro, San Luis y Hospital San Carlos.

La Eaab informó que la intervención busca modernizar la red matriz de acueducto de Bogotá y fortalecer la distribución y la presión del agua en zonas residenciales y comerciales - crédito Alcaldía de Bogotá

Además, barrios como Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano III, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano y Siberia, de Chapinero y Santa Fe, permanecerán sin agua durante la intervención.

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Otros cortes programados y mantenimiento

A estos cortes se suman los ya anunciados por la Eaab en barrios de usaquén, kennedy, engativá, san cristóbal, puente aranda, rafael uribe uribe, ciudad bolívar y bosa. Los trabajos incluyen empates de redes, instalación de válvulas y mantenimiento preventivo y correctivo, con interrupciones desde las 7:00 a. m. o 10:00 a. m. y duración de hasta 27 horas, según el sector.

El miércoles 5 y jueves 6 de agosto continuarán cortes en barrios como La Sagrada Familia, Vitelma, La María, Restrepo, Los Cedros, Las Margaritas, Argelia, Bosa Central, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín, Serrezuela, Rionegro, Los Andes, San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental, entre otros.

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La Eaab sumó a estas restricciones otros cortes programados en Usaquén, Kennedy, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Bosa por empates de redes, instalación de válvulas y mantenimiento - crédito Alcaldía de Bogotá

Recomendaciones para los usuarios

La Eaab recomienda a los usuarios afectados:

Llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del corte.

Consumir el agua almacenada antes de 24 horas.

Hacer uso racional del agua, priorizando lavado de manos y preparación de alimentos.

Solicitar el servicio de carrotanques, con prioridad a clínicas y hospitales, a través de la línea 116.